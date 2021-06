https://mundo.sputniknews.com/20210618/mas-alla-del-regate-de-cristiano-a-la-obesidad-hacen-falta-leyes-para-proteger-a-los-ninos-1113336353.html

Más allá del regate de Cristiano a la obesidad: "Hacen falta leyes para proteger a los niños"

9 de cada 10 anuncios publicitarios de alimentos y bebidas emitidos en televisión no cumplen ninguna de las normas del sector publicitario. Es la conclusión de un estudio llevado a cabo por investigadores andaluces que han analizado 177 piezas emitidas en horario infantil en cinco canales diferentes. Chocolatinas que te dan superpoderes, bebidas azucaradas que te abren la puerta a la popularidad y te brindan cariño y amistad, galletas que te convierten en el mejor futbolista de patio del colegio como si fueran a doparte… son muchos los ejemplos de este incumplimiento generalizado del Código de Publicidad de Alimentos y Bebidas Infantiles (Código PAOS)Si "la publicidad de alimentos y bebidas ejerce un papel fundamental sobre la alimentación de los niños" –advierten los investigadores– no es de extrañar que el estudio concluya que la publicidad televisiva induce a una mala alimentación en el público infantil. Una práctica que, por lo tanto, insufla el inexorable avance de la obesidad en la sociedad española. "Este trabajo es solo un 0,1% de mucha investigación que hemos realizado entorno a alimentación, la salud infantil y la comunicación que se hace de ella", cuenta a Sputnik Gloria Jiménez, investigadora del departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Sevilla. Lleva años trabajando con un equipo de toda España, que va desde Sevilla, a Cádiz o Barcelona.El estudio no pretende "criminalizar, –a televisiones y publicistas– sino alertar" de los excesos de la industria alimentaria, "contra la que es muy difícil luchar", confiesa Jiménez. Por cuestiones sanitarias, como madre Jiménez se ve obligada a procurar una dieta sin azúcar ni sal en su hogar, "es una cruzada constante porque se ha normalizado la alimentación poco saludable. Lo que es diferente, la anomalía –que es mi caso– debería ser la norma, pero hoy por hoy, se ha normalizado que los niños no coman bien ". Una lacra a frenarEl uso de en la industria alimentaria de sal y azúcar, en sus muy diversos tipos, es un componente necesario, ya que se usan para edulcorar el sabor, pero también como conservantes. "Un bocadillo de hoy día engorda mucho más que el que los padres tomábamos cuando niños porque todo viene envasado con exceso de azúcar", detalla Jiménez. Los investigadores calculan que los niños están expuestos a 9.000 anuncios –solo en TV al año– de los que solo una minoría cumplen las exigencias del Código PAOS, por ejemplo. Si el "incumplimiento sistemático" del Código se traduce en "hábitos alimentarios inadecuados entre los niños", podemos apuntar al sistema de comunicación como germen de la obesidad. Nestlé es el mejor ejemplo. Siendo una de las primeras corporaciones alimentarias del mundo, admitía en un documento interno que publicó el Financial Times, que más de un 60% de sus alimentos no son saludables y no lo serán por mucho lavado de cara que se haga. La obesidad no es una cuestión de 'estar gordito', es un reto nacional. Un reciente estudio de la Sociedad Española de Cardiología cifra en casi un 40% los niños españoles que padece obesidad o sobrepeso. La obesidad abdominal afecta además a tres de cada diez menores, sobre todo varones. Esto implica costes médicos extras de millones de euros, pero también un impacto físico y psicológico para la infancia.¿Qué es el incumplido código PAOS?El Código PAOS es de autorregulación, aunque a tenor de los datos obtenidos en el análisis, no sirva de mucho. Alrededor del 50% de los espacios comerciales de bebidas y alimentos dirigidos a menores de 12 años son de productos no saludables.Los productos lácteos son los que acumulan un mayor incumplimiento, seguidos por la bollería industrial. Por el contrario, las piezas de bebidas azucaradas, salsas y snacks cumplen más con la normativa, según el análisis realizado en Navidad, un periodo en el que niños y niñas consumen publicidad de manera más activa, en busca de regalos y juguetes.Por otro lado, también "se incumplen estándares éticos relacionados con el lenguaje comunicativo de los anuncios (…) y con los beneficios del producto o sobre ofertas promocionales, que inducen al público a errores de juicio sobre las ventajas de utilizar el producto”, detalla el estudio. A fin de cuentas, hablamos de publicidad engañosa.El código olvidadoEL Código PAOS comprometió a las televisiones para exigir que los anuncios de alimentos y bebidas para menores de 12 años o que se emitan en las franjas de protección reforzada de la infancia, cumplan con el respeto a los derechos de los menores. En 2012, una ampliación del Código extendió el control a contenidos dirigidos a adolescentes de hasta 15 años. Algunas de sus normas son:Hace falta mucho más que el regate de CristianoAlgunos análisis médicos calculan que el riesgo de que un niño sea obeso aumenta un 60% con cada bebida azucarada extra que se tome al día. Teniendo esto en cuenta, no debería extrañarnos que un deportista repudie la Coca Cola. Aunque este regate lógico implique miles de millones de pérdidas en el mundo de la mercadotecnia global.No obstante, el gesto de Cristiano contra las bebidas ultra procesadas y azucaradas no es suficiente. "Es una isla en medio del océano, hará falta mucho más que Cristiano Ronaldo, en este caso es contra Coca Cola, pero ¿qué pasa con Pepsi, Fanta o Acuarius?", lamenta Jiménez. No obstante, la investigadora alaba el gesto, teniendo en cuenta que los futbolistas son uno de los principales referentes en la composición de imagen y personalidad de la infancia."Realizamos un estudio en niños y niñas para saber qué aspecto aspiraban a tener, ellas querían el pelo rosa, inspiradas en un dibujo animado, y ellos querían el peinado de Cristiano", detalla Jiménez, que investiga también la influencia de la publicidad en la infancia y en la conformación de la personalidad y la propia imagen.Hay que hacer algo contra esta normalización, advierten los investigadores, que proponen medidas urgentes de carácter legislativo contra la sobreexposición masiva de los niños a productos no saludables. "Desde nuestro punto de vista, la gestión de la felicidad y el marketing social pueden jugar un papel vital", indican los expertos, señalando no solo a las corporaciones, sino también a los padres y cuidadores. Como ha demostrado Cristiano, el hombre marca, toda batalla empieza con pequeños gestos.

