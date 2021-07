La Junta de Andalucía abre expediente a Endesa por los cortes de luz a miles de vecinos

https://mundo.sputniknews.com/20210717/la-junta-de-andalucia-abre-expediente-a-endesa-por-los-cortes-de-luz-a-miles-de-vecinos-1114196062.html

La Junta investigará porque Endesa corta la luz a miles de personas de manera continuada con motivo de las plantaciones de marihuana, que supondrían, como... 17.07.2021, Sputnik Mundo

Son las 16 horas, es julio y la temperatura ronda los 40º. Pero la luz ha saltado y toca abanicarse. Los vecinos no se refrescan con agua fría del frigorífico porque si lo abren, perderían todos los alimentos del interior. No se sabe cuando volverá la electricidad.Es navidad, en la Avenida Julio Moreno Dávila de Granada los vecinos –muchos tienen más de 60 años– evitan bajar a la calle. A pesar del ambiente festivo, ¿para qué iban a hacerlo?, es probable que a la vuelta del café con los amigos o de la compra de lotería se topen con que no hay ascensor en un edificio de 10 plantas. Y no se sabe cuando volverá.Son escenas habituales desde hace años en la Zona Norte de Granada capital, la que acumula mayores niveles de pobreza, de desempleo, la menor esperanza de vida y sobre todo, la que acumula más cortes de luz. "La luz se va todos los días, esta noche pasada a las dos de la mañana se fue menos de una hora, pero esta mañana se volvió a ir a las 9:00 y no ha vuelto hasta las 14:00", cuenta al teléfono Elena, vecina de la Barriada de La Paz.Elena ha asumido la situación. Cuando se queda sin luz, enciende el fuego y cocina lo que tenga en el frigo, aunque probablemente tenga que tirar esa comida por no poder conservarla.El pasado 20 de junio, se levanto a oscuras en un nuevo apagón para coger una linterna. Se cayó al suelo y a sus 73 años fue incapaz de levantarse, "me arrastré, encontré la linterna, la libreta donde guardo los números de teléfono y me las apañé para llamar". Horas después, de madrugada, aún sin luz, su hija se la encontró en el suelo, rodeada por un charco de vómitos, mareada y con un derrame en la rodilla."Estamos hartos, no hay quien viva así. En Semana Santa me tuvieron 4 días seguidos sin luz, después tuve que mandar a mi hija que estaba preparando selectividad a casa de mi hermana para que pudiera estudiar, ¡no somos animales!", lamenta Rosa, de la Asociación de Vecinos Nueva Cartuja. En esta zona de la capital nazarí son miles de familias las que llevan años denunciando la arbitrariedad con la que la empresa eléctrica, Endesa, les deja sin suministro eléctrico.El problema de que miles de granadinos se vean privados del suministro eléctrico está en la delincuencia que se extiende en estos barrios. Se multiplican las plantaciones de marihuana en interiores que roban electricidad. Cuando hay un aumento del consumo, los contadores de seguridad se bloquean por seguridad. Así, un edificio, una manzana o una barriada se quedan sistemáticamente sin luz.Un submundo a tientasEn 2019 la subdelegación de Gobierno detectó en la zona 1.879 enganches ilegales, solo el 6,25% estaba ligado al cultivo de marihuana. Cuando le preguntamos a Elena, la vecina de La Paz que no puede doblar la rodilla tras su caída en la oscuridad, si ella cultiva marihuana se ríe, "¡por Dios, si ni siquiera sé lo que es eso!". Pero Elena paga con oscuridad y cortes de electricidad la factura de las plantaciones.En septiembre de 2020, tras un nuevo pico de apagones, varias organizaciones evaluaron los cortes en contacto con los vecinos en un plazo de 5 meses. Estimaron más de 1.200 cortes de luz y más de 2.000 horas de interrupción de suministro eléctrico, lo que suma casi tres meses sin aire acondicionado, calefacción o frigorífico.Si no te ha pasado a menudo, probablemente no te imaginas las consecuencias. No es solo no ver por no tener luz, es perder la comida del frigo y el congelador, es no poder estudiar, no poder usar el ascensor, y si eres electrodependiente, y duermes con un respirador o simplemente necesitas tu insulina en el frigorífico, puedes acabar en el