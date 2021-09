https://mundo.sputniknews.com/20210904/las-redes-lloran-la-muerte-de-olatz-vazquez-la-espanola-que-narro-su-lucha-contra-el-cancer-1115744774.html

Las redes lloran la muerte de Olatz Vázquez, la española que narró su lucha contra el cáncer

La periodista y fotógrafa española Olatz Vázquez ha fallecido a los 27 años víctima de un cáncer gástrico que le fue diagnosticado con retraso por culpa de la... 04.09.2021, Sputnik Mundo

Los más de 100.000 seguidores de Vázquez siguieron de cerca sus avances y retrocesos y la apoyaron durante toda la enfermedad. Si bien luchó hasta el final, su estado empeoró en las últimas semanas.El padre de la joven, Mike Vázquez, agradeció "los mensajes de cariño" que ha recibido y declaró que "no puede estar más orgulloso" de su hija."Hace días nos dijo: no quiero morirme, me quedan muchas cosas por hacer. Las habría hecho y serían maravillosas", señaló.Para rendir homenaje a la valiente y sencilla artista, miles de internautas llenaron las redes con fotos y mensajes de agradecimiento y despedida y acompañados de la etiqueta #UnaFotoParaOlatz.Aquí puedes leer una entrevista de Sputnik con Olatz Vázquez publicada en noviembre del 2020.

