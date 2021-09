https://mundo.sputniknews.com/20210915/escasez-de-combustible-en-venezuela-es-el-verdadero-drama-provocado-por-eeuu-1116107183.html

Escasez de combustible en Venezuela es el "verdadero drama" provocado por EEUU

Escasez de combustible en Venezuela es el "verdadero drama" provocado por EEUU

CARACAS (Sputnik) — Cada vez que la oposición venezolana pidió sanciones internacionales contra el Gobierno de Nicolás Maduro, le aseguró a la población que... 15.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-15T22:46+0000

2021-09-15T22:46+0000

2021-09-15T22:49+0000

américa latina

opinión y análisis

entrevistas

venezuela

combustible

gasolina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106412/18/1064121863_0:277:3500:2246_1920x0_80_0_0_f5a7cb19186e586d01bdb73a092692be.jpg

Así lo afirmó en entrevista con Sputnik el diputado Jesús Farías.El "bloqueo silencioso", como se le llama a estas medidas impulsadas por Washington para asfixiar económicamente a Caracas, empezó en 2014, según el Gobierno de Maduro.Este sostiene que, tras la muerte de Hugo Chávez, máximo impulsor de la Revolución Bolivariana y presidente entre 2002 y 2013, la Casa Blanca redobló acciones para sacar a Maduro del poder, y ello coincidió con la caída abrupta de los precios del crudo y numerosos escándalos de corrupción en ese sector, lo que se tradujo en un duro golpe para la industria petrolera.En 2017, las sanciones contra la principal industria del país, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), fueron frontales. Se prohibió a cualquier empresa que use el sistema financiero de EEUU hacer negocios con Venezuela.Dos años más tarde, Washington anunció que también serían sancionados los que vendieran aditivos para la producción de gasolina al país caribeño, así como las empresas que le entregaran combustible diésel a cambio de crudo. Todo esto bloqueó las posibilidades del Gobierno de mantener el subsidio al sector y derivó en la escasez.DesabastecimientoLas autoridades venezolanas subieron el precio del combustible y han hecho transacciones por diversas vías, con naciones aliadas como Rusia, China e Irán, aunque con ello no han logrado normalizar el abastecimiento en todo el país, y muchos sectores todavía se ven afectados."A partir de esa situación ha venido escaseando el gasoil, que es fundamental para la maquinaria agrícola, para garantizar la producción agrícola en el país, la maquinaría industrial que en buena medida está propulsada por gasoil, maquinaria de todo tipo", dijo Farías.Impacto masivoPero además del sector productivo también se han visto afectados los usuarios del transporte público, las plantas de generación electricidad, el traslado de cargas pesadas y particulares, lo que impacta directamente en el abastecimiento de alimentos, medicamentos y otros servicios esenciales.El impacto de estas medidas es "tan masivo y tan dramático", explicó el legislador, que, a su juicio, queda a la vista su "carácter realmente criminal".Sumado a ello, Venezuela tiene prohibida la adquisición de insumos que son fundamentales para las mezclas que se realizan en el proceso de refinación de crudo y sus derivados. Tampoco puede comprar crudo liviano para mezclar el que se extrae de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez que es extrapesado.También están prohibidos los repuestos y el mantenimiento de las refinerías, cuyas maquinarias son de tecnología principalmente estadounidenses."Tenemos prohibiciones de importación e insumos fundamentales para la producción del crudo que se procesa después en las refinerías, para la adquisición de insumos incluyendo maquinarias, repuestos y petróleo liviano y la falta de recursos como consecuencia de las serias restricciones que se han establecido contra la exportación petrolera y que son indispensables para invertir en función del mantenimiento y desarrollo tecnológico de las enormes unidades de refinación en nuestro país", explicó el legislador.Diálogo y sancionesEs primordial, sostuvo Farías, que se levanten las sanciones contra Venezuela para que el país pueda progresar. Asimismo, consideró que aunque este es uno de los puntos principales del diálogo "hay carencias" para que pueda concretarse.La mesa de diálogo entre el Gobierno y la oposición se instaló el pasado 13 de agosto en México y cuenta con la mediación de Noruega, y el acompañamiento de Holanda y Rusia.Aunque este proceso es evaluado como "una gran victoria" por el parlamentario, también está convencido de que EEUU limitará la capacidad de alcanzar acuerdos de gran impacto para la población.En contra de las sanciones se han pronunciado diferentes agencias de la Organización de las Naciones Unidas, que las han calificado de violación de los derechos humanos de la población.Por su parte, la Organización de Países Exportadores de Petróleo considera que las sanciones que afectan la producción de crudo de Venezuela y que la han llevado a un desplome de 1.500.000 barriles por día hasta unos 300.000, son un ataque no solo a esa nación, sino a todo el mercado de crudo.

https://mundo.sputniknews.com/20210810/la-gasolina-es-el-nuevo-bien-mas-preciado-en-bolivar-sur-de-venezuela-1114963682.html

https://mundo.sputniknews.com/20210728/con-o-sin-dialogo-los-venezolanos-consultados-aspiran-tener-estabilidad-para-seguir-en-su-pais-1114571786.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Magda Gibelli

Magda Gibelli

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Magda Gibelli

opinión y análisis, entrevistas, venezuela, combustible, gasolina