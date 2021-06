Pedro Sánchez aprobará los indultos en el Consejo de Ministros el 22 de junio

https://mundo.sputniknews.com/20210621/pedro-sanchez-defiende-los-indultos-y-su-proyecto-para-las-relaciones-con-cataluna-1113386357.html

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aboga por los indultos a los presos políticos y presenta su hoja de ruta en Cataluña desde el teatro del Liceu de... 21.06.2021

Cataluña amanece esta semana con una nueva etapa política. Un momento marcado por la concesión de los indultos a los nueve líderes del procés, encarcelados tras el 1-O y la Declaración Unitaleral de Independencia (DUI). El Consejo de Ministros probablemente aprobará la medida el martes 22 de junio, lo que les permitirá salir de prisión y estimulará una nueva mesa de diálogo entre La Moncloa y la Generalitat. Mismo día en el que PP y Vox llevarán al Congreso de los Diputados la reforma de la Ley de indultos para frenar la iniciativa del Ejecutivo central. Una era que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere abrir con la conferencia Reencuentro: un proyecto de futuro para toda España, celebrada en Barcelona. Tras las paredes del monumental teatro del Liceu, el líder del Ejecutivo central apuesta por los indultos a los presos políticos y expone su hoja de ruta para la relación con Cataluña en los próximos meses. Reacciones a la conferenciaEl acto de Sánchez en el Liceu no ha sido respaldado por ERC y Junts, partidos que conformar el gobierno autonómico catalán. La Generalitat confirmó días atrás que no asistiría oficialmente a la conferencia. "Presidente Sánchez: indultos, sí. Propaganda, no", escribió en Twitter el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró. La presidenta del Parlament, Laura Borrás, declinó la invitación institucional con una carta en la que sostenía que el título de la convocatoria era incompatible con la "actitud represiva" del Estado contra los independentistas. No se ha pronunciado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. El líder del ejecutivo catalán ha continuado con los compromisos marcados en su agenda. Cuando hablaba Sánchez en Barcelona, este inauguraba el Centro de Resiliencia Climática de Amposta (Tarragona).Rechazo institucional y también a pie de calle. Al principio de la mañana, Ómnium Cultural ha desplegado una pancarta de seis metros en La Rambla con la que indicaban que "la única vía para empezar a solucionar el conflicto político pasa por acabar con la represión, la amnistía y la autodeterminación, y no por los indultos, que no solucionan la situación de miles de represaliados". Además, han presentado un documento con miles de firmas en el Congreso de los Diputados por la amnistía.Por la Rambla también ha pasado centenares de personas, convocadas por la Assamblea Nacional de Catalunya (ANC), la CUP y otras entidades soberanistas. Según los organizadores, el acto es "una farsa". "No se puede indultar por un delito inexistente y mucho menos esperar que esta sea la solución al conflicto catalán", ha resaltado la ANC en un comunicado de prensa. Bajo el lema "Nada a perdonar, todo para ganar", los manifestantes han coreado gritos como "Fuera las fuerzas de ocupación" o "Amnistía y libertad". A su alrededor, un fuerte dispositivo de seguridad, integrado por media docena de furgones de los Mossos d'Esquadra.

