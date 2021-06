https://mundo.sputniknews.com/20210621/nueva-punalada-a-traicion-de-eeuu-a-rusia-1113402847.html

¿Nueva puñalada a traición de EEUU a Rusia?

21.06.2021

Los valores de EEUUEn EEUU, la palabra pronunciada y las promesas tienen el valor que tienen: ninguno. Y por lo general se las lleva el viento. Y si no, que le pregunten a Rusia por las promesas que le hicieron sobre el no avance de la OTAN sobre países cercanos y/o limítrofes justo antes de la caída de la Unión Soviética y tras la disolución del Pacto de Varsovia.Así, y tras llamar "asesino" a Putin, el presidente Biden se apresuró, raudo, a pedirle una reunión a su par ruso para evitar que todo escalara con rumbo desconocido, y en la reunión prometió que de su parte evitaría frenar cualquier tipo de escalada. Dicho esto, ambos acordaron hacer retornar a sus respectivos embajadores a sus respectivas misiones: el de EEUU a Moscú, y el de Rusia a Washington.El resto de la historia, es conocida: en pleno vuelo de regreso a Washington tras tres meses de consultas en Moscú, el embajador de Rusia, Anatoli Antónov, recibía la noticia de que EEUU anunciaba nuevas sanciones. Entonces, Antónov advirtió que "a través de las sanciones es imposible normalizar y estabilizar las relaciones entre los dos países".El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, había afirmado que EEUU seguirá imponiendo sanciones a empresas rusas relacionadas con la construcción del gasoducto Nord Stream 2, y que está preparando nuevas sanciones por el caso del bloguero convicto ruso Alexéi Navalni. El 'caso' Navalni dio pie para ataques a Rusia por parte de parte de La Alta Comisionada de las ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, quien instó este lunes a Rusia a poner fin al hostigamiento de la disidencia."Hago un llamado a Rusia para que defienda los derechos civiles y políticos. Además, insto a las autoridades a que pongan fin a la práctica arbitraria de etiquetar a personas comunes, periodistas y organizaciones no gubernamentales como 'extremistas', 'agentes extranjeros' u 'organizaciones indeseables'", manifestó Bachelet al presentar el informe anual en el 47º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos que se desarrolla en Ginebra del 21 de junio al 13 de julio.A propósito, a Michel Bachelet no se le ha escuchado decir nada cuando EEUU obligó a periodistas y medios rusos a registrarse [o etiquetarse como dice ella] como agentes extranjeros en EEUU, o cuando a corresponsales de Sputnik, por ejemplo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, les ha negado acreditación. ¿Por qué será?Irán: ¿avance por el acuerdo nuclear?Las negociaciones sobre el tema nuclear entre Irán, Rusia, China, Alemania, Francia y Reino Unido reportan avances. Sin embargo, el recién electo presidente iraní, Ebrahim Raisí, dejó bien claro este lunes que el programa de misiles balísticos iraní y la influencia regional de su país "no serán negociables", en respuesta a las exigencias que ha hecho el Gobierno estadounidense de incluir estos asuntos en un acuerdo de negociación más amplio.Recordemos que este domingo, 20 de junio, finalizó en Viena la sexta reunión para intentar reestablecer el acuerdo nuclear de 2015. Según declararon los interlocutores de Irán y de las cinco potencias que forman parte del acuerdo, las negociaciones avanzaron "en una serie de temas técnicos".El presidente de EEUU, Joe Biden, ha manifestado su disposición de regresar al pacto, reducir las sanciones y lograr que Irán vuelva a los compromisos acordados en 2015. Sin embargo, no todo será sencillo. Y es que el recién nombrado primer ministro de Israel, Naftalí Bennet, no se ha mostrado de acuerdo con el avance de estas negociaciones y cargó de forma directa contra el recién electo presidente de Irán.Debacle de Macron y Le Pen en las elecciones regionales de FranciaCon casi un 70% de abstención, las elecciones regionales en Francia dejaron un sabor amargo, tanto al presidente del país, Emmanuel Macron, como a la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen. Todo a cuenta de que los resultados de los comicios no reflejaron los sondeos previos, pero tampoco la abstención se vio reflejada, que se estimaba en un 54%.Así, los principales periódicos del mundo vendían la noticia como que la 'derecha conservadora' había salido triunfadora y airosa en esta 'primera vuelta' de las regionales francesas, advirtiendo que "la izquierda ha resistido el embate".Pero la interrogante es: con un 70% de abstención, ¿hasta qué punto son representativos estos resultados? La respuesta la da desde Francia el columnista de Sputnik y exdirector de Euronews, Luis Rivas. "No son representativos en absoluto. En primer lugar hay que tener en cuenta otra cosa: el partido de Marine Le Pen recibe el voto mayoritario de los jóvenes y de las clases populares. Y los jóvenes se toman muy poco en serio las regionales, como las municipales, como las europeas. Y las clases populares, después del encierro del confinamiento han preferido pasar el fin de semana al sol, que ir a votar a estas elecciones"."Hasta las lágrimas": presentan versión en español de una desgarradora canción de guerra soviéticaEntender el dolor que se mantiene en el pueblo ruso ante el desastre que significó la invasión de la Alemania nazi que atacó a la entonces Unión Soviética hace exactamente 80 años: el 22 de junio de 1941. Es lo que permite la desgarradora canción de guerra 'Balada de la madre', que ahora tiene su versión en español.El músico argentino Alejandro Szwarcman se encargó de traducir esa famosa obra que narra el dolor de una madre que perdió a su hijo en los campos de batalla, al tiempo que su compatriota, la cantante Inés Cuello, interpretó la canción.La versión en español de 'Balada de la madre' está disponible en YouTube, donde en el vídeo se recuerda que "la URSS entregó más de 20 millones de sus almas para salvar a la humanidad de la bestia nazifascista". Se añade que, durante "casi cuatro largos años, mujeres y hombres del Ejército Rojo combatieron con verdadero y probado coraje, por aire, mar y tierra, la presencia de las tropas de la Wermacht hasta derrotarla", un período en el que "el pueblo soviético soportó todo tipo de abusos, violaciones y crímenes" por parte de los invasores.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

