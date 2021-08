https://mundo.sputniknews.com/20210828/a-que-edad-el-metabolismo-empieza-a-ralentizarse-y-como-puedes-mejorarlo-1115493683.html

¿A qué edad el metabolismo empieza a ralentizarse y cómo puedes mejorarlo?

El metabolismo es el responsable de las funciones químicas en nuestro organismo que regulan la cantidad de calorías que perdemos diariamente incluso sin hacer deporte. Así que la relación entre este proceso y adelgazar es evidente: cuanto más lento sea, más nos cuesta perder peso.La edad es un factor muy importante, pero los autores del nuevo estudio establecieron que el metabolismo no se ralentiza hasta mucho más tarde en la vida.Así que si tienes 20, 30 o incluso 40 años, aún no tienes motivos para preocuparte.Esto es lo que revela el nuevo estudioMás de 6.400 individuos con edades comprendidas entre los 8 días y los 95 años y de 29 países participaron en esta investigación, durante la cual los científicos intentaron definir el número de calorías promedio que cada de ellos quemaba diariamente para digerir comida, llevar su vida diaria y hacer deporte.Los investigadores descubrieron que los bebés queman calorías 5 veces más rápido que los mayores de edad, ya que tienen que crecer y pierden mucha energía en este proceso. Luego, año tras año, hasta que lleguen a los 20, su metabolismo se reduce un 3%. Al alcanzar dicha edad, se estabiliza y no vuelve a bajar hasta muchos años después.Este proceso comienza a hacerse más lento al cumplir los 60, estableció el artículo."La tasa metabólica es realmente estable durante toda la vida adulta, de 20 a 60 años", confirmó Herman Pontzer, profesor de antropología evolutiva en la Universidad de Duke y autor del estudio, citado por NBC News.Al llegar a los 60, el metabolismo se hace lento gradualmente. Anualmente, en torno a un 0,7%. Así que al cumplir los 90 se necesita un 26% menos calorías de lo normal. La baja actividad física no es un factor clave.¿Cómo prevenir la ralentización del metabolismo?Los especialistas explicaron que es importante mantener una alimentación sana y ofrecieron una lista de alimentos que aceleran el metabolismo y que, por tanto, ayudan a perder peso:Los resultados del estudio fueron publicados en la revista Science.

