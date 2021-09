https://mundo.sputniknews.com/20210913/crimen-o-signo-de-los-tiempos-el-incendio-inextinguible-de-sierra-bermeja-es-inedito-en-espana-1116004243.html

¿Crimen o signo de los tiempos? El incendio "inextinguible" de Sierra Bermeja "es inédito en España"

¿Crimen o signo de los tiempos? El incendio "inextinguible" de Sierra Bermeja "es inédito en España"

El primer incendio de sexta generación que padece España está arrasando miles de hectáreas de un valor ambiental único. Sierra Bermeja venía siendo reclamada... 13.09.2021, Sputnik Mundo

No hay calma ni consuelo por ahora. Las llamas siguen engullendo hectáreas y el director del Infoca en el puesto avanzado de Estepona, Juan Sánchez, descartaba el lunes 13 por la mañana que las lluvias vayan a conseguir sofocar el núcleo duro de las llamas. Todo apunta a que quedan días de convivencia con el fuego en Málaga.Las últimas informaciones, a la redacción de estas líneas, cifran las hectáreas calcinadas en cerca de 8.000. Sin embargo, la extensión del incendio no es aún la principal preocupación, sino las características del mismo, que nos bautiza en los incendios de sexta generación, aquellos que se retroalimentan a sí mismos y son casi imposibles de extinguir.El paraje de Sierra Bermeja tiene una carga de combustible enorme que no ha sido higienizada. Además, hay una sequía que viene afectando al entorno y una atmósfera que tiene poder desecante. Esto ha propiciado un fuego con su microclima propio y con nubes de condensación, que son las que están permitiendo el traslado de oxígeno con incandescencia, con paveseo y sustancias volátiles que son las que, en la noche del sábado al domingo, sobrepasaron los cortafuegos, extendiendo las llamas y descontrolándolas.En España, aunque las estadísticas de incendios revelan que los siniestros y la superficie afectada ha disminuido respecto al inicio del siglo, sí hay una mayor virulencia de los mismos. Juan Sánchez, del Infoca, aclara que las actuales llamas de Sierra Bermeja, "no son controlables a través de una dotación de medios", en referencia a otros condicionantes que hacen inútil una mayor dotación de helicópteros o efectivos, por ejemplo.A la sequía, a la naturaleza criminal de estas llamas –todo apunta a que han sido provocadas– y a las condiciones meteorológicas extremas, con viento y calor incontrolables, hay que añadir otros agravantes de largo recorrido.La evolución de un paisaje degradado y abandonado es el caldo de cultivo de este nuevo fuego inextinguible. "No hay mantenimiento del bosque y hay mucha materia combustible. Se han abandonado actividades tradicionales como el pastoreo, agricultura o recolecta de setas o aromáticas, eso hace perder el mosaico paisajístico", apunta Montero."No se ha hecho nada por planificar"La ausencia de actividad humana y pérdida de ese mosaico, que parcela el territorio y lo mantiene, hace que Sierra Bermeja se haya convertido en un continuo de vegetación silvestre que permite la propagación de las llamas sin freno posible.Pero otro aspecto que este fuego revela es "la falta de medios preventivos y de vigilancia", cuenta a Sputnik Javier Martos, de la Plataforma Sierra Bermeja Parque Nacional que, desde 2007, exige la protección de este espacio como Parque Nacional. "No podemos hablar de seguridad mínima, no es una opinión, llevamos alertando en función a estadísticas de que cada seis años padeceremos un gran incendio forestal, y aún así, no se ha hecho nada por planificar en base a ello", lamenta Martos, que se confiesa frustrado.La Plataforma lleva años pregonando en el desierto y las actuales llamas le dan la razón. "Estamos perdiendo mucho, porque el bosque se recuperará muy difícilmente de este tipo de llamas". Un tercio de Sierra Bermeja fue integrado en el recientemente creado Parque Nacional Sierra de las Nieves, "pero eso es totalmente insuficiente", apunta Martos.Una pérdida irrecuperable¿Qué estamos perdiendo exactamente en Sierra Bermeja?Más allá del alcance de las llamas y la afectación al interior del perímetro del incendio, Sierra Bermeja recogía mucho más que su emblemático pinsapar. La peculiaridad de este hábitat único emana desde el propio suelo.Hay características que solo se dan en esta Sierra, sobre todo por las condiciones geológicas del suelo con rocas peridotitas, rocas volcánicas que permanecen a decenas de km de profundidad en el interior del manto terrestre, pero que hace 25 millones de años afloraron a la superficie. "Solo hay estos suelos en 20 sitios en el planeta, pero en ningún lugar con tanta extensión como en Sierra Bermeja. Estas rocas condicionan el suelo y a la vegetación”, detalla Montero.Las peridotitas cuentan con materiales pesados –que deriva en el aspecto rojizo– que han permitido la existencia de numerosas especies endémicas vegetales, "pero también de invertebrados o rapaces".En cualquier caso, la joya de la corona son las 100 hectáreas de los Reales de Sierra Bermeja, que albergan un hábitat único de los pinsapos. Estos grandes abetos que sobrevivieron a las glaciaciones y quedaron como vestigio de tiempos pasados en el sur de Europa mantienen en su entorno un hábitat con 26 endemismos. "Es posible que el pinsapar no arda, pero difícilmente sobrevivirá a las condiciones de calor que el incendio implica", alerta Martos.¿Y de cara al futuro?, cambios radicalesLas llamas no tienen un único motivo. Además del acto criminal, que la Justicia deberá perseguir, hay que analizar la degradación del paisaje y la falta de previsión ante siniestros como el actual."Hablamos de bosque mediterráneo con pinos y especies pirófitas que se autorregulan con el fuego de manera natural, pero esto es otro nivel", explica Martos. La Plataforma sigue reivindicando a la Administración mayor planificación y conciencia del valor científico de espacios como Sierra Bermeja. Aunque sea tarde, hay que establecer un control continuo de la masa forestal, "sobre todo ahora que los usos tradicionales del bosque han desaparecido".Los expertos no quieren tampoco oír hablar ahora de reforestación, el bosque debe seguir su proceso natural, apuntan. Sin embargo, sí hay un consenso que emana lamentablemente a golpe de tragedia. "Todo esto nos obliga a un cambio radical en nuestra relación con el entorno natural. Seguimos aplicando paradigmas obsoletos, pero hay que sacar la calculadora y hacer entender la economía ambiental y la rentabilidad oculta que hay tras los paisajes bien mantenidos", reflexiona Montero.Estos espacios que se queman y la desaparición del bosque con actividad humana implican la pérdida de servicios ambientales ocultos para la sociedad,como por ejemplo, la existencia de biodiversidad, de suelo fértil, de depuración de aguas, de captación de CO2... "La sociedad tiene que concienciarse de que eso es algo que hay que promover y subvencionar, para permitir que la población pueda seguir viviendo con dignidad en hábitats que no podemos abandonar porque no podemos permitirnos perderlos", apunta Montero.Cada vez hay menos tiempo para esa transición, máxime si, teniendo en el Infoca uno de los sistemas de respuesta más garantista ante incendios, poco podemos hacer más que esperar y rezar para que llueva.

