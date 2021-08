https://mundo.sputniknews.com/20210820/preocupa-a-uruguayas-evacuadas-de-afganistan-el-futuro-de-colegas-de-ong-en-kabul-1115274369.html

Preocupa a uruguayas evacuadas de Afganistán el futuro de colegas de ONG en Kabul

MONTEVIDEO (Sputnik) — Las voluntarias humanitarias uruguayas Maylín Tourn y Noemí Schur lograron salir de Afganistán tras la toma de Kabul por parte de los... 20.08.2021, Sputnik Mundo

"Cuando el domingo 15 los talibanes tomaron Kabul pudimos aún ese día ir a la oficina para pagar sueldos adelantados, hablar con nuestros empleados y con mucho dolor despedirnos de ellos sin saber cuál será su futuro", afirmó Tourn, quien desde 2008 trabaja en Afganistán como voluntaria para la organización no gubernamental (ONG) Shelter Now International y en 2012 se convirtió en la directora en ese país.En rueda de prensa virtual desde Alemania, facilitada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, Tourn y Schur contaron su experiencia.Schur estaba en Kabul trabajando como docente en esa ONG desde el 4 de junio, pero tiene más de 14 años de experiencia como voluntaria en otros países.Tourn dijo que en la cultura afgana los trabajadores locales de la ONG siempre las "consideraron familia y dejarlos significa" para ellas dejar su "familia".Aseguró que los trabajadores locales están dispuestos a dar su vida por ellas de ser necesario "y no poder hacer nada más por ellos es muy difícil".Los talibanes llegaron a Kabul en una rápida avanzada que dejó al país en sus manos en menos de dos semanas, mientras las fuerzas militares de EEUU y la OTAN llevaban adelante su retirada, tras 20 años en el territorio.La voluntaria uruguaya dijo que no fueron a Afganistán porque sean "valientes, el miedo estuvo presente, pero la convicción de ayudar a los más desvalidos siempre fue más fuerte".Contó que decidieron dejar Kabul, pese a su vocación de servicio, porque "la situación con los talibanes no es clara", no sabían "si iban a dejar quedarse a los extranjeros, especialmente la situación con las mujeres no es favorable".Igualmente, la ONG para la que trabajaba dijo que debían dejar Afganistán, explicó. Salida de AfganistánTourn contó que venían monitoreando la situación política en Afganistán con organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, por eso tenían pasajes de salida para el 19 de agosto hacia Estambul.Sin embargo, el fin de semana del 14 de agosto "las cosas se precipitaron y se cancelaron los vuelos comerciales, se cerró la terminal aérea" y no tenían día de salida de Kabul, relataron.En ese momento, Tourn se comunicó con el embajador en Irán que terminó con la salida de ambas desde Kabul, pero también proporcionó la posibilidad de sacar a todo el equipo.El 17 de agosto recibieron la comunicación de que debían ir al aeropuerto por una puerta militar y que desde allí serían trasladadas a Alemania.Schur contó que ese día dos conductores de la organización se arriesgaron a llevarlas al aeropuerto, porque los talibanes ya estaban en el vecindario."Al llegar al aeropuerto una multitud de afganos estaban queriendo entrar, pero las fuerzas internacionales al ver que éramos extranjeros nos flanquearon el paso, no era al aeropuerto (al que tenían que ir), sino a una base militar, el embajador alemán en Kabul estaba allí esperándonos", prosiguió la voluntaria.Luego de varias horas de espera, con un proceso de registro al aire libre, con cerca de 40 grados al sol, el avión de la Fuerza Aérea de Alemania pudo aterrizar y el grupo de la ONG Shelter Now International logró salir de Kabul.En el vuelo de evacuación iban 126 personas, que fueron trasladadas a Uzbekistán donde a Tourn y Schur y al resto del equipo extranjero de la ONG los esperaba un chárter hacia Alemania."Dejamos todo lo que teníamos, salimos con una valija de mano de menos de 8 kilos y tenemos que empezar de nuevo comprando hasta un cepillo de dientes, pero como toda uruguaya no dejé la bombilla en Kabul, ahora voy a conseguir yerba, mate y termo para saborear de nuevo un rico mate (bebida típica uruguaya, amarga, que se toma en una especie de calabaza cortada a la mitad)", dijo Schur.Tourn recordó que experimentó situaciones difíciles antes en Afganistán, pero lo máximo que había tenido que hacer fue quedarse en su "casa un mes, un mes y medio por atentados o cosas, pero nunca una situación que diera para evacuar".Encuentro con los talibanesTourn contó que en una ocasión, debido a su trabajo en la ONG, tuvo un diálogo con los talibanes, que desde 2001 gobernaban algunas provincias y distritos en Afganistán.La voluntaria se encontraba en un distrito de la frontera cerca de Irán que los talibanes gobernaron por años y la ubicaron para pedirle si la ONG podía colaborar con un proyecto de agua potable para las villas."Nunca es lindo ver venir una camioneta llena de talibanes y ese día pensé que podía ser mi último día, pero salió bien, pudimos ayudar a la gente", afirmó.La salida todavía en curso de las tropas de EEUU, que luchaban contra los talibanes desde 2001 tras los atentados en el World Trade Center en Nueva York (EEUU, noreste) y el Pentágono, tuvo un impacto social en Afganistán, dijo Tourn, porque se empezó a ver la desesperación de muchos afganos en querer cruzar la frontera, pero los cruces se cerraron y muchos no pudieron escapar.Según su experiencia en el país, cuando ingresan los talibanes a un territorio se nota el fundamentalismo islámico por la imposición de reglas."Cierran escuelas de las niñas, queman las caras de las niñas que van a los centros educativos, se ve un retroceso en la calidad de vida de los habitantes", afirmó.Las dos trabajadoras humanitarias se encuentran en Alemania y explicaron que aún no saben cuándo volverán a Afganistán.Tourn, quien vivió en Afganistán por 13 años, dijo que "nunca cerraría las puertas de volver" a su segunda casa, Kabul.

