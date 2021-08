https://mundo.sputniknews.com/20210826/estos-son-los-sintomas-del-deficit-de-magnesio-y-los-consejos-para-combatirlo-1115443158.html

Estos son los síntomas del déficit de magnesio y los consejos para combatirlo

Estos son los síntomas del déficit de magnesio y los consejos para combatirlo

estilo de vida

salud

vitamina

El magnesio es uno de los elementos más importantes del organismo humano. El cuerpo de un adulto contiene en promedio de 850 a 1.100 milimol de esta sustancia. Este mineral determina directamente la digestibilidad de vitaminas y otros nutrientes que se contienen en los alimentos. Además, el magnesio permite mantener un nivel de glucosa normal.Parece que los análisis de laboratorio y procedimientos de diagnóstico (como el electrocardiograma) es la manera más exacta para registrar una deficiencia de este mineral. Pero un análisis de sangre no siempre muestra con precisión si uno padece déficit de magnesio o no.Si uno obtiene un resultado con un nivel de magnesio normal (desde 0,66 hasta 1,07 milimol por litro), eso no significa que no tenga una carencia, alertó. El magnesio puede liberarse de los huesos, los músculos y las células para mantener un nivel adecuado en la sangre, agregó la terapeuta.Síntomas del déficit de magnesioLos síntomas del déficit de magnesio se dividen en varios grupos:Hay que considerar estos síntomas en su totalidad, ya que la falta de magnesio se puede confundir con otra enfermedad.Causas del déficit de magnesio¿Cómo recuperar el déficit de magnesio en el organismo?La galena recomienda añadir en la dieta alimentos ricos en magnesio, como nueces, grano de trigo sarraceno, guisante, orejones de albaricoque, ciruelas pasas, verdura y moriscos. Además, puedes consumir biofármacos. Pero previamente consúltalo a un médico.

