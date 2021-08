https://mundo.sputniknews.com/20210825/saleh-atribuye-la-caida-de-afganistan-a-la-presion-de-eeuu-y-legitimacion-del-taliban-1115379523.html

Saleh atribuye la caída de Afganistán a la presión de EEUU y legitimación del Talibán

Saleh atribuye la caída de Afganistán a la presión de EEUU y legitimación del Talibán

NUEVA DELHI (Sputnik) — La presión sobre Kabul por parte de Washington, el reconocimiento fáctico del movimiento talibán* en las negociaciones sostenidas en... 25.08.2021

"Durante los últimos dos años la república experimentó una colosal presión por parte de nuestros socios estadounidenses. Ellos nos decían: o ustedes liberan a los presos o les reducimos la ayuda, incluida la militar. Les preguntamos: ¿están seguros ustedes de que esa gente no pase a la ofensiva? Ellos dieron una respuesta negativa, pero los talibanes empezaron a atacar. De ahí que no fue la liberación de los presos, sino la puesta a disposición del talibán de un grupo de elementos radicalizados al extremo", dijo.Saleh también expresó la opinión de que las negociaciones en Doha contribuyeron a la legitimación de los talibanes, que no cumplieron la palabra dada. Además reconoció que en el Gobierno afgano hubo personas mal informadas, que creían que todo iba como debía ser."La OTAN más no existe, los militares estadounidense se fueron, pero el pueblo afgano ha quedado, no se podía evacuar. El aeropuerto de Kabul es solo la cima del iceberg. El país se ha sumido en una tragedia, los grupos terroristas se apoderaron de Afganistán", resumió Saleh, al conceder una entrevista telefónica al canal de televisión News18.La situación se agravó en Afganistán durante las últimas semanas, a causa de la ofensiva lanzada por el movimiento talibán contra las ciudades grandes del país. El 15 de agosto los talibanes entraron en Kabul y tomaron el palacio presidencial.El presidente afgano, Ashraf Ghani, abandonó el país "para prevenir una masacre", según su declaración.El portavoz de la oficina política del Talibán, Mohammad Naim, anunció el 15 de agosto que la guerra en Afganistán ha terminado y que la forma del gobierno del país se aclarará próximamente.

afganistán

