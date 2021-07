https://mundo.sputniknews.com/20210711/el-boom-solar-proyecta-sombras-en-andalucia-esto-se-nos-esta-yendo-de-las-manos-1113957143.html

El boom solar proyecta sombras en Andalucía: "Esto se nos está yendo de las manos"

Ya sea porque estamos en plena emergencia climática, viviendo de temporales a olas de calor, o porque la especulación impulsa la implantación de energías renovables, lo cierto es que los huertos solares se expanden vertiginosamente, sobre todo en Andalucía. La región española que acumula 300 días de sol al año protagoniza el boom de las fotovoltaicas.La Junta de Andalucía ha hecho de la transición energética y la revolución verde uno de sus lemas. El presidente Juan Manuel Moreno asume los logros en sostenibilidad y ha creado un comisionado para el Cambio Climático y Modelo Energético. PP y Ciudadanos sacan pecho con los resultados.En Andalucía las renovables emplean ya directamente a 50.000 personas y la fotovoltaica es el principal motivo. Solo durante 2020 se crearon 14 nuevas plantas fotovoltaicas y hubo un incremento del 50% de producción respecto a 2019 . El consejero de Hacienda, del que depende parte de la gestión energética, señalaba este 8 de julio en sede parlamentaria que tiene 790 proyectos de instalación solar sobre la mesa. Pero esta acelerada revolución verde está dejando muchos cables sueltos.La localidad malagueña, al igual que muchos otros pueblos andaluces, ve con preocupación la expansión de los huertos solares. "Antes teníamos algo de voz, pero ahora ya no. Localidades pequeñas como la nuestra, que luchamos contra la despoblación y somos las que convivimos con los huertos solares creemos que esto se nos está yendo de las manos". Son muchas las protestas similares contra la proliferación de huertos solares en la región. "Pedimos una moratoria, esto debe llevar sus tiempos y sus garantías. Solo en Málaga hay un listado de 120 proyectos de instalación con líneas de salida que se cruzan entre sí, no hay una planificación clara", explica Marisa Casal, de la Asociación Valle Natural Río Grande. Su activismo contra el nuevo proyecto en el río Guadalhorce, que se prevé ocupe 10 millones de metros cuadrados se suma a otros de Extremadura, Monóvar (Alicante), Reus (Tarragona), Ponferrada (León), Quiroga (Lugo), Chiva (Valencia). La contención a las fotovoltaicas es un nuevo frente de batalla por el territorio.Fuentes ambientalistas denuncian además la partición de megaproyectos redistribuidos por el territorio. La participación se hace para evitar el control nacional y pasar solo por el regional, ya que son instalaciones que no superan los 50 MW de potencia. En Archidona, donde se van a instalar 3 nuevos huertos solares, los vecinos ven amenazado su atractivo turístico, basado en un paisaje único reconocido por la Unesco como Patrimonio Mundial, "la revolución verde no puede ser a costa de perder nuestros atractivos", lamenta Montero. Evitar que la burbuja no vuelva a explotarEn España, las grandes plantas fotovoltaicas las instalan, por lo general, las empresas energéticas que vierten la energía vendida a la infraestructura de Red Eléctrica, que es propiedad del Estado. En la planificación de la infraestructura (RDT) 2021-2026 ya se advierte que los proyectos fotovoltaicos triplican con creces la potencia que se estimaba crear para 2026, en aras del cumplimiento de la normativa europea y la Agenda 2030, por lo que "se requiere estimar la ubicación con mayor probabilidad de éxito y alineada con los principios rectores de la planificación 2026 para la generación renovable". Ya en 2020 la potencia de las renovables instaladas superó al resto de fuentes energéticas. ¿Estamos instalando por encima de nuestras posibilidades?... Esta pregunta te suena de otras décadas, ¿no?El sector privado tiene otra visión muy diferente. El boom no tiene tanto que ver con una supuesta burbuja, sino con el hecho de que estemos en plena emergencia climática. Un ejército sin soldadosEn Andalucía, la gestión del aluvión de macropoyectos no es fácil. Las competencias se reparten entre Presidencia y el nuevo comisionado para el Cambio Climático (dirigido por un exdirectivo de una constructora), la Agencia Andaluza de