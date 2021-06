https://mundo.sputniknews.com/20210601/espana-estrena-nuevas-tarifas-del-precio-de-la-luz-en-medio-de-las-criticas-de-los-usuarios-1112745491.html

España estrena nuevas tarifas del precio de la luz en medio de las críticas de los usuarios

España estrena nuevas tarifas del precio de la luz en medio de las críticas de los usuarios

Entra en vigor un cambio tarifario que divide al día en tres franjas de precio, estableciéndose la más barata durante la madrugada, fines de semana y feriados... 01.06.2021

En España hay dos mercados: el libre y el regulado. Para el segundo, el principal cambio consiste en el establecimiento de tres periodos de tarificación a lo largo del día para la energía consumida y de otros dos para la potencia contratada (siempre y cuando sea menor a 15kW). En otras palabras, el día se divide en tres tramos horarios, cada uno de precio diferente: punta, llano y valle. Y en uno de ellos se puede elegir una potencia distinta.En el mercado libre, para la modalidad indexada los nuevos tramos horarios se aplicarán directamente. En la modalidad de precios fijos, o bien podrán aplicarse nuevas tarifas para las tres franjas, o bien se podrá mantener su estructura actual de precio, pero subiendo o bajándolo en función de si se mantiene igual para todo el día o con discriminación horaria. El periodo más caro para el mercado regulado, el punta, rige de 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 22:00 h. El llano, de 8:00 a 10:00 h, de 14:00 a 18:00 h y de 22:00 a 0:00 horas. Ambos tramos, de lunes a viernes. El más barato, el valle, opera de 0:00 a 8:00 horas y durante todo el fin de semana, también los días festivos. El consumo en horas valle (más del 50% de las horas del año) puede resultar hasta un 95% más barato que en horas punta. A los usuarios se les da la posibilidad de establecer una potencia distinta en una de las franjas. Esto es importante porque, en España, la factura de la luz no responde únicamente al importe del consumo energético, sino que también incluye gastos fijos, como los impuestos, el alquiler de contadores y la cuota fija por la potencia que se haya contratado. Ahora es posible, por ejemplo, disminuir la potencia (y por tanto su importe) en la franja horaria que menos se tenga pensado utilizar. Es decir, podrá reducirse en el tramo punta, pues al ser el más caro, no tiene sentido tener una potencia apta para el funcionamiento de varios electrodomésticos a la vez si estos van a estar apagados. ¿Por qué se instaura?La modificación atiende básicamente al objetivo que se marca el Gobierno de mejorar la eficiencia energética. En principio el progresivo aporte al sistema eléctrico de energía procedente de fuentes renovables debe abaratar el precio de la luz, lo cual, al menos en el corto plazo, no sucede. En concreto, los precios se abaratan cuando la energía solar y la eólica pueden cubrir la demanda. Pero cuando no pueden, el gas natural e incluso el carbón suplen el déficit, encareciéndose bruscamente el coste. Tal cosa sucedió en abril, cuando se registró el precio más alto para ese mes de los últimos nueve años. Y para el verano se contempla en perspectiva un horizonte semejante. De modo que la reestructuración tarifaria está pensada como una herramienta con la que los usuarios puedan mitigar el impacto del previsible encarecimiento de la energía eléctrica en los próximos meses. La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, afirma que el nuevo sistema redundará en un abaratamiento. "Va a bajar el precio de la luz", declaró a la emisora COPE, donde defendió su validez. "Es como cuando compramos un billete de avión, el precio varía según la demanda de cada vuelo". Consumidores en contraPero el nuevo sistema también puede magnificar el impacto de cualquier encarecimiento de la energía. Tal riesgo está presente porque aunque el consumidor dispone ahora de una herramienta para paliar cualquier subida de precios este verano, hay hábitos extremadamente difíciles de cambiar. Por ejemplo, será muy raro utilizar el horno o la lavadora de madrugada. De modo que si los horarios de consumo no varían, es probable que el cambio tarifario arroje como resultado un incremento generalizado de las facturas eléctricas del mercado regulado. Las asociaciones de consumidores protestan. FACUA-Consumidores en Acción afirma que pedir a los usuarios que desplacen su consumo eléctrico a la madrugada es "denigrante" y pide al Ministerio de Transición Ecológica "que dé marcha atrás" al nuevo sistema. Esta organización alude al compromiso suscrito en el seno del Gobierno por el que las tarifas eléctricas tendrían un precio más bajo para los primeros kilovatios hora (kWh) de energía consumida. "Sin embargo, en lugar de establecer la prometida discriminación por tramos de consumo, el Gobierno ha decidido fijar una discriminación horaria que causará importantes perjuicios a un elevado porcentaje de familias", afirma mediante un comunicado.¿A quién beneficia o perjudica el cambio?De momento, sobre todo a los grandes consumidores: empresas y hogares con potencias contratadas entre 10 y 15 KW. También, la bajada en los peajes y cargos supondrá un ahorro del 6,7% en las facturas de los consumidores que hasta ahora no tenían contratada la discriminación horaria en sus tarifas. Son unos 19 millones de abonados, según la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC)Por contra, para los 10 millones de usuarios que hasta el 1 de junio tenían contratada la discriminación horaria ‒y, por tanto, la posibilidad de un precio más barato‒ la factura por peajes y cargos subirá de precio. De acuerdo con las estimaciones de la CNMC, este componente regulado de la factura experimentará para ellos un repunte de unos dos euros al mes.

