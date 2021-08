https://mundo.sputniknews.com/20210816/la-devolucion-de-los-menores-de-ceuta-el-ultimo-incendio-del-gobierno-espanol-1115125355.html

La devolución de los menores de Ceuta, el último incendio del Gobierno español

La devolución de los menores de Ceuta, el último incendio del Gobierno español

El 13 de agosto a mediodía, con media España saliendo de fin de semana y la otra media ya en la playa, el Ministerio del Interior español comenzaba la... 16.08.2021, Sputnik Mundo

Este 16 de agosto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendía en una entrevista radiofónica en la Cadena Ser la maniobra a la que calificaba como "retorno asistido" y negaba que se tratase de una expulsión.Salía así al paso el responsable de la política de Interior española de las críticas recibidas por su departamento desde que el viernes partieran los primeros 15 niños en un minibús desde el polideportivo de Santa Amelia, una de las instalaciones improvisadas por el Gobierno español para acoger a los que se encontraban desde mayo en el país.Acuerdo de 2007En esa conversación, la única comparecencia pública del ministro desde el viernes junto con otra entrevista similar posterior en la televisión pública, Grande-Marlaska mencionaba en varias ocasiones la fórmula "en interés superior del menor" y añadía que se estaba haciendo el procedimiento conforme a entrevistas individualizadas y a un acuerdo bilateral con Marruecos del año 2007.En este convenio, sobre "la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado", según su título, se menciona como uno de los objetivos ese "retorno asistido" mencionado por el ministro.La cuidada comparecencia del ministro tiene mucho que ver con los argumentos de las críticas recibidas por su departamento desde el pasado 13 de agosto.Las más intensas llegan desde el seno del propio Ejecutivo. De la parte del socio minoritario, la formación de izquierdas Podemos, cuyo Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Ione Belarra, enumeró en una carta a su colega Marlaska los derechos vulnerados, a su juicio, con el retorno de los niños a Marruecos.El artículo 24.2 de la Carta Derechos Fundamentales de la Unión Europea que reconoce el interés superior del niño como consideración primordial; una directiva acordada en 2008 por el Parlamento Europeo para establecer las normas comunes entre los países miembros para la devolución de personas en situación irregular o la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, fueron mencionados en ese primer escrito.Este lunes, el socio de Gobierno del PSOE persistía y se conocía que su máxima representante en el Ejecutivo, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pidió el fin de semana al presidente Sánchez que paralizara las devoluciones.Aclaraciones y críticasPero no solo desde Podemos se salía al paso del retorno a casa de estos jóvenes. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación el fin de semana para dilucidar por qué el proceso se hizo sin su aval, como exige la Ley de Extranjería.Además, el Defensor del Pueblo, el socialista Francisco Fernández Marugán, pidió el cese de las devoluciones, de las que dijo que vulneran los derechos humanos e inició actuaciones de oficio, ante las denuncias de varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG).Desde el ámbito de las ONG, tres de las entidades que trabajan con el delicado asunto de los menores que emigran solos de Marruecos a España —Andalucía Acoge, Gentium y Save The Children— solicitaban juntas a la ONU su intervención para impedir las devoluciones.Horas después, este domingo, era el relator especial de Naciones Unidas sobre refugiados, el chileno Felipe González Morales, quien en su twitter hablaba de "devoluciones sin haber completado el procedimiento de determinación del interés superior del niño" y añadía que "violan el Derecho Internacional".El último revésPor si esto fuera poco para el ministro Marlaska, muy cuestionado y que se salvó por los pelos de ser sustituido en la última crisis de Gobierno, este 16 de agosto un juzgado de Ceuta suspendía la entrega a Marruecos de nueve de los menores.Una decisión de última hora sobre la que se sabrá en las próximas horas si supone la paralización completa del proceso iniciado el pasado viernes a razón de 15 menores al día y que causó ya la fuga de unos 50 chicos del polideportivo ceutí donde eran alojados.El último incendio en el seno del Gobierno español que todo apunta a que seguirá dando titulares en los próximos días, que tiene como protagonista a un cuestionado ministro y que, sobre todo, tiene en su centro a un puñado de niños que en muchos casos huyen de situaciones de explotación, abuso o pobreza en busca de un futuro mejor que está solo a unos kilómetros de sus casas.

