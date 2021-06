https://mundo.sputniknews.com/20210617/rusia-y-eeuu-retorno-de-embajadores-es-muy-promisorio-en-tiempos-de-paz-caliente-1113327456.html

Rusia y EEUU: retorno de embajadores es "muy promisorio" en tiempos de "paz caliente"

Rusia y EEUU: retorno de embajadores es "muy promisorio" en tiempos de "paz caliente"

En su primera reunión presencial, el presidente ruso, Vladimir Putin, y el de EEUU Joe Biden, analizaron varios temas en un encuentro que ambos valoraron como "constructivo".

En la primera cumbre de alto nivel entre Rusia y Estados Unidos realizada en Suiza este 16 de junio los dos mandatarios trataron los temas fundamentales de la agenda global, desde la ciberseguridad, la pandemia de coronavirus, la estabilidad estratégica, Oriente Medio, Bielorrusia y Ucrania.Ambos líderes intercambiaron opiniones sobre el vencimiento del tratado de desarme nuclear START en 2026 y anunciaron el retorno de sus embajadores.El analista argentino Alberto Hutschensreuter dijo a Sputnik que se trató de "un acercamiento sumamente importante" en un momento de "paz caliente" como el que viven los dos países.Consultado sobre el capítulo vinculado a la ciberseguridad, Hutschensreuter se mostró escéptico de que se puedan lograr acuerdos sustantivos."Es un tema complejo porque pertenece al proceso de pluralización de la geopolítica, que siempre se dividió en cuatro territorios discernibles: tierra, mar, aire y espacio intraterrestre. Pero ahora se suma un nuevo espacio que a diferencia de los otros, no hay forma de medirlo ni tiene límites", añadió el experto.En el ciberespacio, el analista agregó que "puede haber muchos factores operando, algunos pueden ser independientes y otros trabajando para los Estados. Es muy difícil llegar a un acuerdo porque el control sobre los hackers independientes o los patrióticos es muy difícil".Para EEUU "el tema es muy sensible porque es una nación que siempre pensó que puede tener una suerte de Pearl Harbor electrónico en este momento histórico", opinó.En otro orden, Hutschensreuter explicó que existe "inquietud internacional" por saber si aún está vigente el equilibrio nuclear entre ambas naciones, por lo que el hecho de que el tratado START haya estado en la conversación es un aspecto a valorar.Hutschenreuter también comentó la declaración de la última cumbre de la Alianza Atlántica (OTAN) realizada en Bruselas este 14 de junio con la presencia de Biden, que coloca a Rusia como una de sus principales amenazas. Para el analista "no sorprende" pero "no suma a disminuir" la tensión existente.La OTAN "aparece como una especie de gendarme del mundo. Para Rusia este es un problema y no contribuye a este propósito de la carta de Naciones Unidas", agregó.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

