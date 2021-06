Un fantasma recorre Perú: el golpe de Estado

https://mundo.sputniknews.com/20210618/un-fantasma-recorre-peru-el-golpe-de-estado-1113354343.html

El partido Fuerza Popular, que postula a la candidata Keiko Fujimori a la presidencia, asegura que ya sea en los Jurados Electorales Especiales, o en el Jurado...

A qué se enfrenta Perú"Lo que dice Miguel Torres se refiere a un deseo de parte de ellos y, quizá, dada las malas artes que han exhibido, sea un anuncio de alguna trampa. De lo que se habla mucho es de un golpe de Estado. Se está azuzando a la población en ese sentido y ya ha habido manifestaciones de algunos exmilitares, particularmente de uno, del general Montoya, que ha sido elegido congresista y que pareciera que será el presidente del Congreso. Él ha llamado a la sedición y ha dicho que deberían anularse las elecciones. En fin, están creando un clima para no reconocer el triunfo de Castillo, a eso es lo que apuntan las declaraciones de Miguel Torres", explica el periodista y cineasta peruano Álvaro Mejía.Mientras, el organismo electoral anunció que trabajará durante todo el fin de semana para resolver las apelaciones hechas por Fujimori."No creo que de este fin de semana pase. Lo digo porque están revisando estas actas, que, si favorecieran completamente a Fujimori no alcanzarían a cubrir la diferencia, ciertamente no la van a favorecer al 100%, así que durante el fin de semana deberían estar contabilizadas y, quizá, el lunes podamos tener ya la proclamación", apunta Mejía.Contratación de mercenarios contra la democracia en Bolivia: la noticia que para algunos medios no existióEl reciente Gobierno de facto en Bolivia que tuvo a la cabeza a Jeanine Añez quiso contratar mercenarios para dar un segundo golpe de Estado y así evitar la toma de posesión del presidente Luis Arce. Esta es la información que se desprende de unos documentos y unos audios a los que tuvo acceso The Intercept, la revista digital creada por el periodista estadounidense Glenn Greenwald.En uno de esos audios se escucha una conversación que se dio en noviembre de 2020, pocos días antes de la investidura del presidente Luis Arce, entre el entonces ministro de Defensa boliviano, Luis Fernando López, y Joe Pereira, un exadministrador civil del Ejército de los Estados Unidos que tenía su base en Bolivia en ese momento. También participa como traductor Luis Suárez, un exsargento estadounidense de origen boliviano y quien tiene el apodo Cyber Rambo, por su pericia en manipular las redes sociales en contra del presidente Evo Morales.Con este audio no sólo se desvela el plan para dar un segundo golpe de Estado en Bolivia, sino que se demuestra el papel que jugó EEUU ofreciendo apoyo para evitar que Luis Arce tomara el poder a través de contratistas privados y no enviando fuerzas o soldados estadounidenses.También, según revela The Intercept, y tal como se puede escuchar en el audio, ellos planificaban justificar ante la opinión pública el golpe de Estado y la convulsión social que se generaría, divulgando unas frases pronunciadas por Evo Morales durante su exilio en Argentina en las que dijo que se tendrían que conformar milicias armadas para proteger el proceso político que se inició durante su primera presidencia. Vender la idea de que las fuerzas armadas y policiales sería nreemplazadas por milicias cubanas y venezolanas serviría de pretexto para legitimar su golpe.Elecciones en IránEste 18 de junio, más de 59 millones de iraníes habilitados para votar estaban convocados a las urnas para elegir a su nuevo presidente de entre cuatro candidatos. El vencedor sucederá a Hasan Rohani, quien está en el cargo desde 2013. Asimismo, se llevan a cabo las sextas elecciones de Consejos Municipales y la renovación de la mitad de los miembros del Parlamento y de la Asamblea de Expertos.Cuatro candidatos aspiran a la jefatura del Estado iraní. Según recientes encuestas, el clérigo Ebrahim Raisi de 60 años, un conservador radical de orientación antioccidental y en concreto antiestadounidense, partía con ventaja. Actualmente es el presidente del Tribunal Constitucional y considerado por la mayoría como el sucesor natural del Guía Supremo, Alí Jamenei.Según los analistas, si Raisi gana la Presidencia su rumbo político será radicalmente diferente al del actual mandatario, Hasán Rohani, quien no puede participar en estos comicios porque está completando su segundo mandato consecutivo.En la carrera presidencial, también por los conservadores, está Mohsén Rezaí de 66 años, antiguo comandante en jefe de los Guardianes de la Revolución quien ya ha fracasado en dos elecciones presidenciales: en 2009 y 2013. El último ultraconservador en la carrera es el diputado Amir-Hossein Ghazizadeh Hashemi, poco conocido por el público en general.Nuevo sondeo vuelve a ubicar a la rusa Sputnik V como la vacuna anticovid más popular en ArgentinaLa rusa Sputnik V es la vacuna contra el COVID-19 más popular en Argentina, según un sondeo de la consultora Zuban Córdoba. Casi el 43% de los encuestados expresaron su preferencia por el fármaco ruso, al tiempo que la vacuna de Pfizer recibió un 34% de los apoyos. El sondeo se realizó en la primera semana de este mes.Para Eduardo Luis Moggia, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Mar del Plata, y consultor en Relaciones Internacionales, el éxito de la colaboración en la lucha anticovid abre nuevos campos de cooperación entre ambas naciones.En este contexto, abogó por un mayor intercambio de conocimientos, entre otros pasos encaminados a "profundizar los lazos entre Rusia y Argentina".El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

