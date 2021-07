https://mundo.sputniknews.com/20210720/muertes-por-covid-19-en-sudamerica-a-la-fecha-1114332841.html

Sudamérica tiene la cuarta parte de las muertes mundiales por COVID-19

Sudamérica tiene la cuarta parte de las muertes mundiales por COVID-19

Sudamérica superó el millón de muertos por COVID-19, y a pesar la ostensible baja de la mortalidad y de los esfuerzos por vacunar a ritmo acelerado, debe... 20.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-20T23:39+0000

2021-07-20T23:39+0000

2021-07-20T23:58+0000

pandemia de coronavirus

américa latina

covid-19

coronavirus

salud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0f/1093835506_0:325:3015:2020_1920x0_80_0_0_0a954448954ac4e147a13363e020b595.jpg

Latinoamérica vive hoy en día en una suerte de tranquilidad ante el avance de las campañas de vacunación masivas que tras meses de implementación han comenzado a reflejar sus frutos.Sin embargo, no hay nada que festejar, ya que la pandemia está lejos aún de finalizar y las consecuentes variantes y la incertidumbre que presenta a nivel mundial, no es ajena a la realidad latinoamericana.El mundo superó los cuatro millones de muertos por la pandemia pero solo Sudamérica superó el millón de fallecidos acumulados el pasado 29 de junio, según datos de Our World in Data, mientras que toda América Latina alcanzó tal cifra un mes antes.Esto significa que, con el 5% de la población mundial, solo Sudamérica tiene el 25% de los muertos en la pandemia, una cifra aterradora.Panorama regionalLos países latinoamericanos que superan los 100.000 fallecidos al 19 de julio son:Tras Argentina, la cantidad de muertes acumuladas netas baja considerablemente, como lo es en el caso de países como Chile (34.539) o Ecuador (21.958).Por millón de habitantes:Si tomamos en cuenta la cantidad de muertos por millón de habitantes, el listado de países más afectados por la pandemia de coronavirus varía, como también las consideraciones a sus respectivas capacidades de respuesta a nivel territorial.Al 18 de julio, Perú es el país del mundo con mayor cantidad de muertes por cada millón de habitantes, con 5.921,51. En la región lo siguen:Los países con menos fallecimientos por millón de habitantes en América Latina son: Nicaragua con 29,13 muertos por millón de habitantes, Haití (44,55), Venezuela (119,29) y Cuba (173,57).La vacunación avanza pero no donde más se necesitaA nivel global, el pasado 16 de julio se superó la cifra de 1.000 millones de vacunados con ambas dosis.En el plano latinoamericano, los países con mayor cantidad de personas que recibieron las dos dosis son:En porcentajes, los países de América Latina con mejores índices de vacunación con ambas dosis son:Los países con al menos una dosis de vacunación más avanzados, en porcentaje de su población son, al 19 de julio:Perú, el país con más número de muertos por millón de habitantes, apenas tiene 20.1% de vacunados con una dosis, de acuerdo a los datos proporcionados por Our World in Data.

https://mundo.sputniknews.com/20210720/chile-registra-cifra-mas-baja-de-contagios-diarios-de-covid-19-desde-noviembre-1114324623.html

https://mundo.sputniknews.com/20210720/colombia-llega-a-24-millones-de-vacunas-aplicadas-contra-covid-19-1114322563.html

https://mundo.sputniknews.com/20210720/peru-sostiene-que-sputnik-v-tiene-100-de-efectividad-contra-muerte-por-covid-19-1114326617.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pandemia de coronavirus, covid-19, coronavirus, salud