Moscú aconseja a EEUU autoimponerse sanciones por sus crímenes en el mundo

MOSCÚ (Sputnik) — Antes de pronunciar la palabra "ley", EEUU debería imponerse sanciones a sí mismo por lo que hizo en Yugoslavia e Irak, por matar y mutilar... 21.06.2021, Sputnik Mundo

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que la reunión en Ginebra de los presidentes de EEUU y Rusia, Joe Biden y Vladímir Putin, no aportó ningún cambio a la política de sanciones antirrusas y que la ley exige que EEUU siga estudiando la aplicación de sanciones por el empleo de armas químicas.El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, anunció que EEUU está preparando un nuevo paquete de sanciones por el caso de Alexéi Navalni y contra las compañías rusas que construyen el gasoducto Nord Stream 2.El embajador de Rusia en EEUU, Anatoli Antónov, al comentar ese plan de EEUU dijo que es triste que Washington siga un camino que no lleva a ningún resultado positivo. Las sanciones no sirven para estabilizar las relaciones y no se inscriben en la señal que se emitió durante la cumbre ruso-estadounidense, subrayó.

