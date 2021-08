https://mundo.sputniknews.com/20210831/investigadores-latinoamericanos-identifican-nuevo-subtipo-de-cancer-de-pulmon-1115629636.html

Investigadores latinoamericanos identifican nuevo subtipo de cáncer de pulmón

Investigadores latinoamericanos identifican nuevo subtipo de cáncer de pulmón

El revelador estudio —que contó con la participación de tres latinoamericanos, el uruguayo Osvaldo Arén, el mexicano Jorge Alatorre y el brasilero Gilberto De... 31.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-31T23:05+0000

2021-08-31T23:05+0000

2021-08-31T23:05+0000

estilo de vida

salud

medicina

cáncer

tratamiento

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109008/60/1090086011_0:448:2049:1600_1920x0_80_0_0_ee7c6a0a4bec3b5a1010d67369b264e3.jpg

De apellido (subtipo) ALK —por las siglas en inglés, quinasa de linfoma anaplásico—, corresponde a una variante muy agresiva que prevalece mayoritariamente en mujeres no fumadoras o que inhalaron humo de tabaco por poco tiempo.Identificar a la variante ALK, responsable de entre el 4% y el 7% de los casos de cáncer de pulmón, puede incidir en un tratamiento más eficaz y dar al paciente más años de vida.El ensayo que recoge los resultados de 2.219 pacientes ya diagnosticados con cáncer de pulmón en una etapa avanzada fue publicado en la revista Journal of Thoracic Oncology.Las pruebas se realizaron con Blood First Assay Screening Trial (BFAST), el estudio de sangre que contempla una nueva tecnología denominada secuenciación de nueva generación (NGS), según indica el diario uruguayo El País.Como objetivo, la investigación pretende evitar el uso de tratamientos que podrían ser ineficaces y aumentar la sobrevida de los pacientes.Arén destacó a El País la importancia de identificar el subtipo de cáncer, debido a que solo diagnosticar a pacientes con cáncer de pulmón es insuficiente. Casi 70% de los tumores de pulmón tienen ya el apellido, dijo, lo que calificó como "crucial" para el tratamiento.Los prometedores resultadosTras analizar las muestras de ADN o ARN con la nueva tecnología, se logró reconocer ALK en 5,4 % de los pacientes.El procedimiento es más eficaz que la tradicional biopsia, método de extracción de tejidos, que en ocasiones no basta para el análisis y si lo hace, muestra solo la condición del momento. El NSG va más allá y permite medir con mayor detalle el avance del cáncer.Identificar el tipo de cáncer permite indicar a los pacientes un tratamiento más acertado, por lo que la probabilidad de vida supera 60% para cinco años.Además, los avanzados estudios identifican si la enfermedad será resistente a alguna medicación por lo que optar por un tratamiento es no solo más acertado sino también más rápido.El doctor dirige su mirada hacia la inmunoterapia —tipo de terapia que busca reforzar el sistema inmunitario— que según su perspectiva es "revolucionaria" y desplazará cada vez más a la quimioterapia.

https://mundo.sputniknews.com/20210830/que-pais-de-america-latina-tiene-mas-muertes-por-cancer-1115594328.html

https://mundo.sputniknews.com/20210223/inmunoterapia-el-tratamiento-mas-efectivo-contra-el-cancer-de-pulmon-1109106352.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

salud, medicina, cáncer, tratamiento