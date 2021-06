https://mundo.sputniknews.com/20210621/pandemia-en-brasil-crece-la-indignacion-contra-bolsonaro-al-superar-el-medio-millon-de-muertes-1113407040.html

Pandemia en Brasil: crece la indignación contra Bolsonaro al superar el medio millón de muertes

Pandemia en Brasil: crece la indignación contra Bolsonaro al superar el medio millón de muertes

Decenas de miles de brasileños salieron a las calles en protesta contra el Gobierno mientras el país superó las 500.000 muertes por coronavirus. 'En Órbita' conversó con el analista político argentino radicado en Brasil, Andrés del Río.

El último fin de semana, más de 20 capitales estaduales fueron escenario de protestas bajo la consigna "500.000" —en referencia a la cantidad de muertos locales por coronavirus—. Los ciudadanos pidieron la salida del Gobierno y exigen más vacunas, entre otros reclamos.Brasil, con 211 millones de habitantes, se convirtió en el segundo país en superar la barrera del medio millón de fallecidos por la enfermedad viral, después de EEUU.El analista repasó que el gigante sudamericano atraviesa días consecutivos "con más de 2.000 muertes diarias, un aumento del 35%. La situación es complicada, en el sudeste los hospitales están desbordados. (...) Médicos sostienen que para fin de año entre 50 y 70% de las personas adultas tendrán recién su primera dosis de la vacuna. No existe un horizonte que no sea preocupante".Del Río se refirió a la cobertura mediática de las recientes marchas: "no solo la televisión abierta mostró la amplitud y potencia de las manifestaciones. En las redes sociales, el 80% de los internautas adhirieron a las movilizaciones. Este punto es importante, si se tiene en cuenta que Bolsonaro se refugia en las redes sociales".En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— los resultados de las elecciones legislativas anticipadas en Armenia. Y además los comicios internos en Paraguay de cara a las municipales de octubre. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

