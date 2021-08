https://mundo.sputniknews.com/20210817/aumenta-en-espana-el-numero-de-hoteles-en-venta-no-estamos-teniendo-un-buen-verano-1115150494.html

Aumenta en España el número de hoteles en venta: "No estamos teniendo un buen verano"

Un estudio realizado por el portal inmobiliario de referencia en España constata un aumento del 30% de este tipo de ofertas respecto al año anterior. Existen... 17.08.2021, Sputnik Mundo

Pese al repunte de la actividad turística y la clara mejora respecto al verano de 2020, el impacto de la pandemia en el sector económico por excelencia de España sigue dejándose sentir. Los destinos turísticos más importantes del país siguen lejos de la plena ocupación. Tampoco está abierta la totalidad de los establecimientos hoteleros, en especial aquellos especializados en recibir flujos de provenientes de países que han impuesto medidas restrictivas a los viajes, como Gran Bretaña.Otro dato que puede reflejar las dificultades del sector hotelero atañe al incremento de este tipo de inmuebles que se ponen a la venta. Según cálculos del portal inmobiliario Idealista.com, a comienzos de agosto la cifra es un 30% superior respecto a la del año anterior en las mismas fechas. En total, hasta 639 establecimientos con licencia hotelera se ofertan ahora, cuando en 2020 eran solo 490. En las zonas de costa el incremento es mayor, un 44% más.Por regiones, Andalucía, Cataluña y Baleares (con 135, 113 y 67 ofertas, respectivamente) concentran prácticamente la mitad de los anuncios, que en general atañen sobre todo a regiones con zonas costeras, como Comunidad Valenciana (57) o Canarias (47).Por provincias, Barcelona aglutina 65 hoteles en venta, seguida de Málaga (54), Girona (40), Granada (37), Las Palmas (33), Alicante (29), Pontevedra (29) y Madrid (23). Baleares, pese a estar conformada por cuatro islas, es una comunidad autónoma uniprovincial, por lo que sus 67 unidades cabe atribuirlas también a esta distinción por provincias.¿Un dato difícilmente contrastable?La percepción que las asociaciones de empresarios hoteleros tienen de este estudio es dispar. Para empezar, la existencia de posibles transacciones de venta de hoteles es una información que no suelen trabajar, aunque eso no signifique que no tengan una idea de lo que acontece en el mercado.En la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (HOSBEC), señalan que no es posible someter esos datos a ningún tipo de "contraste real" y que, al menos en el ámbito de sus asociados, no tienen constancia de "ninguna operación" de este tipo tras 18 meses de pandemia. "Esto de que haya más hoteles en venta que nunca, pues depende con qué se compare y de qué tipo", advierte a Sputnik Nuria Montes, secretaria general de esta organización con sede en Benidorm (Alicante). Montes explica que las cifras esgrimidas por Idealista seguramente refieren a "un modelo de negocio pequeño y familiar, tipo hostal o pensión", establecimientos cuya situación antes de la pandemia ya era comprometida.Barcelona, más afectadaPor contra, en el Gremi d'Hotels de Barcelona afirman que es constatable el incremento de hoteles que se ponen en venta. "A nadie le gusta que el sector sepa que uno no está bien y que planea vender activos, por eso no tenemos información directa, pero sí que es cierto que percibimos más movimiento que nunca en este sentido", comenta a Sputnik su director, Manel Casals.En Barcelona capital rige una regulación hotelera iniciada en 2017 y ya en 2015 el Ayuntamiento de la ciudad paralizó la concesión de nuevas licencias hoteleras. "Esto incrementó el valor de los hoteles, y a partir de 2015 fueron disminuyendo las transacciones que había. Pero a raíz de la pandemia, hay empresas que no pueden aguantar y, producto de esta presión, tienen que vender sus inmuebles hoteleros", afirma Casals.En cualquier caso, el aumento de establecimientos que se anuncian en venta complementa a una lista cuyo grueso es anterior a la crisis desatada por la pandemia. "La lista inamovible, en la que no se han materializado las opciones de compraventa se debe, por un lado, a que los empresarios no tienen una urgencia tal como para necesitar malvender sus activos", explica Nuria Montes. "Y los fondos de inversión, que sí que han estado sobrevolando durante todos estos meses para poder hacerse con gangas, pues resulta que al final no encuentran gangas en el sector, porque nadie quiere malvender su activo. Así que la diferencia entre el precio de venta y los precios a los que se está queriendo comprar, es todavía es grande".Manel Casals conviene en que los hoteles pequeños pueden ser apetecidos por "fondos de inversión o propietarios privados", si bien puede darse el caso de que se siga "explotando el negocio hotelero" y el nuevo propietario ostentar la titularidad del inmueble.Hoteles abiertosEl porcentaje de establecimientos abiertos y la ocupación de camas de hotel varía según qué territorios. La Comunidad Valenciana presenta mejores datos que Cataluña en este sentido, por ejemplo. Las cifras también varían en relación al número de hoteles abiertos y cerrados."En la Costa del Sol y en toda la provincia de Málaga el 97% de los establecimientos están abiertos, al menos en lo que respecta a los hoteles asociados a nosotros", explica a Sputnik Javier Hernández, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS), quien incide en que la venta de activos hoteleros es una información "muy personal" con la que las asociaciones no tratan y que los propietarios "procuran mantener en confidencialidad", también de cara a posibles inversores."Ahora el 68% de la ocupación en la provincia de Málaga es nacional y el 32% internacional. Y la previsión de ocupación para el mes de agosto es del 72,7%", afirma Hernández. Estos números contrastan con la situación en Barcelona, donde el Gremi d'Hotels de Barcelona detalla unas cifras inferiores a las necesarias para no entrar en pérdidas. En general, los datos epidemiológicos de Cataluña en la quinta ola de contagios han sido de los peores a nivel nacional. "No estamos teniendo un buen verano", subraya Manel Casals, su director general. "Todavía tenemos menos del 50% de las plazas hoteleras abiertas, y su ocupación es de aproximadamente un 45%". Casals explica que, con todo, las cifras han mejorado respecto a semanas anteriores.La cuestión británicaEl turismo británico es vital para algunos destinos turísticos en la península y los archipiélagos. Debido a las restricciones y diversas medidas de control sanitario que las autoridades británicas han venido imponiendo a estos viajeros a su regreso a Gran Bretaña, su flujo hacia España es todavía limitado. De resultas, los hoteles especializados en este vector pueden hallarse cerrados."Ahora mismo tendremos como un 20% de la planta hotelera cerrada, pero son hoteles que pertenecen a cadenas o grupos, que tienen otra parte de su unidad de negocio abiertas", explica Nuria Montes, en alusión al caso de la Comunidad Valenciana y el propio Benidorm. "Prefieren mantener algunos de sus establecimientos cerrados, precisamente para no canibalizarse ellos mismos la demanda. Y mientras no vengan turistas británicos, permanecerán así", zanja, subrayando que esta práctica no pone a los hoteles pertenecientes a cadenas o grupos en peligro."Solamente seis de los 330 hoteles de la provincia de Málaga están cerrados", añade Javier Hernández, de AEHCOS. "Lo están fundamentalmente por hallarse en un proceso de renovación y reforma, más que por el motivo de la cuestión británica", asegura, además de explicar que esos seis hoteles "no están situados en zona directa de influencia de turismo vacacional". En su opinión, las cifras de apertura invitan al optimismo. "Es algo que no pasaba ni en junio ni en julio, pero ha sucedido a medida que Reino Unido ha ido eliminando algunas restricciones", concluye.

