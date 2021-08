https://mundo.sputniknews.com/20210831/eeuu-concreta-su-huida-de-afganistan-con-el-rabo-entre-las-piernas-1115617694.html

EEUU concreta su huida de Afganistán: ¿con 'el rabo entre las piernas'?

EEUU concreta su huida de Afganistán: ¿con 'el rabo entre las piernas'?

EEUU ha salido definitivamente, de prisa y corriendo de Afganistán, al grito de ‘Independencia’ de los talibanes. Mientras, el presidente de Colombia Iván... 31.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-31T18:32+0000

2021-08-31T18:32+0000

2021-08-31T18:32+0000

octavo mandamiento

eeuu

venezuela

colombia

afganistán

los talibanes toman el control de afganistán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/1115619608_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_6a6bbf8333f32fdb99a4c417d1bed011.png

EEUU concreta su huida de Afganistán: ¿con 'el rabo entre las piernas'? EEUU ha salido definitivamente, de prisa y corriendo de Afganistán, al grito de ‘Independencia’ de los talibanes. Mientras, el presidente de Colombia Iván Duque nombra como codirector del Banco Central al exministro de Hacienda, quien desató las protestas en ese país latinoamericano. Estos y otros temas en esta edición de Octavo Mandamiento.

¿‘Jubileo’ en Afganistán?Disparos al cielo de Kabul. Así celebraban los talibanes la salida del último soldado estadounidense de territorio afgano. Entonces, llegó una suerte de declaración de independencia: “El último soldado estadounidense ha abandonado el aeropuerto de Kabul y nuestro país ha logrado la independencia total”.Así lo declaraba el portavoz de Talibán (organización terrorista proscrita en Rusia), Qari Yusuf, el 30 de agosto por la noche, según ha la cadena Al-Jazeera. La pregunta que surge es: ¿dirán los libros de historia, de ahora en adelante, que el 30 de agosto de 2021, Afganistán logró una nueva independencia? Como dice la vieja frase, sólo el tiempo ubica las cosas en su lugar. Lo cierto es que esta algarabía en formato de disparos originados desde distintos puestos de control de los talibanes en Kabul, estalló una vez que el Pentágono anunciara el abandono de suelo afgano del último de sus soldados.Y a través de Twitter, esa red social que se ha convertido en una grotesca máquina censuradora, incluso de políticos democráticos, y cuyo ejemplo más emblemático lo encontramos en la censura al expresidente de EEUU Donald Trump, ha escrito un mensaje Anas Haqqani, uno de los responsables en Twitter de Talibán, movimiento terrorista proscrito en Rusia: “Hemos hecho historia. Los veinte años de ocupación de Afganistán por Estados Unidos y la OTAN se acabaron esta noche”. Un tuitero que cuenta con la bendición de estos defensores de las democracias como son los directivos de Twitter.Concejo de Seguridad de la ONUEntonces, llegó el momento esperado: una resolución del Concejo de Seguridad de la ONU que buscaba garantizar una salida segura para todos aquellos afganos y extranjeros, que una vez acabado el ‘deadline’ del 31 de agosto para abandonar Afganistán, puedan salir del país sin problemas. Y es cuando aflora, cuando no, el doble rasero de los medios occidentales, que sólo destacan que la abstención de Rusia se debió a que “el texto ignoraba sus principales preocupaciones en el país asiático”, y poco más, sin entrar en muchos detalles.Igualmente, lo que no dijeron los medios lo aclaró el embajador de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia: “Nos vimos obligados a abstenernos de la votación sobre el proyecto de resolución del Consejo de Seguridad sobre Afganistán. Lo hicimos porque los autores del proyecto ignoraron nuestras preocupaciones fundamentales. […] Pese a que la resolución fue propuesta con el trasfondo de un monstruoso acto terrorista, los autores del documento se negaron categóricamente a mencionar en la parte dedicada a la lucha antiterrorista, a la organización terrorista internacionalmente reconocida como ISIS (organización terrorista proscrita en Rusia), y el Movimiento Islámico del Turquestán Oriental. Vemos en esto la falta de deseo de reconocer lo obvio y el afán de dividir a los terroristas en ‘los suyos’ y ‘los ajenos’. Los intentos de paliar las amenazas procedentes de esos grupos son inaceptables”.Paro nacional en Colombia: ¿la calma antes de la tormenta?La relativa calma en Colombia, en contraste con los días más agudos del paro nacional, es sólo aparente. Y es que “aguas abajo la gente se está organizando” para conseguir los cambios deseados, según el periodista Víctor Corredor.Subrayó que “los elementos o las causas que originaron el paro se mantienen, y se mantienen incluso con más fortaleza, porque desafortunadamente el Gobierno no dio respuestas” a los reclamos populares.El caso Alex SaabEstados Unidos insiste en extraditar al empresario y diplomático colombiano-venezolano, Alex Saab, detenido desde hace más de un año en Cabo Verde. ¿Quién es Alex Saab?, ¿por qué fue detenido?Para la abogada e internacionalista venezolana Laila Tajeldine, antes de hablar de Alex Saab es necesario hablar primero de esa política que ha ejecutado Estados Unidos contra Venezuela en los últimos años, "que no solo es de bloqueo y de sanciones contra el sistema financiero y económico venezolano, sino también de persecución contra aquellas personas que de un modo u otro han apoyado al Estado venezolano para hacer frente a todas esas sanciones".La abogada venezolana precisa que, en abril de 2018, el Gobierno venezolano nombró a Saab enviado especial, una figura que, resalta, tiene inmunidad diplomática. Además, Tajeldine indica que justo en ese momento Estados Unidos inició un plan para "cazar a todas aquellas personas que estaban ayudando a Venezuela a hacerle frente a las sanciones" porque el objetivo de la Casa Blanca, explica, "era crear un caos, una crisis humanitaria en Venezuela para derrocar al Gobierno constitucional".Y en una de esas misiones de Saab para llevar alimentos a Venezuela, fue detenido en Cabo Verde, país donde hizo una escala para cargar combustible y llegar a Irán, su destino."En junio de 2020 el avión de Saab intentó aterrizar en otros dos países, pero por diversas razones no se pudo, y al final terminó aterrizando en Cabo Verde. Saab no se bajó en ningún momento de su avión y llegó un funcionario de Cabo Verde y lo saca del avión a golpes, a pesar de que el enviado especial venezolano tenía inmunidad diplomática. El hecho es que, haciendo caso omiso de esto, lo bajaron del avión y lo detuvieron. ¿Qué sucedió allí? Que se violaron diversas normativas, no solo la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, sino también se viola la Constitución de Cabo Verde porque ellos alegaron a los medios que existía un código rojo de Interpol para ser detenido, y ese código rojo nunca existió", resalta Tajeldine.Rusia, China e Irán se han pronunciado en contra de la detención y posible extradición de Saab a Estados Unidos y alertan que este caso podría tener un impacto negativo en las relaciones internacionales.

eeuu

venezuela

colombia

afganistán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, venezuela, colombia, afganistán, los talibanes toman el control de afganistán, аудио