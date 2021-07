https://mundo.sputniknews.com/20210729/hugo-chavez-continua-en-el-corazon-de-los-humildes-1114596876.html

Hugo Chávez continúa en el corazón de los humildes

Hugo Chávez continúa en el corazón de los humildes | Video, fotos

Hasta el lugar donde reposan los restos del líder bolivariano Hugo Chávez, una especie de templo para los chavistas, fueron este 28 de julio cientos de... 29.07.2021

américa latina

hugo chávez

venezuela

David Méndez fue el primero en llegar al Cuartel de la Montaña para visitar el mausoleo de Hugo Chávez, el líder venezolano fallecido 2013 y que este miércoles 28 de julio hubiera cumplido 67 años.En charla con Sputnik, este integrante de la Milicia Nacional Bolivariana, narra que conoció a Hugo Chávez como la mayoría de los venezolanos, cuando con apenas 11 años de edad lo vió en la televisión, en compañía de su abuela. "Fue en el ’92, yo era un chamo, y veo el mensaje del ‘por ahora’ después de la rebelión; desde ese día todos sentimos a Chávez muy cerca", recuerda.David habla del 4 de febrero de 1992, el día que el entonces teniente coronel Hugo Chávez encabezó una rebelión cívico-militar contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. La operación fue un fracaso militar, pero ese "por ahora" pronunciado desde el mismo lugar donde hoy descansa se transformó en una victoria política."Él era como nosotros, era del pueblo y nos dio al pueblo muchos beneficios con las grandes misiones sociales, con los millones de apartamentos que Chávez entregó hizo un milagro", expresa Méndez con emoción."Chávez empoderó a las mujeres"Nélida Rivas es integrante de una organización popular de autoconstrucción de viviendas en el oeste de Caracas. Acaba de salir con lágrimas en los ojos "de ver al comandante allí adentro, de prometerle que jamás vamos a traicionar su legado, que vamos a mantener el proyecto que nos dejó".Hoy esta organización popular levanta en un terreno ubicado en la parroquia Antímano cerca de 90 apartamentos, construidos en un 90% por mujeres. "Nosotras mismas construimos nuestras viviendas, nosotros cambiamos el maquillaje, las uñas y la peluquería por herramientas, por carretillas, por bloques, por cemento", relata.Para Nélida "todo este sacrificio" que ella y sus compañeras hacen para tener una vivienda digna es "gracias a Chávez, que empoderó a las mujeres". "Nosotros tenemos un bloqueo que dificulta que lleguen los recursos para poder avanzar y terminar nuestras viviendas, pero vamos a seguir luchando, porque él hizo el trabajo y nosotros tenemos que continuarlo, por eso lo amamos", concluyó.Con Chávez, "hasta el final"Jorge Vásquez también decidió visitar a su máximo líder el día de su cumpleaños. Este militante de izquierda nacido en el 23 de Enero llegó acompañado de sus dos nietas, y le dijo a Sputnik que hoy, pese a las dificultades que atraviesa el país, se debe seguir "al lado de Chávez, defendiendo su legado"."Es una emoción indescriptible venir hoy, porque nosotros tuvimos acá la insurreción de Chávez, estuvimos con él como movimiento popular durante todo el proceso de revolución y seguiremos hasta el final, hoy apoyando y empujando a nuestro gobierno para continuar el camino de la construcción del socialismo que nos dejó el comandante", precisó Vásquez.La dimensión Chávez"El comandante Chávez tiene distintas facetas, y cada uno, cada grupo, se lo apropia con determinadas características, y es lógico. Un personaje tan grande y tan diverso es imposible que la gente no se lo apropie", señala Rafael Aguirre, miembro de la directiva de la Fundación "Hugo Chávez", encargada desde 2013 del trabajo de investigación y divulgación de la vida y la obra del líder venezolano desde su sede en el Cuartel de la Montaña.Para Aguirre, estos días son complejos, donde se mezclan las emociones y confluyen la tristeza y la alegría, algo que caracteriza a los habitantes de esta parte del mundo. "Primero, sentimos mucha tristeza porque el comandante ya no está con nosotros, y estas fechas nos lo recuerdan; pero por otro lado, sentimos también alegría y entusiasmo al poder estar aquí una vez más con actividades que divulguen la obra de Hugo Chávez para toda la población venezolana", agrega.Comenta Aguirre que entre las investigaciones y publicaciones que la fundación elabora en este momento está el estudio del Chávez previo a la presidencia de Venezuela, inclusive del niño, del adolescente y del cadete de la Academia Militar.Guardiana de Chávez, el "santo" del 23Frente al Cuartel de la Montaña, una "capilla" creada por los colectivos del barrio 23 de Enero, recuerda la figura de Hugo Chávez como un santo. Está forrada con imágenes del líder, con cartas y mensajes que dejan los visitantes, con flores y hasta con el "cafecito que le hice hoy, junto con una torta que le trajeron para su cumpleaños", dice la miliciana Elizabeth Torres, mientras recibe a Sputnik.Esta sargenta segunda de la Milicia Nacional Bolivariana es la encargada de custodiar el lugar, desde que los habitantes de la Comuna Simón Bolívar la "honraron" con la tarea porque "Chávez se me apareció frente a mi casa, que está aquí al lado, el 4 de febrero de 1992".Para Elizabeth, cuidar del lugar es un orgullo porque Chávez "fue más que mi comandante, fue mi hermano, fue mi amigo; él me ayudó mucho, ayudó mucho a mi nieto que nació con una perforación en el paladar, y no podía ni comer: hoy mi nieto está cumpliendo 18 años, mágicamente, el mismo día que mi Comandante"."Ese día, el día del mal llamado golpe de Estado, a las 4 de la mañana, veo a un poco de soldados con la cara pintada por las escaleras frente a mi casa y cuando voy a cerrar la ventana de la puerta, toda asustada, un soldado mete la mano y me dice: no tengas miedo, estamos con Chávez", narra la guardiana de Chávez.Elizabeth recuerda que Hugo Chávez dirigió desde allí la rebelión del 4F, "pero antes -dice con una sonrisa emocionada- tomó el cafecito que le hice, y me levantó el dedo pulgar en señal de aprobación"."Yo lo extraño demasiado, aunque vengo todos los días aquí y frente a esta foto hablo con él, lo extraño mucho. Él sigue vivo en nuestro corazones, y nosotros somos lo que él quiso que fuéramos, una patria libre y soberana como siempre la soñó", finalizó.

venezuela

