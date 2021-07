https://mundo.sputniknews.com/20210721/la-mitad-de-la-policia-peruana-tuvo-o-tiene-covid-19-1114360047.html

La mitad de la Policía peruana tuvo o tiene COVID-19

Perú, el país con más número de muertos por millón de habitantes, registra más de 50.000 casos en las filas de la Policía Nacional, según indicó el Ministro... 21.07.2021, Sputnik Mundo

américa latina

vacuna contra coronavirus

covid-19

perú

pandemia

"No hay policías contagiados ni fallecidos en la última semana. Esto se debe no solo a la vacuna, sino que la Policía ha aprendido a cuidarse y tiene mejor equipamiento de protección frente al virus", argumentó José Elice, Ministro del Interior peruano.Elice detalló, que la Policía Nacional del Perú ha sido una de las instituciones más afectadas durante la pandemia por coronavirus, con 787 fallecidos entre sus filas y más de 50.600 contagios, destacando la necesidad de construir un nuevo hospital institucional.La institución de primera línea más golpeada"Casi la mitad de los agentes de la Policía de Perú estuvo contagiado o está ahora afectado por coronavirus, fue un panorama dramático y triste", detalló Elice en entrevista con medios peruanos.Perú es el país del mundo con mayor cantidad de muertes por cada millón de habitantes, con 5.921,51. El país incaico registra al 20 de julio, 195.243 fallecidos en total, lo que lo ubica como el quinto país más afectado del mundo durante la pandemia.El cuerpo de Policía peruano ha sido junto a los trabajadores y trabajadoras de la salud, el grupo más afectado por fallecimientos durante 2020 y lo que va de 2021.El proceso de vacunación en el país, que comenzó en febrero, priorizó a los miembros del cuerpo policial, lo que frenó los contagios graves y decesos en la institución, agregó el ministro Elice.Lentitud en la vacunaciónPerú, el país con más número de muertos por millón de habitantes, apenas tiene 20,1% de vacunados con una dosis, de acuerdo a los datos proporcionados por Our World in Data."La vacunación, el esfuerzo del comandante general, del subcomandante, de todo el alto mando policial, el esfuerzo de la sanidad policial, es lo que está permitiendo que durante ya varias semanas no registremos ni contagios ni fallecimientos en la Policía Nacional", sostuvo el ministro Elice en declaraciones a medios peruanos.

perú

