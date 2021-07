https://mundo.sputniknews.com/20210708/las-5-alergias-mas-extranas-de-la-gente-1113933999.html

Las 5 alergias más extrañas de la gente

estilo de vida

alergia

salud

Alergia a la carne roja. Si bien la mayoría de las personas puede consumir todo tipo de alimentos, también hay quienes son alérgicos a la carne roja. Muestran síntomas como vómitos, hinchazón, diarrea o erupción cutánea. En la mayoría de los casos, la alergia se debe a la presencia en el organismo de un carbohidrato llamado alfa-gal que desencadena la producción de anticuerpos IgE. Pero, ¿cómo acaba esta sustancia en nuestra sangre? Los expertos lo vinculan con las picaduras de la garrapata Amblyomma americanum que habita en algunos estados de EEUU y México. Hasta la fecha, no existe un tratamiento para esta alergia. Para prevenirla, simplemente ten cuidado con las garrapatas y hazte una prueba de IgE antes de consumir carne roja.Alergia al semen. Esta condición afecta a aproximadamente el 5% de las mujeres. Sufren ardor e irritación en la parte del cuerpo que estuvo en contacto con el esperma. En los casos más raros, incluso pueden acabar en cuidados intensivos con un shock anafiláctico. También existen hombres alérgicos a su propio semen. Es una alergia bastante difícil de diagnosticar, pues la mayoría de las personas la confunden con enfermedades de transmisión sexual y no acuden al alergólogo. Alergia a las palomas. Se debe a la presencia de ciertas proteínas presentes en las heces y las plumas de las aves. Una vez que una persona inhala partículas de excrementos, su organismo comienza a producir anticuerpos para proteger sus alvéolos. Por ejemplo, algunas personas son alérgicas a las almohadas con relleno de plumas.Sin embargo, si se trata de una interacción constante con las aves, puede derivar en una especie poco frecuente de fibrosis pulmonar bautizada como pulmón de cuidador de aves. Esta patología "puede presentarse en cualquier persona que tenga un pájaro en su casa y presente dicha predisposición", explican los científicos en un artículo para la Revista de Patología Respiratoria.Alergia al agua. Conocida como urticaria acuagénica, la alergia al agua es extremadamente rara: solo la padece una persona por cada 230 millones. Los alérgicos al líquido sufren de inflamación y picazón a la hora de entrar en contacto con el agua. Afortunadamente, en la mayoría de los casos los síntomas son poco molestos, por lo que dicha alergia no complica mucho su cuidado personal. El único remedio para los alérgicos al agua son medicamentos y cremas antihistamínicas.Alergia a las vibraciones. Esta alergia, causada por una mutación en el gen ADGRE2, se produce cuando el sistema inmunitario de una persona percibe una vibración —por ejemplo, la de un tren o la de un coche o incluso un apretón de manos enérgico— como un peligro y comienza a liberar histaminas. Esta rarísima reacción puede provocar irritaciones, dolores y problemas vasculares. Hasta el momento, no hay remedio para este trastorno: para evitarlo, simplemente es necesario reducir la duración y la intensidad de la vibración.Y tú, ¿eres alérgico a algo? ¡Cuéntanos tu experiencia!

