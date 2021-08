https://mundo.sputniknews.com/20210825/sanchez-cita-en-madrid-al-presidente-de-ceuta-para-abordar-la-cuestion-de-los-menores-1115379321.html

Sánchez cita en Madrid al presidente de Ceuta para abordar la cuestión de los menores

Sánchez cita en Madrid al presidente de Ceuta para abordar la cuestión de los menores

BARCELONA (Sputnik) — El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se reunirá en Madrid con el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús... 25.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-25T09:16+0000

2021-08-25T09:16+0000

2021-08-25T09:16+0000

españa

ceuta

marruecos

pedro sánchez

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1113317553_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_522348578ef39779d2ab0ad7c174d6d6.jpg

Según consta en la agenda del presidente español, el dirigente ceutí llegará al mediodía al Complejo de la Moncloa para tratar con Sánchez las posibles soluciones a la crisis que empezó con la llegada irregular de 10.000 migrantes al enclave norteafricano.Madrid y Rabat pactaron a mediados de agosto repatriar a aproximadamente 800 niños que permanecían en Ceuta tutelados por la administración territorial.Una juez de la ciudad autónoma ordenó el 24 de agosto paralizar cautelarmente las devoluciones tras comprobar que las autoridades no realizaron los trámites que marca la ley para expulsar a personas, vulnerando así los derechos de los niños afectados.Según su resolución, el Gobierno de España como administración competente no aportó información de los menores ni les comunicó que iban a ser trasladados, entre otros incumplimientos durante el procedimiento.La ONG defensora de la infancia como Coordinadora de Barrios, que solicitó al juzgado las medidas cautelares, y otras organizaciones ven ilegal el proceso por el que se quiere devolver a los niños, que España y Marruecos basan en un acuerdo bilateral de 2007.De acuerdo con la juez, este pacto es una mera "declaración de intenciones" que no se adhiere al derecho internacional, por lo que el Gobierno no puede utilizarlo para justificar el incumplimiento de trámites.El Ejecutivo de Sánchez está dispuesto a "atender algún matiz" sobre el modo en que se realizan las devoluciones si lo pide la Justicia, según afirmó la portavoz Isabel Rodríguez, que defendió el compromiso español con los derechos humanos y la importancia de reunir a los niños con sus familias.

https://mundo.sputniknews.com/20210816/la-devolucion-de-los-menores-de-ceuta-el-ultimo-incendio-del-gobierno-espanol-1115125355.html

ceuta

marruecos

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ceuta, marruecos, pedro sánchez