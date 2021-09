https://mundo.sputniknews.com/20210909/una-profunda-tristeza-un-incendio-en-malaga-provoca-el-desalojo-de-500-vecinos---videos-fotos-1115876201.html

"Una profunda tristeza": un incendio en Málaga provoca el desalojo de 500 vecinos

"Una profunda tristeza": un incendio en Málaga provoca el desalojo de 500 vecinos | Vídeos, fotos

Hace unos días Galicia vivía el incendio más grande declarado este verano en la región y, ahora, Andalucía está viviendo uno de los mayores incendios estivales...

El incendio no solo afecta a esta zona, también a otros términos municipales como Genalguacil y Estepona. Varias carreteras han sido cortadas y alrededor de 250 efectivos, entre bomberos, técnicos y especialistas, se emplean en los trabajos de extinción. La magnitud del fuego ha provocado que más de 500 vecinos de varias urbanizaciones aledañas fueran desalojados y tuvieran que trasladarse al pabellón municipal habilitado para ellos, tal y como ha informado el sistema Emergencias 112 Andalucía.El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha manifestado en su cuenta de Twitter que las imágenes del incendio en Sierra Bermeja le producen "una profunda tristeza" y ha explicado que el fuego ha afectado a hectáreas de bosque mediterráneo y zona arbolada "importante"; aunque ha precisado que "la zona de mayor valor ecológico, de mayor protección, que es el pinsapar, no ha sido afectado".Ya se ha activado el nivel 1 del Plan de Emergencias ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma (Plan Infoca), en la provincia de Málaga, aunque según informan desde el organismo, las tareas de extinción se están complicando debido a las pendientes pronunciadas y a los vientos que soplan en direcciones cambiantes. Este nivel se activa en aquellos incendios que, pudiendo ser controlados con los medios de extinción previstos en el Plan, se prevé por su posible evolución la necesidad de la puesta en práctica de medidas para la protección de las personas y de los bienes de naturaleza no forestal.

