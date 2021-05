https://mundo.sputniknews.com/20210506/estas-son-las-bebidas-y-aguas-mexicanas-que-tienen-mas-azucar-que-una-coca-cola-1111943438.html

Estas son las bebidas y aguas mexicanas que tienen más azúcar que una Coca-Cola

Estas son las bebidas y aguas mexicanas que tienen más azúcar que una Coca-Cola

La Procuraduría Federal del Consumidor mexicana (Profeco) hizo públicos los resultados del estudio de calidad de bebidas saborizadas, algunas de las cuales... 06.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-06T18:42+0000

2021-05-06T18:42+0000

2021-05-06T18:47+0000

américa latina

méxico

azúcar

bebidas azucaradas

diabetes

organización mundial de salud (oms)

obesidad

salud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106404/21/1064042195_0:0:4749:2672_1920x0_80_0_0_24649310aec64908a62194eb8ed14baa.jpg

Según la instituición, la cantidad de azúcar que no perjudica la salud son 25 gramos al día.Profeco, en su publicación en la Revista del Consumidor, expone que la bebida Orangina de 330 mililitros contiene 33,33 gramos de azúcar, una cantidad de azúcares superior a la de una Coca-Cola de la misma medida, la cual contiene 25 gramos.A su vez, el Jumex Naranjada Frutzzo, de 600 mililitros, tiene 48 gramos de azúcar, lo que es casi doble de lo sugerido por la OMS.Otras bebidas, naranjadas y aguas que pasaron esta margen son:Cabe mencionar que la Profeco analizó 26 bebidas saborizadas, de las cuales 10 son sin calorías, cuatro sin edulcorantes no calóricos con azúcares añadidos y 12 con edulcorantes no calóricos y azúcares añadidas.El año pasado, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, aseveró que hasta el 7% de fallecimientos que se producen al año en el país latinoamericano son provocadas por enfermedades cardiovasculares asociables al consumo de bebidas azucaradas.

https://mundo.sputniknews.com/20200722/en-mexico-mueren-al-ano-40000-personas-por-bebidas-azucaradas-la-misma-cifra-de-fallecidos-por-1092172219.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, azúcar, bebidas azucaradas, diabetes, organización mundial de salud (oms), obesidad, salud