https://mundo.sputniknews.com/20210726/el-peso-del-peruano-castillo-en-la-izquierda-de-la-region-un-asunto-por-verse-1114509769.html

El peso del peruano Castillo en la izquierda de la región: un asunto por verse

El peso del peruano Castillo en la izquierda de la región: un asunto por verse

LIMA (Sputnik) — La toma de poder en Perú del presidente electo Pedro Castillo el 28 de julio por parte abrió la interrogante sobre si la izquierda en la... 26.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-26T21:35+0000

2021-07-26T21:35+0000

2021-07-26T21:35+0000

américa latina

pedro castillo

perú

opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/02/1113762988_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9ff858c0836b469970ec70a64390494e.jpg

Castillo postuló por el partido Perú Libre, una organización autodefinida por su líder y fundador, Vladimir Cerrón, como marxista leninista. Sin embargo, para definir mejor si la izquierda regional se verá reforzada, se debe apuntar que es evidente que dentro de la organización existe una pugna que enfrenta a Castillo contra Cerrón.En esta pugna, Castillo representa a una izquierda moderada y en un punto progresista, mientras que Cerrón es un político con ideas cercanas a la izquierda conservadora.En el último Congreso Nacional de Perú Libre, celebrado el 24 de julio pasado, hubo fricciones entre el presidente electo y el fundador del partido que lo llevó al poder. Estas fricciones versaron sobre la fuerza que tendrá el ideario radical de Perú Libre dentro de la gestión del próximo gobierno.¿Quién manda a quién?En el Congreso Cerrón advirtió que "si el gobierno se desvía, camaradas, es el partido el que tiene que rectificar la línea", dando a entender que sus simpatías e ideas cercanas a la izquierda conservadora serán un asunto que el presidente Castillo deberá defender de manera innegociable cuando esté en el poder, sin permitir moderaciones en el ideario marxista leninista.Por su parte, y en un tono menos confrontacional, Castillo replicó que su gobierno "responderá más al pueblo y no a un partido político'', en clara alusión a que las intenciones mayoritarias de la ciudadanía para que Perú Libre modere sus ideas, deben estar por encima de los planteamientos originales del ideario de la organización.Volviendo a si la presencia de Castillo en el poder tendrá alguna incidencia sobre la izquierda en la región, parece que esto es algo inevitable en tanto, y por más que el presidente electo desee moderar las ideas de Perú Libre, es finalmente un político de izquierda.Sin embargo, una incógnita es el peso real y efectivo a favor de la izquierda que implicará su gobierno, y si esto favorecerá más a la izquierda progresista de países como Argentina o Chile, o a la izquierda conservadora de países como Venezuela o Bolivia.En ese sentido, lo más inquietante es la ausencia de menciones sobre política exterior de las que ha adolecido Castillo durante la campaña y, más ampliamente, en su corta trayectoria política: más allá de una postulación a una pequeña alcaldía distrital en 2008 y su actividad sindical como maestro de escuela, Castillo no ha participado en política antes y menos a gran nivel.Sin embargo, Cerrón, quien al parecer no está dispuesto a apartarse del poder aún cuando una sentencia activa por corrupción le impide ejercer la función pública, sí es un político que se ha mostrado a favor de apoyar un fortalecimiento del bloque regional de la izquierda, aunque en su lado más conservador.En ese sentido, Cerrón, exgobernador del departamento de Junín (en cuya gestión cometió los delitos que le valieron la sentencia por corrupción), ha mostrado simpatías "revolucionarias" por la izquierda conservadora, y hasta ahora su apoyo es abierto a gobiernos como el de Nicolás Maduro o el del expresidente Evo Morales.Está por verseEn 2019, Cerrón lideró una marcha en Junín en apoyo a Morales, calificando como "golpe de Estado" su salida del poder luego de su renuncia a la presidencia por fraude en las elecciones de entonces.Por otro lado, Cerrón manifestó su apoyo al presidente Maduro de manera bastante explícita. "No sé por qué piensan que Maduro debe dejar el poder tras las presiones de la derecha. ¡La Revolución nunca va de visita, va a quedarse!", escribió el político en la red social Twitter, red social que utiliza muy frecuentemente para apoyar la causa "revolucionaria" socialista.Ahora bien, para calcular el peso de Perú en el bloque de la región parece prudente no mirar al entusiasmo que los líderes izquierdistas de los diversos países puedan haber manifestado por la llegada de Castillo a la presidencia.Parece más prudente, en todo caso, esperar qué línea ideológica y política exterior tendrá el gobierno de un partido en el que, por el momento, quedan muchas dudas sobre quién manda realmente, aspecto fundamental para definir su accionar puertas afuera y también puertas adentro.

https://mundo.sputniknews.com/20210726/pedro-castillo-electo-el-reto-de-gobernar-a-un-peru-dividido-1114504137.html

https://mundo.sputniknews.com/20210723/pedro-castillo-recibe-credenciales-como-nuevo-presidente-de-peru-1114450852.html

https://mundo.sputniknews.com/20210723/la-banda-presidencial-de-pedro-castillo-por-que-es-diferente-a-todas-1114446969.html

https://mundo.sputniknews.com/20210723/peru-cuales-seran-los-desafios-del-nuevo-gobierno-de-castillo-1114423574.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sergio Llerena Caballero

Sergio Llerena Caballero

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Llerena Caballero

pedro castillo, perú, opinión y análisis