EEUU y Reino Unido vuelven a hacer el ridículo: BBC y CNN los escrachan

El caso es conocido y está más que probado. Este miércoles el destructor británico HMD Defender se adentró tres kilómetros en aguas territoriales de Rusia... 25.06.2021, Sputnik Mundo

Pruebas vs desinformaciónSi una imagen vale más que mil palabras, unos vídeos valen mucho más. Y si encima se tiene el relato de un periodista de la BBC en pleno destructor invasor con un testimonio que le da la razón a Rusia, Boris Johnson y el el portavoz del Pentágono, John Kirby, ya pueden ir cerrando el chiringuito.La cuestión es muy sencilla. Rusia denunció la invasión de sus aguas territoriales en el mar Negro a la altura de Crimea, por lo cual se vio obligada a realizar maniobras disuasorias para espantar al agresor, y como es su costumbre, presentó pruebas al respecto. Y como también es costumbre, aún viendo las imágenes publicadas por el Ministerio de Defensa de Rusia sobre los hechos, el poratvoz del Pentágono, John Kirby, y el primer ministro británico, Boris Johnson, sostuvieron la mentira. Una mentira que fue más protegida por medios españoles o latinoamericanos, que por la propia BBC para empezar, y también por la mismísima CNN.Medios españoles y latinoamericanos han presentado el hecho intentando rebajar la veracidad de la versión de las autoridades rusas de los hechos, incluso en los datos que ofrecieron: afirmaron que sólo un caza Sujói-24M se unió a la Flota rusa que realizó disparos de disuasión la destructor británico, mientras que el periodista de la BBC, Jonathan Beale, que estaba a bordo del HMD Defender, habló de 20 aeronaves rusas. Beale realizó una llamada a bordo del buque en medio del ruido generado precisamente por los aviones rusos que sobrevolaban la nave británica. En un momento dijo:"Este es otro avión ruso zumbando sobre el buque de guerra en el mar Negro. Ha habido un momento en que más de 20 aeronaves pasaron por encima del buque y ha habido advertencias de buques patrulleros de los guardacostas rusos y, de hecho, hemos oído disparos; creemos que estaban fuera de alcance", dijo Beale en medio del ruido de un avión.Por lo cual, la propia televisión pública del Reino Unido, la BBC, se encargó de desmentir la versión oficial de Londres sobre los hechos cuando dijeron que las fuerzas rusas se encontraban en la zona realizando una maniobra militar. Bueno, fue una maniobra militar defensiva contra el destructor británico en realidad. Y la CNN también se hizo eco de la versión del periodista de la BBC, que la razón a las autoridades rusas.UE-Rusia: ¿habrá cumbre?Perder una batalla no significa perder la guerra. Con esta leyenda se pueden describir las pasiones desatadas a raíz de la iniciativa germano-gala de organizar una cumbre Unión Europea-Rusia a la que asistiera el presidente, Vladímir Putin, y que fue rechazada por varios miembros comunitarios, particularmente, Países Bajos, Letonia y Lituania.Además, según el vicecanciller ruso Alexandr Grushkó, la iniciativa de una cumbre entre la UE y Rusia fracasó debido al planteamiento de "rechazar, contener y cooperar" que el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, formuló con respecto a Moscú. Mientras, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró este viernes que Moscú mantiene el interés en celebrar la cumbre Rusia-UE.Y es que esta semana, la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se pronunciaron a favor de recuperar el diálogo con Rusia mediante una cumbre como la celebrada en Ginebra por los presidentes Joe Biden y Vladímir Putin, pero la propuesta suscitó el rechazo mencionado.Cooperación ruso-latinoamericana, avanza a todo vaporLa cooperación entre América Latina y Rusia avanza a todo vapor, donde varias importantes personalidades de la región visitaron al gigante euroasiático esta semana saliente. Entre ellas se encontraban el ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo Aguilar, así como José Velásquez Bastidas, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular de Venezuela.Esta misma semana, también se reunieron en Moscú el canciller ruso, Serguéi Lavrov, y su homólogo guatemalteco, Pedro Brolo. En las conversaciones se hizo especial hincapié en el problema de la lucha contra el coronavirus, donde el jefe de la diplomacia de la nación centroamericana comunicó a la prensa que su país está sumamente interesado en recibir lo más pronto posible vacunas Sputnik V."Nos dejó morir": sentencian la gestión anticovid de Bolsonaro en BrasilEl presidente Jair Bolsonaro no sólo casi no ha movido ni un dedo para traer vacunas anticoronavirus al país, sino que se ha permitido burlarse de las víctimas de la pandemia, como si su intención fuera "acabar con Brasil". Así lo denunció a 'Octavo Mandamiento' la periodista brasileña Mariana Ghirello, entrevistada ante las masivas protestas que se vivieron recientemente en el país latinoamericano. La gente salió a las calles para exigir soluciones a la crisis que está viviendo Brasil, donde la reacción de Bolsonaro no se hizo esperar: llamó "pobres desgraciados" a quienes que se manifestaron contra su Gobierno.Según Ghirello, el que la cifra de muertes relacionadas con el COVID-19 superara las 500.000 en Brasil –la segunda más alta del mundo– es consecuencia también de los obstáculos que se crean para la llegada de la vacuna rusa Sputnik V. En este contexto, acusó a Bolsonaro de "obedecer a EEUU", dejando "morir" a brasileños.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

