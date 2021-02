https://mundo.sputniknews.com/20210225/mejor-esperma-y-menos-depresion-las-razones-para-beber-chocolate-todos-los-dias--1109230626.html

Mejor esperma y menos depresión: las razones para beber chocolate todos los días

Sabías que, además de tener un sabor agradable, el chocolate a la taza puede ser muy beneficioso para la salud y, por lo tanto, puedes consumirlo diariamente... 25.02.2021, Sputnik Mundo

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/18/1093612772_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8f25469ffaa0cdbe5031534e0e17fcc3.jpg

Los granos de cacao contienen en promedio 165 kilocalorías. Las grasas constituyen la mayor parte de su composición nutricional (53 gramos), mientras la cantidad de proteínas asciende a 12 gramos y la de carbohidratos a solo nueve. Los alimentos a base de granos de cacao son más calóricos. Así, el valor calórico de la manteca de cacao normalmente es de 900 calorías. La nutritividad de esta bebida preparada con leche convencional con 2,5% de grasa es de aproximadamente 300 kilocalorías (para una taza grande de 300 mililitros).Puedes beber chocolate todos los días, pero se recomienda prepararlo con agua y no consumir más de una taza. Una cosa más: no añadas azúcar. Y a continuación te damos cinco razones para hacerlo. 1. Previene el estado depresivoLos granos de cacao son ricos en vitaminas del grupo B: tiamina, ácido nicotínico, ácido fólico. También contienen feniletilamina, la sustancia que influye en el estado de ánimo, las emociones y la capacidad de concentración. Se puede decir que una taza de chocolate al día ayuda al sistema nervioso y previene la depresión, destaca Victoria Gonchar.2. Baja la presiónSe recomienda beber chocolate a quienes tienen una presión arterial alta. "La bebida favorece el aumento del óxido nitroso que relaja los vasos sanguíneos en el organismo. Eso, a su vez, baja la tensión arterial", explica la experta. 3. Ayuda con el embarazoEl cacao contiene zinc, que es beneficioso para la salud masculina, concretamente para un buen funcionamiento de los espermatozoides. Además, tiene cobre y selenio, que a su vez son importantes para el sistema reproductivo femenino. Por lo tanto, se recomienda beber chocolate a las parejas que planean un embarazo, destaca la dietóloga.4. Disminuye el apetitoPuedes consumir chocolate como una bebida adicional en tu dieta. El cromo participa en el metabolismo de los carbohidratos y mitiga el deseo de comer. Si quieres preparar esta bebida a base de leche, es mejor que elijas una desnatada, añade la experta.5. Fortalece los huesosEl chocolate puede sustituir al café para las personas que padecen enfermedades del sistema óseo, como la osteopenia (baja la densidad ósea, pero aún no se provocan fracturas) y la osteoporosis. "En caso de estos diagnósticos se prohíbe beber café, ya que causa una pérdida de calcio. El chocolate es más beneficioso: tonifica y, además, contiene calcio y fósforo", enfatiza la dietóloga.¿Para quiénes no se recomienda beber chocolate?No se aconseja beber chocolate a quienes padecen gastritis con acidez elevada, úlcus péptico, úlcera duodenal. Esta bebida es un estimulador para el jugo gástrico y, por lo tanto, puede agravar todas estas enfermedades. Además, el cacao es rico en purinas y no se recomienda para aquellos que padecen gotaComposición nutricional del cacaoEl cacao tiene hierro, cobalto, manganeso y magnesio en su composición nutricional. Sin embargo, es necesario recordar que la utilidad del cacao en polvo, como en el caso del café, es mucho menor en comparación con la del natural. El cacao soluble, que se consigue tras el tratamiento del polvo de cacao con álcali, tiene una acidez más alta. En general, es seguro para la salud, si no tienes los diagnósticos antes mencionados, asevera la experta. En noviembre del 2020 un grupo de científicos británicos y estadounidenses descubrieron que los flavanoles contenidos en el cacao mejoran la función cerebral en adultos, incluyendo el flujo sanguíneo y la capacidad cognitiva.

