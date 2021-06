https://mundo.sputniknews.com/20210603/un-artista-supone-que-un-70-de-companias-de-ballet-de-occidente-dejaran-de-existir-por-el-covid-19-1112827526.html

Un artista supone que un 70% de compañías de ballet de Occidente dejarán de existir por el COVID-19

SAN PETERSBURGO (Sputnik) — La existencia de un 70% de las compañías coreográficas occidentales está en tela de juicio por la pandemia de coronavirus, declaró... 03.06.2021

foro económico internacional de san petersburgo (spief) 2021

ballet

arte y cultura

"Creo que hasta un 70% de las compañías de ballet occidentales dejarán de existir [por la pandemia]. Si no se anuncian unos planes para la temporada de 2021/2022, perderemos de hecho a todas las colectividades que existían gracias a las donaciones, en particular de empresarios", dijo a los periodistas en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF).El artista al mismo tempo calificó como única la situación existente en esta materia en Rusia y, en particular, en el Teatro Mijáilovski.La 24 edición del SPIEF se desarrolla en formato presencial del 2 al 5 de junio en la ciudad rusa de San Petersburgo.La agencia Rossiya Segodnya, casa matriz de Sputnik, es el socio mediático del evento.

2021

foro económico internacional de san petersburgo (spief) 2021, ballet, arte y cultura