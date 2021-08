https://mundo.sputniknews.com/20210825/los-talibanes-aseguran-pactar-en-breve-la-paz-con-la-provincia-de-panshir-1115380788.html

Los talibanes aseguran pactar en breve la paz con la provincia de Panshir

Los talibanes aseguran pactar en breve la paz con la provincia de Panshir

MOSCÚ (Sputnik) — Un acuerdo de paz entre el movimiento talibán (proscrito en Rusia por terrorista) y la provincia de Panshir, al noreste de Afganistán, se... 25.08.2021, Sputnik Mundo

Según el portavoz talibán, la guerra no es la solución y, por eso, llevan a cabo negociaciones con los decanos locales y otras personas influyentes de Panshir."No queremos la guerra, si no nos vemos obligados, no iniciaremos los enfrentamientos", resaltó Mujahid.La última resistencia a los talibanes es el valle de Panshir, donde se concentran las fuerzas lideradas por el jefe guerrillero Ahmad Masud y el vicepresidente primero Amrullah Saleh, quien reivindica el papel de mandatario legítimo de Afganistán.Sin embargo, los fundamentalistas afirman mantener este territorio bajo sitio y se preparan para lanzar una ofensiva, si bien dejan entreabierta la puerta para una negociación.Los combatientes del movimiento talibán se hicieron con el control de buena parte de Afganistán en la primera quincena de agosto y el día 15 entraron en Kabul, retomando el poder tras dos décadas de intervención aliada que llegará a su término a fines de este mes.El presidente afgano, Ashraf Ghani, huyó del país y pidió asilo en Emiratos Árabes Unidos.Los talibanes dejaron claro de entrada que aspiran a un "traspaso completo" del poder en Afganistán, si bien anunciaron más tarde la disposición de negociar la creación de "un gobierno transparente, inclusivo e islámico".

