La odisea latinoamericana para escapar a tiempo de Afganistán

La caótica evacuación masiva de Kabul luego de que los talibanes tomaran el control de Afganistán mantiene en vilo a la población de todo el mundo. En América Latina, varios países extreman sus esfuerzos diplomáticos para asegurar la protección de los compatriotas que pudieran encontrarse en territorio afgano a pesar de no ser uno de los destinos más frecuentes.Argentina reportó a cuatro de sus ciudadanos en territorio afgano al momento de la caída de Kabul. Según indicaron a Sputnik fuentes oficiales argentinas, se trata de un funcionario de Naciones Unidas, dos integrantes de una organización no gubernamental y un piloto de otra ONG.Más allá de lo inestable de la situación, las autoridades argentinas informaron que los cuatro ya tenían al 16 de agosto un plan de evacuación: el funcionario de ONU volaría hacia Kazajistán, los trabajadores de la ONG partirían a Estambul, Turquía, y el piloto sería evacuado junto a su familia hacia Uzbekistán.A pesar de que Argentina consignó la presencia de la mujer brasileña y sus hijos —también con pasaporte de Brasil— el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño comunicó a través de una nota oficial que no le constaba la presencia de brasileños viviendo en el país, consignó el portal Uol. La representación brasileña para Afganistán se mantiene en Islamabad, Pakistán, y según Itamaraty, no requiere medidas de seguridad adicionales.Quién sí reportó la presencia de connacionales fue la Cancillería de Perú, aunque ya habían podido dejar el país para cuando su situación se hizo pública. "Se informa que los únicos dos peruanos registrados en dicho país fueron evacuados de Kabul vía aérea, el pasado sábado 14", consignó el organismo.El Gobierno peruano confirmó que al 16 de agosto los dos peruanos ya se encontraban "en buen estado en Nueva Delhi (India)" y que serán repatriados a Perú.Tras la evacuación de los dos ciudadanos, la Cancillería peruana aseguró que "no figuran peruanos en Afganistán en el padrón electoral". De todos modos, el Gobierno exhortó a que, en caso de que hubiese, se comuniquen con la embajada peruana en la India.Relevar con exactitud a los latinoamericanos en Afganistán no es tarea sencilla y por eso las sedes diplomáticas realizan convocatorias en redes sociales para captar a posibles ciudadanos necesitados de asistencia.La embajada mexicana para Irán, Afganistán, Kirguistán, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán, difundió un mensaje en busca de mexicanos en apuros. "Si eres mexicano o sabes de alguno en Afganistán, en caso de emergencia o necesitar ayuda contáctanos", señala un mensaje que facilita las vías de comunicación de la sede diplomática mexicana en Teherán, Irán.En las respuestas al tuit, algunos mexicanos indicaban que sabían de la presencia de compatriotas en el lugar. De todos modos, no hubo confirmaciones oficiales acerca de mexicanos necesitados de un rescate.Chile, en tanto, la Cancillería anunció acciones para la repatriación de ciudadanos no oriundos de Chile desde Kabul. La inusual gestión responde a la intención de la Universidad de Chile de asegurar la salida de Afganistán de parte de la familia de Zahara Habibi, una joven de origen afgano que estudia la carrera de Medicina en la universidad estatal chilena.El decano de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, informó a través de un video que el canciller chileno, Andrés Allamand, respondió favorablemente al pedido y se contactó con una ONG que se encuentra "intentando sacar personas de Kabul".Vivaldi indicó que, según dialogó con el canciller, "eventualmente algunas (de esas personas) vendrían a Chile" y entre ellas estaría la hermana de la estudiante.Chile también conoció la presencia en Afganistán del documentalista y periodista chileno Jorge Said, que quedó varado en el país mientras rodaba un documental. Según dijo a medios chilenos, Said busca asegurar su salida del país con el Gobierno de Estados Unidos, dado que cuenta con nacionalidad de ese país.

