El caso contra Alex Saab en Cabo Verde: "Quieren llevar una guerra contra Venezuela"

El diplomático de Venezuela Alex Saab cuenta las horas para que la justicia de Cabo Verde resuelva si lo extradita a Estados Unidos, en una operación señalada... 24.08.2021, Sputnik Mundo

américa latina

eeuu

venezuela

bloqueo económico

sanciones de eeuu contra venezuela

derecho internacional

cabo verde

El caso construido contra el abogado, empresario y diplomático venezolano Alex Saab, detenido en Cabo Verde en junio de 2020 y retenido desde entonces por un pedido de extradición de Estados Unidos, es visto como un ejemplo de persecución política y violación al derecho internacional según expertos en la materia.Para comprender el escándalo jurídico que ha enfrentado a un archipiélago africano de poco más de 500.000 habitantes con los expertos del derecho internacional, países como Venezuela o Rusia y hasta con las propias Naciones Unidas, es necesario repasar el caso desde el comienzo.¿Quién es Alex Saab?Alex Nain Saab Morán nació en Barranquilla, Colombia, el 21 de diciembre de 1971, en el seno de una familia con ascendencia libanesa y de comerciantes. El propio Alex dio sus primeros pasos como emprendedor vendiendo llaveros empresariales en Colombia.Con el crecimiento de su vida empresarial, Saab se radicó en Venezuela, donde administra empresas que dan trabajo a unas 100.000 personas en varios países, fundamentalmente en territorio venezolano.La intensa actividad comercial de Saab valió que el Gobierno de Nicolás Maduro confiara en él para ser representante de Venezuela ante los gobiernos de Rusia e Irán y lo designara como encargado de la adquisición de alimentos, medicinas y repuestos para Venezuela, en el marco del bloqueo comercial impuesto por EEUU.La detención de Alex SaabEn ejercicio de esas funciones, Saab realizó un viaje hacia Irán en un vuelo privado en un Bombardier Global 5000 de matrícula venezolana, que debió hacer una escala en Cabo Verde. Al pisar el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral en la Isla de Sal, el diplomático fue detenido por las autoridades caboverdianas en virtud de un pedido de captura internacional lanzado por EEUU.En efecto, la Justicia estadounidense había sindicado a Saab como "testaferro" de Maduro y de presuntas irregularidades económicas en Venezuela. Con ese argumento, fue detenido el 12 de junio de 2020 y desde entonces lo mantienen cautivo en el país africano. Tras la aprehensión, Estados Unidos solicitó que el diplomático venezolano sea extraditado, a pesar de que no existe un acuerdo de extradición entre ambos países.¿Por qué fue ilegal la detención de Alex Saab?En diálogo con Sputnik, la abogada y analista internacional venezolana Laila Tajeldine remarcó que el proceso que Cabo Verde lleva adelante contra Saab tiene "vicios de forma y de fondo".La experta hizo énfasis en los problemas de forma de la detención, que se dio por "haberlo privado de la libertad sin una orden de un juez de Cabo Verde" y haber apresado "a un enviado especial, que goza de inmunidad diplomática".Tajeldine remarcó que, al ser Saab un enviado de Venezuela con poderes diplomáticos, no podría haber sido detenido por otro país, tal como sucedió. Esa detención, entonces, pone en riesgo el derecho internacional, que protege a este tipo de figuras, utilizadas por todos los países.Según la abogada, que Cabo Verde haya violado esta inmunidad explica la fuerte reacción internacional en apoyo a Saab.En ese sentido, la abogada apuntó directamente a EEUU como un país que tiene pleno conocimiento de esta inmunidad. "Si hay un país que sabe que estas figuras tienen inmunidad diplomática es EEUU", el país que más ha utilizado estas figuras de enviado especial, puntualizó.Que EEUU respalde la detención de Cabo Verde y exija su extradición evidencia, según Tajeldine, que el país norteamericano "adecúa cualquier norma y cualquier discurso en función de un interés político" que, señaló, es "llevar una guerra contra Venezuela y perseguir a cualquier persona que impida la política de asfixia de EEUU contra los venezolanos".Si bien no se mostró sorprendida por la postura estadounidense, Tajeldine sí expresó su asombro por la actitud de las autoridades judiciales de Cabo Verde, al iniciar este proceso contra Saab a pesar de los señalamientos internacionales en contra, como un fallo de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) contra la detención y posible extradición, que no fue escuchado por Cabo Verde a pesar de tener carácter vinculante.Según Tajeldine, la postura de Cabo Verde muestra "que hay un compromiso en el que también intervienen el fiscal y jueces del país, que saben que nada de esto está sujeto a derecho sino que se trata de una persecución política".Tajeldine también advirtió que, además de haber sido detenido ilegalmente, Saab fue sometido a "torturas" durante su detención. Además, señaló que el diplomático tiene "una enfermedad que debe ser tratada por su médico personal" y, al no habilitar a continuar su tratamiento, "ha retrocedido en materia de salud".

eeuu

venezuela

cabo verde

2021

