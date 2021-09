https://mundo.sputniknews.com/20210908/quimio-con-pelo-la-red-solidaria-de-cascos-frios-que-evitan-la-caida-de-pelo-por-quimioterapia-1115851206.html

Quimio con Pelo: la red solidaria de cascos fríos que evitan la caída de pelo por quimioterapia

Camila Taño y Evangelina Pirez, fundadoras de Quimio con Pelo Uruguay, ayudan a mujeres a luchar contra el cáncer con cascos de gel frío que previenen la... 08.09.2021, Sputnik Mundo

américa latina

salud

cáncer

cabello

tratamiento

quimioterapia

Antes de llegar a Uruguay, Quimio con Pelo nació en Argentina de la mano de Paula Estrada, quien debía someterse a tratamiento de quimioterapia y buscó opciones para preservar su cabello.En la terapia de frío encontró sus respuestas dado que en algunos países existen gorras especializadas con este fin, aunque en Latinoamérica no se distribuyen.Ante esta situación Estrada halló una alternativa casera y a su alcance: creó cascos con geles que los deportistas usan para relajar los músculos en casos de traumatismos y diversas dolencias corporales.Luego del éxito de la propuesta, la iniciativa se reprodujo en varias provincias y ciudades argentinas como Tucumán, Santa Fe o Corrientes.La solidaridad traspasa fronterasAsí como en Argentina, la iniciativa en suelo uruguayo parte de la experiencia personal de una de sus fundadoras con la enfermedad. A sus 19 años a Camila Taño le diagnosticaron linfoma de Hodgkin en el timo y luego descubrieron que también uno de sus pulmones estaba afectado.Su pasaje por la enfermedad contó con el apoyo de una amiga, Evangelina Pirez, quien la acompañó en su tratamiento y empatizó con la causa de Quimio con pelo, que su amiga abordó luego de curarse. A principios de 2020 juntas decidieron expandirla al Uruguay.El cáncer no es igual que otras enfermedades, quien lo padece está más expuesto socialmente debido a que la caída del cabello es un indicador visible. Taño defiende la importancia de incidir en la decisión de contar o no sobre la enfermedad."Esto lo que hace es elevar un poco tu autoestima o que no te sientas tan abajo y puedas tener las energías que necesitás para afrontar el tratamiento", agregó.Los cascos viajerosRecorren todo el país, departamento tras departamento. Taño y Pirez creían en un primer momento que podían otorgar cascos a todas las usuarias, pero no fue viable debido a la gran demanda que alcanzaron.Es así que crearon un sistema de rotación entre usuarias y se aseguraron de que los cascos estuvieran disponibles para las quimioterapias. Cuando una paciente culmina su tratamiento presta los cascos a otra, lo cual muchas veces requiere envíos por encomienda a todo el país.Esta útil herramienta formada a partir de geles de diferentes tamaños brinda la solución a mujeres que no quieren renunciar a su cabello. Siempre que el oncólogo apruebe su uso, las pacientes pueden incorporarlos a sus sesiones de quimioterapia.Moldeados y moldeablesConstruidos de forma casera, cada gel se pega junto al otro con cinta y se le da forma para que cubra la cabeza del paciente.El material es muy particular, puede estar a muy bajas temperaturas, congelarse y quedar moldeable, lo que permite ajustarlo luego a cada persona.Los cascos se utilizan desde una hora antes del tratamiento y otra posterior a él, y se cambian cada media hora para conservar la temperatura y preservar el folículo piloso del pelo.La cantidad de cascos que deberá utilizarse dependerá de la duración de la quimioterapia de cada persona.Quimio con Pelo en su versión uruguaya sobrevive a través de las donaciones tanto de materiales como de ayudas económicas que ambas fundadoras destinan a ampliar el banco de cascos.Una perspectiva más humana de la enfermedadConsultada sobre la aceptación del tratamiento de parte de los especialistas, Taño manifestó que se han topado con médicos que estaban informados y otros que no, quienes luego de probar la efectividad comenzaron a derivarles pacientes."Hoy en día la mayor parte de la gente llega derivada por su médico. Hay muchos otros que llegan por las redes o demás, pero son muchos que llegan derivados por sus médicos y eso nos da una tranquilidad y un aval importante", sostuvo.Taño destacó la relevancia que se otorga cada vez más a la parte psicológica del paciente que tiene un rol "sumamente importante" dado que incide en la posición que se adopta frente a la lucha contra la enfermedad.Para ella, además de un proceso de sanación física, quien atraviesa una enfermedad como el cáncer también pasa por un proceso de sanación emocional.El cáncer en UruguayTan solo en las Américas, 1,4 millones de personas mueren al año por diferentes tipos de cáncer y según datos de la Organización Panamericana de la Salud se prevé que para 2030 esta cifra aumente hasta 2,1 millones.Uruguay es uno de los países de las Américas —el segundo luego de Grenada y el primero de Latinoamérica con más fallecimientos por esta causa— que tiene más muertes cada 100.000 habitantes (152,6 muertes).

