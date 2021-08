https://mundo.sputniknews.com/20210813/susto-en-benidorm-un-tiburon-sorprende-a-los-banistas-en-plena-playa--video-1115046895.html

Susto en Benidorm: un tiburón sorprende a los bañistas en plena playa | Vídeo

Susto en Benidorm: un tiburón sorprende a los bañistas en plena playa | Vídeo

Los bañistas avisaron a la Policía Local y se procedió a desalojar la playa hasta que los técnicos del Oceanogràfic consiguieron que el escualo regresara a... 13.08.2021, Sputnik Mundo

¿Te imaginas estar en una playa plácidamente bañándote y de repente ver asomar una aleta entre las aguas? La alerta no se hizo esperar, un tiburón estaba acechando las aguas de la playa de Poniente de Benidorm, en Alicante. En realidad no se trataba de una especie peligrosa, pero a simple vista y sin conocer la especie, algún que otro bañista se llevó un buen susto.Pasado el momento de sorpresa inicial, los que estaban en la playa no dudaron en inmortalizar el momento para subirlo a redes sociales.Se trataba de una tintorera, de 2,5 metros de longitud y 80 kg de peso. La tintorera una clase de tiburón que se alimenta de peces medianos que está catalogada en peligro crítico de extinción en el Mar Mediterráneo por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Se considera que es inofensiva para los humanos. El animal estaba desorientado, nadando por la costa."Cuando una especie pelágica se acerca tanto a las costas suele ser porque presenta algún tipo de enfermedad o está herida, por eso es fundamental evaluar su estado general y decidir la mejor opción en base a los hallazgos", asegura el responsable de Conservación de la Fundación Oceanogràfic, José Luis Crespo, en una nota de prensa publicada por la institución. La tintorera fue avistada en la mañana del 12 de agosto y fue un bañista el que avisó a las autoridades. Acto seguido un equipo de rescate de la Fundación Oceanogràfic se desplazó al lugar para socorrer al animal, que estaba nadando a tan solo 30 centímetros de profundidad y muy cerca de la costa. Su aparición obligó a desalojar la playa hasta la tarde.El equipo de rescate procedió a inmovilizar al animal y trasladarlo a alta mar para que pudiera continuar su rumbo. Un día después se ha dejado ver de nuevo en la zona de la Vila Joiosa, cerca de la Cala Bol Nou, que ha sido cerrada por precaución. Parece que el animal se ha vuelto a desorientar, pero los técnicos no acudirán al lugar a no ser que se quede varado.

