El Parlamento ruso tendrá más de 4 partidos por primera vez desde 1999

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia dio por finalizadas sus elecciones parlamentarias, en que la única sorpresa fue la aparente aparición del partido debutante Gente Nueva... 20.09.2021

internacional

rusia

elecciones en rusia (2021)

parlamento

partidos

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/14/1116237358_0:330:3032:2037_1920x0_80_0_0_c0b82030589f393b22bf45e1f9b2423b.jpg

Desde 1999 la Duma de Estado tuvo solo cuatro facciones políticas, y desde 2003 no ha cambiado la composición del Legislativo, formado por el oficialista Rusia Unida, el Partido Comunista de la Federación de Rusia (KPRF), el Partido Liberal Democrático de Rusia (LDPR) y la Rusia Justa.Creado el año pasado por el fundador de la compañía de belleza Faberlic, Alexéi Nichaev, el partido Gente Nueva ofrece a los electores un programa repleto de todo nuevo."Nuevos desafíos requieren nuevas soluciones", "nuestro tiempo es un choque entre los mundos antiguo y nuevo", "realizar transición a un nuevo, superior nivel de desarrollo", estas son las expresiones más frecuentes en el documento que presenta la estrategia del partido.Según este, Gente Nueva aboga por levantar restricciones para los empresarios, descentralizar la distribución de los recursos en las regiones, "alcanzar una diversificación política", "realizar un avance tecnológico potente", "aumentar los fondos del pueblo", etc. En general, ofrece poco nuevo en comparación con otros partidos.Igual que otras fuerzas del Parlamento, evita criticar directamente al Kremlin y no apoya al líder de la llamada oposición asistémica Alexéi Navalni, mientras que éste último calificó a Gente Nueva de ser un "partido espóiler", ideado por los politólogos del Gobierno para robar el electorado de la oposición.Menos oficialismo y más comunistasCon el 99,7% de las papeletas escrutadas, el partido oficialista Rusia Unida retiene la mayoría constitucional en la Duma con un 49,8% de los votos lo que es, sin embargo, 4,6% menos que en las elecciones parlamentarias de 2016.A su vez, el Partido Comunista de la Federación de Rusia logra el 19%, 6,7% más que en los comicios de hace cinco años.El éxito de los comunistas podría estar relacionado con el apoyo que les dio el equipo de Navalni con su tecnología de Votación Inteligente, que ofrece a sus usuarios una lista de rivales fuertes del partido Rusia Unida para hundir a los candidatos oficialistas en las elecciones.La web de Votación Inteligente fue bloqueada por el regulador ruso de los medios Roskomnadzor el 6 de septiembre; el viernes pasado Apple y Google retiraron de sus tiendas de aplicaciones la app Navalni, que posibilitaba acceso al proyecto; el mismo día Telegram bloqueó un bot creado por el equipo del bloguero opositor que ejercía la misma función que la web Votación Inteligente.A pesar de esos esfuerzos, la lista de los candidatos propuestos por los partidarios de Navalni se ha filtrado en las redes sociales y simpatizantes del bloguero opositor pudieron acceder a la tecnología. Al echarle un vistazo a esa lista, queda claro que el equipo de Navalni decidió apostar por el KPRF, pues la mayoría de los candidatos que aparecen son de ese partido.El líder del KPRF, Guenadi Ziugánov, antes de los comicios criticó fuertemente a Navalni, diciendo que "representa el capital financiero de EEUU".Votación en líneaOtra cosa que difiere a estas elecciones parlamentarias de las otras es la implantación de la votación en línea en siete localidades: en las ciudades de Moscú y Sebastópol y en las provincias de Kursk, Nizhni Nóvgorod, Múrmansk, Rostov y Yaroslavl.El uso del sistema, aprovechado entre otros por el presidente ruso, Vladímir Putin, autoconfinado por un brote del coronavirus en su entorno, ha sido calificado por las autoridades como exitoso: más de 2,6 millones de personas votaron en línea.Hasta ahora los resultados de la votación en línea se publicaron en todas las localidades, a exepción de Moscú.Según explicó a la agencia Sputnik el servicio de prensa del departamento capitalino de tecnologías informáticas, los retrasos en el conteo se deben a la función de voto aplazado: un usuario puede cambiar su elección durante la votación si ha tenido algún problema técnico. El sistema cuenta el último voto depositado.Además, la infraestructura de votación en línea ha sufrido numerosos ataques.A la vez algunos expresaron su desconfianza al nuevo sistema, alegando la falta de transparencia de esta forma de votación.Así, el Partido Comunista anunció que no va a reconocer el resultado de la votación digital en Moscú."No reconocemos ni reconoceremos los resultados de la votación en línea en Moscú. Nuestra postura no cambiará mañana ni pasado mañana, porque hemos visto el resultado en los distritos, hemos visto como ganaban nuestros compañeros y como cambió todo después de que aparecieran los datos digitales", dijo en una rueda de prensa el vicepresidente del partido Dmitri Nóvikov.El líder del partido Ziugánov, denunció que antes del anuncio de los resultados de la votación en línea en circunscripciones uninominales, seis candidatos del KPRF ganaban en Moscú, pero perdieron el liderazgo después de que se añadieran los votos digitales."No lo reconoceremos, es inadmisible", subrayó.El servicio de prensa del departamento de seguridad regional y lucha contra la corrupción de Moscú comunicó a Sputnik que el KPRF solicitó realizar tres mitines en la Plaza Pushkin los días 20, 21 y 25 de septiembre, pero todas las solicitudes fueron rechazadas "debido a la situación epidemiológica actual".

