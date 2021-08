https://mundo.sputniknews.com/20210806/no-queremos-ser-heroes-solo-profesionales-los-bomberos-estallan-ante-la-amenaza-de-privatizacion-1114831027.html

"No queremos ser héroes, solo profesionales": los bomberos estallan ante la amenaza de privatización

Las auditorías encargadas por la Junta de Andalucía recomiendan un modelo de privatización en los servicios de extinción de incendios. El Infoca andaluz es uno... 06.08.2021, Sputnik Mundo

Agosto tórrido, las llamas se elevan desde el otro extremo del Mediterráneo. Turquía afronta el peor incendio de su historia La superficie de Turquía y Chipre han alcanzado registros de récord con más de 50° C según alerta la Agencia Europea del Espacio (ESA). El Mediterráneo se cuece en su extremo occidental y ya sabes el dicho, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, echa las tuyas a remojar…Al otro extremo del Mediterráneo, los responsables de combatir las llamas están en ascuas. Andalucía tiene una superficie forestal de más de 4.6 millones de hectáreas, más de la mitad de su territorio, muy por encima de la media nacional o europea. Pero, a su vez, acumula algunas de las tragedias más graves de los últimos años en España. Sin embargo, los bomberos andaluces tienen este verano otro motivo de preocupación más allá de las llamas."Este Gobierno va en la misma dirección de siempre, la fórmula del sota–caballo–rey, quieren abaratar costes, despedir, reducir salarios y personal para aumentar ganancias económicas en la defensa del fuego, pero esto no es sitio para ganar dinero", explica a Sputnik Juan Ramos, una de las pocas voces del cuerpo de bomberos forestales que se eleva.Las auditorías incendiariasLa chispa que detona una soterrada indignación en los bomberos es una de las auditorías que la Junta de Andalucía ha encargado sobre lo que, desde su llegada al poder en diciembre de 2019, han denominado como "administración paralela", legado de los 37 años de gobierno del PSOE.Vox, que apoya la coalición de PP y Ciudadanos en la comunidad más poblada de España, condiciona su respaldo a terminar con los "chiringuitos", refiriéndose al conjunto de agencias, empresas y organismos que hasta ahora componían el sector instrumental de la Junta.En total, la auditoría que se ha hecho esperar más de dos años y medio, ha analizado 92 entes (10 agencias administrativas, 18 agencias públicas empresariales, 3 de régimen especial, 16 consorcios, 23 fundaciones y 22 sociedades mercantiles). "Existe una superestructura desproporcionada, poco operativa, llena de duplicidades y gastos innecesarios", apuntó el vicepresidente Juan Marín (Ciudadanos). El Infoca es uno de los organismos escrutados.Un oasis de 'apagafuegos’Los bomberos ya han amenazado con huelgas si la Junta adopta las recomendaciones de la auditoría, que destaca el "sobredimensionamiento / infrautilización de recursos, falta o inadecuación de estos" en la gestión y prevención de los incendios.Ramos habla con conocimiento. Desde hace 4 años combate el fuego en primera línea en el Infoca (el servicio que se encarga de combatir y prevenir los incendios forestales en Andalucía) pero, previamente vivió años de peregrinación por las brigadas forestales de otras regiones españolas donde el acceso es más sencillo, lo que le permitió "ganar puntos" para poder ingresar en el Infoca.Otras comunidades autónomas ya han optado por el modelo privatizador de forma parcial (como Castilla-La Mancha y Canarias), o casi total (como la Región de Murcia). Otras, como Galicia y Extremadura aglutinan bajo un mismo ente a todo el modelo de extinción de incendios forestales. Andalucía (4.702) y Galicia (5.819) son las que cuentan con más efectivos. La auditoría recomienda iniciar "un recorrido a un modelo mixto público-privado, pudiendo llegar a un proceso de privatización gradual".El sindicato CGT señala que la Junta "intentar esconderse en un supuesto informe técnico que parte de la premisa ideológica de que los servicios públicos son más eficientes cuando son realizados por empresas privadas en vez de por trabajadores públicos".¿Héroes en precario?No es lo mismo ser bombero forestal especialista en Andalucía que en otros puntos de España. "En Infoca cobramos un 60% más de nómina base con respecto a otras comunidades y tenemos turnos de 7 días con 3 de descanso, mientras que en Castilla-La Mancha trabajas un día sí y otro no, por ejemplo. El modelo hacia el que quieren ir es una locura".Aunque ser bombero en Andalucía es sinónimo de calidad de empleo, en las filas del Infoca hay en torno a mil trabajadores temporales. Este periodista no ha tenido información por parte de la Administración sobre la relación de trabajadores eventuales con los que cuenta el operativo este 2021. Se trata de los efectivos que se contratan durante el periodo de cuatro meses y medio que dura el alto riesgo.Los sindicatos denuncian que se está debilitando la fuerza laboral con las contrataciones eventuales, que también están sirviendo para cubrir bajas y jubilaciones. La tendencia es obvia, en 2010 se contrataron 59 trabajadores eventuales, en 2020 unos 639. Según cálculos de los propios bomberos, a los que tampoco se les informa sobre la relación exacta de trabajadores eventuales, "el total se acerca, sino pasa, los 1000 efectivos"Esta dinámica de gestión de los recursos humanos es precisamente una de las recomendaciones de la auditoría para reducir la edad media del cuerpo, que supera los 50 años. "Sería recomendable explorar la opción de contratar a terceros privados (…) en lugar de incorporar profesionales a la plantilla", reza el informe.Absentismo (sic) o descansoLos bomberos señalan que su trabajo no es simplemente apagar el fuego. El informe, denuncian, es una "manipulación completa". Uno de los capítulos más polémicos señala un índice de absentismo del 11,24%, frente al 5,03% de la media nacional, según la auditoría, lo que implica una desviación es un 123% superior. "Ellos quieren crear un relato en el que nosotros somos unos vagos, por eso hablan de absentismo, como si fuéramos unos perros mantenidos con dinero público", denuncia Ramos.Lo cierto es que la letra chica de ese absentismo integra cuestiones como bajas por maternidad o paternidad, visitas médicas o, sobre todo, la compensación de las horas extras en labores de extinción, que acumulan el mayor porcentaje (2,70%) del denominado absentismo del personal. Juan Ramos es uno de los pocos bomberos que comparte sus reflexiones al margen de las siglas sindicales. Su posición en la empresa aún es de bombero temporal.– ¿No temes que por estas declaraciones tu contrato se extinga sin más y no tenga renovación?, le preguntamos.– Si eso pasa significa que ya estamos perdidos, solo quiero trabajar en un entorno más seguro. Entiendo que somos trabajadores que lidian con el riesgo en su día a día, pero no por ello queremos ser héroes, solo quiero ser un profesional. La media de fallecidos en incendios es de 7,9 personas al año, de ellas, seis son personal de extinción de incendios.

