Sánchez facilitará medios a Ceuta para la expulsión de menores migrantes a Marruecos

MADRID (Sputnik) — El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se reunió con el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ante el... 25.08.2021, Sputnik Mundo

"El presidente del Gobierno me ha transmitido su compromiso de activar cuantas capacidades y recursos estén disponibles desde el Estado para lograr el objetivo de retornar los menores a Marruecos", dijo Juan Jesús Vivas en rueda de prensa desde Moncloa tras el encuentro.Madrid y Rabat pactaron a mediados de agosto repatriar a aproximadamente 800 niños que permanecían en Ceuta tutelados por la administración territorial.Sin embargo, una juez de la ciudad autónoma ordenó el 24 de agosto paralizar cautelarmente las devoluciones tras comprobar que las autoridades no realizaron los trámites que marca la ley para expulsar a personas, vulnerando así los derechos de los niños afectados.Pese a ello, según explicó Vivas, el Gobierno de España coincide con las autoridades ceutíes en que "la situación requiere de soluciones inmediatas e inaplazables" por lo que "habrá que retornar a los menores a Marruecos de acuerdo con la interpretación que hagan los tribunales de justicia".Es decir, que tras el varapalo judicial, la intención es seguir llevando a cabo las devoluciones con una mayor vigilancia de los procedimientos para garantizar que sean ajustados a derecho.En su comparecencia Vivas aseguró que la expulsión de los menores es la mejor solución para los intereses de Ceuta pero también para los de los migrantes."Además de eso, la situación es insostenible por las dimensiones de Ceuta, que es una ciudad pequeña. Ceuta tiene 20 kilómetros cuadrados y 85.000 habitantes, que representan el 0,18% del total de la población española, pero estamos acogiendo al 10% de todos los menores extranjeros no acompañados que hay en España", añadió.Ante este escenario, Vivas considera que "la situación es insostenible", por lo que acordó con Pedro Sánchez la puesta en marcha de cuantos medios sean necesarios para acelerar los trámites de expulsión, aunque no aclaró cuál será la fórmula elegida para que estos sean acordes con la ley.

