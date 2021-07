https://mundo.sputniknews.com/20210727/peru-el-maestro-campesino-castillo-hace-historia-como-nuevo-presidente-1114546056.html

Perú: el maestro campesino Castillo hace historia como nuevo presidente

Perú: el maestro campesino Castillo hace historia como nuevo presidente

La asunción del mandatario electo Pedro Castillo genera un clima de expectativa en el país sudamericano. "Lo estamos viviendo con alegría y algarabía", dijo a 'En Órbita' Ruben Quispe Ventura, dirigente de Perú Libre en Ayacucho.

La toma de posesión de Pedro Castillo este miércoles 28 coincide con el bicentenario de la independencia de Perú. El mandatario jurará de forma simbólica un día después en Ayacucho, donde fue la última gran batalla en la liberación de los territorios de América del Sur del yugo español, el 9 de diciembre de 1824."Para el Perú profundo, en este caso particular para Ayacucho, es una inmensa alegría", dijo a En Órbita Ruben Quispe Ventura, dirigente de Perú Libre en Ayacucho.Castillo (candidato de Perú Libre) fue oficializado presidente más de 40 días después del balotaje del 6 de junio ante Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quien objetó el resultado hasta último momento.En el Legislativo, la fuerza política del nuevo mandatario obtuvo solo 37 bancas de las 130 y la presidencia de ese órgano quedó en manos de la oposición."Creo que la movilización permanente del partido y del pueblo, de la mano, va a ser constante. Es la gestación de una reivindicación histórica. Frente a un pueblo organizado y movilizado no hay Congreso ni Fuerzas Armadas ni fuerzas públicas que puedan someterlo. Entendemos que la lucha ha comenzado", dijo el también maestro y abogado Ventura.En tanto, Perú Libre celebró su Congreso el sábado 24 para analizar los resultados de las elecciones, y las expectativas y metas del gobierno, entre otros puntos. La reforma constitucional —tema central de la campaña de Castillo— también estuvo presente.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con el periodista argentino Raúl Kollmann sobre el acuerdo entre el Gobierno nacional y la farmacéutica Pfizer por 20 millones de vacunas contra el COVID-19. Y además el restablecimiento de la comunicación entre las dos Coreas.En Uruguay, En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

