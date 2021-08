https://mundo.sputniknews.com/20210805/mexico-pone-la-mesa-para-el-dialogo-politico-de-venezuela-1114819528.html

México pone la mesa para el diálogo político de Venezuela

México pone la mesa para el diálogo político de Venezuela

El presidente del país norteamericano, Andrés Manuel López Obrador, comunicó que la propuesta provino de Noruega, nación que hoy oficia de mediadora entre Caracas y la oposición. 'En Órbita' dialogó con el analista venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein.

2021-08-05T22:00+0000

2021-08-05T22:00+0000

2021-08-05T22:00+0000

en órbita

eeuu

venezuela

nicolás maduro

joe biden

leopoldo lópez

asamblea nacional de venezuela

sanciones de eeuu contra venezuela

andrés manuel lópez obrador

juan guaidó

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/1114819852_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_c708260ab676dc4612508466a8efe24a.jpg

México pone la mesa para el diálogo político de Venezuela El presidente del país norteamericano, Andrés Manuel López Obrador, comunicó que la propuesta provino de Noruega, país que hoy oficia de mediador entre Caracas y la oposición. 'En Órbita' dialogó con el analista venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein.

El mandatario mexicano declaró que su país aceptó la propuesta "porque buscamos que haya acuerdos y diálogos [entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición]. Ojalá se logre". Si bien no hay fechas confirmadas, la delegación noruega —actual mediadora— sugirió un primer encuentro para el viernes 13 de agosto.Para el experto "es imposible que ese sector se siente a conversar con el Gobierno sin el visto bueno de Washington, que es el verdadero problema porque Venezuela internamente ha avanzado en su institucionalización desde la elección de la Asamblea Nacional en diciembre de 2020, donde se dieron pasos con una incorporación cada vez más mayoritaria de sectores opositores".El pasado mayo, el dirigente opositor venezolano y autoproclamado presidente Juan Guaidó convocó a establecer una mesa de diálogo. Maduro por su parte dijo que para esto es necesario que EEUU y la Unión Europea levanten las sanciones vigentes contra Caracas. Y también a que renuncien a planes violentos y se reconozcan las instituciones que parte de la oposición pretende deslegitimar."Lo básico es la decisión de EEUU. En términos prácticos, esa oposición con la que se va a negociar, fuera de poner bombas y hacer actos terroristas, en términos políticos no tiene fuerza. En las últimas elecciones internas de la oposición, antes de esta crisis, el partido de Leopoldo López y Guaidó sacó solo 2% de apoyos", manifestó el analista.De acuerdo con Gelfenstein, el adelanto de las elecciones presidenciales —previstas para 2024—, como pide el grupo de Guaidó, no es compartido por el resto de la oposición.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con Damián Andrada, magíster en Ciencia Política de FLACSO Argentina, radicado en Santa Cruz de la Sierra, sobre la decisión de la Justicia boliviana de extender la prisión preventiva a Jeanine Áñez. Y además, los avances tras la reunión de funcionarios del gobierno de argentina con autoridades del Fondo Monetario Internacional para abordar la deuda del país.En Uruguay, En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

eeuu

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, venezuela, nicolás maduro, joe biden, leopoldo lópez, asamblea nacional de venezuela, sanciones de eeuu contra venezuela, andrés manuel lópez obrador, juan guaidó, elecciones parlamentarias en venezuela (2020), аудио