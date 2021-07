https://mundo.sputniknews.com/20210720/820-millones-de-personas-pasan-hambre-en-el-mundo-hay-salida-1114324778.html

820 millones de personas pasan hambre en el mundo, ¿hay salida?

820 millones de personas pasan hambre en el mundo, ¿hay salida?

820 millones de personas pasan hambre en el mundo al tiempo que el precio de los alimentos es una tendencia creciente, acelerada por la pandemia

El precio de los alimentos registra desde hace varios meses una tendencia al alza en el mercado mundial. Esto genera presiones en la tasa de inflación ya que los alimentos son un componente clave de la canasta de consumo de la población.El índice de precios de los alimentos de la FAO (FFPI) promedió 124,6 puntos en junio de 2021, 3,2 puntos (2,5%) menos que en mayo, pero aún 31,5 puntos (33,9%) por encima de su nivel en el mismo período del año pasado.La caída en junio marcó el primer retroceso en ese indicador luego de doce incrementos mensuales consecutivos. De todos modos, los precios de los alimentos se ubican en los niveles más elevados de los últimos 10 años.El descenso de junio se produjo por la baja en los precios de los aceites vegetales, los cereales y, en menor medida, los precios de los lácteos, que compensaron con creces las cotizaciones más elevadas de la carne y el azúcar.¿Después de la pandemia viene una crisis alimentaria?En este contexto crítico, en el marco de devastadores consecuencias de la pandemia con aumento de la pobreza y restricciones en el acceso a alimentos, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, convocó a la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios 2021.El objetivo es evaluar el funcionamiento del sistema agroalimentario global y proponer acciones de la comunidad internacional para lograr sistemas alimentarios más saludables, sostenibles y equitativos.En el mundo hay alimentos más que suficientes para alimentar a los 7800 millones de habitantes del planeta. Sin embargo, hoy más de 820 millones de personas pasan hambre.Con estos datos, Guterres afirmó que "nuestros sistemas alimentarios están fallando, y la pandemia por coronavirus está empeorando aún más las cosas".Para agregar que "cada vez está más claro que hay una emergencia alimentaria mundial inminente que podría tener repercusiones a largo plazo para cientos de millones de niños y de adultos".¿Cómo enfrenta la crisis alimentaria América Latina y el Caribe?Los países de la región llegarán a la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU con una posición consensuada de principios y mensajes que defenderán de forma coordinada y conjunta en ese foro global.La unidad para la acción fue aprobada en el Comité Ejecutivo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), de la que participaron 31 países, que refrendaron una resolución en la que afirmaron que los productores agrícolas tienen que estar debidamente representados en la Cumbre y su papel central para la alimentación también debe ser reconocido.La posición unificada de los países comenzará a plasmarse en Roma, donde entre el 26 y el 28 de julio se realizará la Pre-Cumbre del foro global.Esos principios están incluidos en el documento Principales mensajes en camino hacia la Cimbre de la ONU sobre Sistemas Alimentarios desde la perspectiva de la agricultura de las Américas, que los países hicieron propio a partir de un trabajo coordinado por el IICA.Los productores agropecuarios son eslabones fundamentalesEl documento contiene mensajes sobre el papel irremplazable de la agricultura. Estos resaltan que los productores agropecuarios y los trabajadores de los sistemas alimentarios son un eslabón imprescindible y central, y que sin producción agropecuaria no hay materias primas para transformar en alimentos.Los mensajes, además, destacan a la agricultura como una actividad fundamental para erradicar la pobreza, impulsar el desarrollo rural y proteger el medio ambiente.El IICA propuso establecer como principios generales que los productores agropecuarios deben estar debidamente representados, que las decisiones y las políticas que se adopten deben estar basadas enciencia, y que la agricultura es parte de la solución de los principales desafíos que enfrenta la humanidad.Los principales mensajes que los países de las Américas llevarán a la Cumbre sobre Sistemas AlimentariosSobre la transformación de los sistemas agroalimentariosSobre la demanda de los consumidores y aspectos nutricionalesSobre las estrategias de producción y asuntos ambientalesSobre el rol de las AméricasLa demanda de alimentos no para de crecerEl debate sobre el acceso a alimentos y el combate contra el hambre en la Cumbre de Roma es una oportunidad para introducir el avance en los procesos que permitan seguir transformando los sistemas alimentarios, a efectos de asegurar la seguridad alimentaria y nutricional mundial de manera sostenible.El actual aumento de los precios de los alimentos está relacionado con la pandemia. Los proveedores se han visto afectados por interrupciones en la producción, la mano de obra y el transporte.Mientras tanto la demanda de alimentos está creciendo. Los expertos habían advertido que la alta demanda y la baja producción conducirían a un aumento de la inflación a medida que las economías salieran de las restricciones impuestas por la pandemia.El desafío es ampliar entonces la producción en un contexto de protección medioambiental y garantizar el acceso de alimentos a la población.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