la Energía ligada a Hacienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Es como si 4 ministerios diferentes se repartieran la gestión del boom solar.Pero a pesar de este reparto de competencias y del aumento de la exigencia en la gestión energética, no parece que haya habido una respuesta suficiente desde la administración. El sector privado viene reclamando una respuesta más acorde a sus necesidades. "Desde hace un año señalamos que falta personal, nos consta que ha habido refuerzos, aunque seguimos sin valorarlo suficiente", señala Carlos Rojo. "Rompemos una lanza a favor de los técnicos que tramitan todo este aluvión, pero están desbordados, es materialmente imposible que se puedan gestionar tantos expedientes", comparte Marisa CasalEl consejero de Hacienda admitía en el Parlamento que "tenemos muchos proyectos, muy poco tiempo para resolver y no una estructura bien dotada". La creación de órganos directivos como el comisionado y el reparto entre consejerías por el momento no garantiza la agilidad administrativa. No obstante, Carlos Rojo detalla que la normativa es suficientemente "garantista y exigente".Respecto a la creciente alarma social por el boom fotovoltaico, Rojo propone más comunicación y didáctica. "Hay desinformación, porque el gobierno que nos ha dicho que desarrollemos renovables con 50.000 MW pareciera que no se lo ha comunicado a los propios alcaldes de su partido", en referencia a los políticos regionales del PSOE que se oponen al avance de las fotovoltaicas, como sucede por ejemplo en Archidona.Rojo, como representante del sector privado expone los beneficios y el valor añadido de la fotovoltaica, "por trabajo de calidad, innovación y tecnología implícita… somos desarrollo. La gente tiene que entender que el problema no es la fotovoltaica, el verdadero problema es que no hagamos un cambio, porque entonces sí tendremos un problema mayor".Un cambio inevitableQue las renovables son un aliado esencial en la tierra del sol para avanzar en sostenibilidad está claro. Pero la manera en la que se gestiona esa llegada es cuestionable. Se calcula que para producir 1MW con energías renovables, se ocuparán al menos 2 hectáreas de suelo, aunque estos cálculos oscilan en función de las tecnologías. Grupos ambientalistas demandan una mayor reflexión sobre la ocupación del terreno y advierten del daño irreparable que pueden originar estas instalaciones al medio ambiente.El debate ya está en la arenga política. Juan Bravo, el consejero de Hacienda, cifraba en un 5% el territorio ocupado por la fotovoltaica en el caso hipotético de que se aprueben todos los proyectos que tiene sobre la mesa. "A él le parece poco, pero en nuestra opinión es una proporción escandalosa", cuenta a este medio el socialista malagueño García Espejo. El socialista, ahora en la oposición, alerta de la presencia de fondos especulativos, de venta de licencias y de la falta de criterios claros para aprobar las instalaciones en todo el territorio. Por otro lado, las tecnologías energéticas están en el mercado y al igual que ahora son un bien preciado y caro, pronto serán también materia obsoleta, "¿qué pasará entonces con todas esas hectáreas ocupadas por infraestructura envejecida? No podemos permitirnos otra sobredimensión y otra crisis especulativa".La Junta de Andalucía no ha aclarado a este medio la cantidad de personal que destina para gestionar el boom solar ni los criterios que autorizan o no la instalación de una planta solar. El único gesto público sobre cómo se gestiona el aterrizaje de miles de placas solares tuvo lugar a finales de 2020. Entonces, la consejería de Medio Ambiente publicó una Guía para el análisis de la ubicación de los proyectos de las plantas solares fotovoltaicas en Andalucía. Pero el documento fue retirado poco después ante las quejas del sector energético por ralentizar los procesos.No está claro cuál será el resultado de la ultrapublicitada revolución verde de Andalucía, pero sí que debe ser cuidada. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) advertía que en 2030 tendremos que lidiar con un aumento de temperaturas de 1,5º, en las ciudades sureñas de Andalucía, esto se traduce en inhabitabilidad asegurada, aunque incluso hoy se aprobaran las más de 700 instalaciones fotovoltaicas andaluzas.

