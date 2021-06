Pedro Castillo, virtual presidente electo de Perú: el sorprendente "outsider"

https://mundo.sputniknews.com/20210616/pedro-castillo-virtual-presidente-electo-de-peru-el-sorprendente-outsider-1113249713.html

La victoria del candidato del partido Perú Libre (izquierda) sobre su rival en segunda vuelta, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (derecha), ha sido por apenas 44.058 votos de diferencia, una cantidad menor a las personas que entran en el Estadio Nacional de Lima.En los sondeos previos a la primera vuelta, celebrada el 11 de abril, Castillo apareció apenas una semana antes con un flaco 6% de las preferencias, y venció finalmente con un 18,92%, el porcentaje más bajo que ha tenido un ganador en la primera parte en la historia del país.Por su parte, Keiko Fujimori logró en primera vuelta un 13,41% de los votos, también el resultado más bajo con el que un candidato ha logrado pasar a segunda vuelta en la historia del país.Desde luego, ambos candidatos tenían un camino difícil para llegar al 50% más uno que requiere un candidato para ser elegido presidente; y en ese sentido lo de Castillo ha sido sorprendente, tanto por su repentina aparición como "outsider", como el triunfo que ha logrado a pesar de sí mismo.Los dos CastillosDigamos que al virtual presidente electo peruano lo podemos dividir en dos: el Castillo de la primera vuelta y el Castillo de la segunda vuelta.Durante la campaña de primera vuelta, el izquierdista anunció un plan de Gobierno de corte estatista, con expropiaciones de empresas y nacionalización de recursos naturales. Algo que se esperaba de Perú Libre, un partido autodenominado "socialista, marxista leninista".Sin embargo, durante la campaña de segunda vuelta, Castillo tuvo que moderar su discurso a fin de convencer a un buen sector del electorado que, si bien considera que el actual modelo neoliberal requiere de reformas impostergables, tampoco desea un Gobierno al estilo del llamado "socialismo del siglo XXI".El izquierdista consideró además que muchos de los electores que podían darle su apoyo en el balotaje lo harían más por rechazar la candidatura de Fujimori, una política envuelta en diversos escándalos de corrupción, investigada por lavado de activos en el caso Lava Jato y que, en primera vuelta, tenía un considerable porcentaje de 60% de antivoto.Así, para ganar los favores del electorado, Castillo apostó por moderar sus propuestas radicales hasta el día de hoy en que el economista Pedro Francke, su asesor en Economía, ha asegurado que no sólo se está dialogando con el empresariado privado sino que ha descartado rotundamente medidas como expropiaciones o nacionalización de recursos naturales.Triunfo provincianoCastillo es un profesor de escuela nacido y con residencia en la provincia de Chota, en el departamento andino de Cajamarca (sur). Ha tenido actividad sindical en favor del magisterio durante buena parte de su vida y en política no había intervenido, salvo por una pequeña aventura intentando sin éxito la municipalidad de su distrito en 2002 por el partido Perú Posible (centroizquierda).Todo esto fue conocido por la mayoría de peruanos cuando el candidato asomó como una posibilidad electoral real.Asimismo, con un apoyo mayoritario en las provincias, y en particular en las zonas rurales, el triunfo de Castillo se puede entender como un quiebre en la hegemonía de Lima, la capital, pues hasta su elección todos los presidentes han sido residentes limeños y con alta aprobación en una urbe que concentra un tercio de la población peruana.Ahora bien, Castillo aún no ha sido proclamado oficialmente presidente electo de Perú a pesar de que la ONPE ha concluido el conteo al 100%. ¿Cómo es esto posible? Pues porque de las actas que ha contabilizado la ONPE, algunas han recibido pedidos de nulidad de parte de ambos partidos, aunque muy mayoritariamente por Fuerza Popular.Estas actas, que no superan el centenar y corresponden a sendas mesas de sufragio, deben ser revisadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE), quienes determinarán en primera instancia si los pedidos de nulidad proceden.En caso de que el partido que haya efectuado el pedido de nulidad decida apelar una decisión desfavorable podrá apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máximo ente electoral, el cual tomará una decisión definitiva sobre esos votos.Los votos contenidos en las actas, y que eventualmente se anulen por el JNE, se restarán del conteo oficial de la ONPE, dando así el conteo exacto y estando el JNE en capacidad de proclamar un ganador oficial, aunque anotemos que las actas que quedan por resolver son prácticamente insuficientes para que Fujimori pueda revertir su derrota, dejando el camino despejado para que un profesor campesino sea el presidente de Perú en el año en que se cumplen el bicentenario de su independencia.

