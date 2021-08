https://mundo.sputniknews.com/20210824/la-justicia-espanola-mantiene-paralizadas-las-devoluciones-de-menores-a-marruecos-1115354706.html

La Justicia española mantiene paralizadas las devoluciones de menores a Marruecos

La Justicia española mantiene paralizadas las devoluciones de menores a Marruecos

BARCELONA (Sputnik) — Un juzgado de Ceuta ordenó mantener paralizadas las devoluciones de menores migrantes a Marruecos por no cumplir los trámites y posible... 24.08.2021, Sputnik Mundo

Según informó la ONG protectora de la infancia Coordinadora de Barrios, la jueza de la ciudad decidió mantener suspendidas las repatriaciones tal como había pedido esta organización al considerar que la administración no completó los trámites que marca la ley.Así lo resolvió la jueza ceutí tras estudiar los recursos presentados por las defensas de un grupo de menores que iban a ser devueltos a Marruecos de manera inminente.Madrid y Rabat pactaron a mediados de agosto el traslado de 800 niños que permanecían en el enclave español desde la crisis migratoria del pasado mes de mayo.Según el auto judicial, al que tuvo acceso la televisión pública española (RTVE), el Gobierno de España como administración competente no cumplió "ninguno" de los trámites que dicta la ley para el proceso de repatriación, generando una situación de "indefensión" en los menores afectados.De acuerdo con la juez, la devolución de los niños sólo puede hacerse "con absoluto respeto" al ordenamiento jurídico español, algo que no consta ya que no se aportó información de los niños ni a estos se les comunicó que iban a ser devueltos.La magistrada cree así que "existen datos bastantes" para determinar que hubo vulneración de su derecho a la tutela judicial.También califica de "declaración de intenciones" el pacto de expulsión de migrantes de 2007 en el que se basan España y Marruecos para trasladar a los niños.En rueda de prensa este 24 de agosto, la portavoz Isabel Rodríguez dijo que el Ejecutivo está dispuesto a "atender algún matiz" en cuanto a las devoluciones, si así lo requiere la Justicia.La portavoz de Pedro Sánchez defendió el compromiso de España con los derechos humanos y la importancia de reunir a los niños con sus familiares.