hospital.El problema de los apagones se ha cronificado, "llevamos más de 10 años sufriendo estas prácticas, pero esto es un caso más de David contra Goliat. Son asociaciones de vecinos de barrios en zonas desfavorables contra Endesa", explica Natalia García, delegada de APDHA Granada.Que los apagones sean el pan de cada día en las zonas más empobrecidas y marginales de Granada tiene que ver con la marginación, valoran desde APDHA. "Si estos cortes tuvieran lugar en la zona céntrica o más acomodada de la ciudad, otro gallo cantaría", valora Natalia García.Un chispazo en la oscuridad: la Junta investigará a EndesaAPDHA ha impulsado la denuncia de una treintena de familias y, al fin, tras mucho remar, han sido escuchados. La Junta de Andalucía, a través del Servicio de Industria, Energía y Minas, ha abierto expediente informativo contra Endesa para "esclarecer tanto las posibles causas como el alcance de las incidencias", según documento de la administración.Que la Junta, responsable del suministro, investigue a Endesa, la empresa concesionaria y una de las gigantes energéticas, es ya de por sí un logro para las asociaciones vecinales. Hasta ahora, solo habían visto como la Junta de Andalucía reclamaba al Gobierno central más control policial y este respondía pidiendo más control en el suministro eléctrico."El problema es de las administraciones, que solo hablan para criminalizar a todos estos barrios, pero yo miro alrededor y veo gente normal, pero sin corriente. No derechos básicos", denuncia Rosa. La líder vecinal admite que, solo en los últimos meses, las administraciones se están acercando a la Zona Norte para descubrir que no es un narcobarrio.Moscas a cañonazosEl problema de fondo es el sistema eléctrico y la capacidad de empresas como Endesa. En el ámbito energético son calificadas como 'monopolios naturales'. La Junta de Andalucía les cede la gestión eléctrica en el territorio, pero no hay un mercado de competencia y, hasta ahora, apenas control de su labor. "Endesa se debe a sus accionistas y a optimizar los resultados, sino se le presiona desde la Administración no van a hacer nada por aportar soluciones e invertir en mejorar", reflexiona Cordón.Las plantaciones de marihuana son un negocio floreciente en toda España. Solo en Granada las fuerzas del orden requisaron 24 millones de euros a este negocio en 2020. Operan 24 horas los 365 días del año y consumen la misma potencia de electricidad que 25 viviendas. No obstante, los cortes de luz no afectan a este sector, que suele contar con asistencia secundaria de grupos electrógenos, sino al vecindario que no tiene una explotación industrial ilegal en su salón.Cordón comparte con Sputnik diferentes mecanismos que permitirían actuar más selectivamente, sin provocar gravámenes a cientos de vecinos cada vez que se corta la luz. Subcontratar control de enganches, "escuchar" a los grupos electrógenos que usan los delincuentes, monitorizar los consumos en los concentradores de los centros de transformación y hacer el balance con telemedida, cables de distribución antifraude, etc…Según cálculos de las entidades vecinales, hay 20.000 usuarios en toda la zona, de ellos 15.000 pagan su suministro. Hay 5.000 enganches ilegales que tienen más que ver con la pobreza energética. "Solo contamos entre 250 y 500 plantaciones, en función de la temporada", cuenta Francisco Cordón.Vivir sin luz, o vivir expuesto a los cortes de luz es vivir peor. Un estudio de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria cifraba en 6,8 millones de españoles afectados por pobreza energética. El estudio revela casuísticas de los centros de salud de la Zona Norte de Granada, pero también, de otras zonas que conviven con la misma práctica de Endesa como La Font de la Pólvora (Girona) y la Mina (Sant Adrià de Besos) o la Chanca (Almería). Problemas cardiovasculares y respiratorios, el aumento de padecer golpes de calor, más si vives en el sur, son notables según los sanitarios. "Por qué tenemos que vivir así, no hay excusas para tanto sufrimiento", sentencia Rosa García. Ahora, Endesa deberá responder a la investigación de la Junta.

