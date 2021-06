https://mundo.sputniknews.com/20210617/miseria-en-los-campos-de-almeria-un-melon-que-nadie-quiere-abrir-1113303782.html

Miseria en los campos de Almería, un melón que nadie quiere abrir

La crisis en la venta de sandía y melón se está llevando por delante a agricultores andaluces que acumulan pérdidas millonarias. Incumplimientos en la cadena... 17.06.2021, Sputnik Mundo

reportajes

españa

agroindustria

sandía

Trabajar gratis. Sembrar sandías, melones o tomates sabiendo que no ganarás dinero o que podrás llegar a perderlo. Esa es la realidad de muchos agricultores de Almería. La actual crisis de la sandía y el melón, con precios irrisorios, viene precedida por la del tomate. De fondo, circunstancias eventuales de este 2021, pero también coyunturas de largo alcance, como los acuerdos comerciales con Marruecos que, tras casi una década de vigencia, "exigen una renegociación", clama el campo andaluz.La crisis de la sandía es el ejemplo más reciente. La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) estima que la campaña deja un déficit medio de 6.000 euros/hectárea en sandía y €3.500 en melón. La agrupación eleva las pérdidas que sufren los agricultores a 75 millones de euros respecto al año pasado."Hemos padecido la tormenta perfecta este año", explican fuentes de ASAJA-Almería a Sputnik. Por un lado, hubo un planteamiento en las fechas de cultivo que fue tardío y que ha llevado a una recogida del producto simultaánea, "lo que ha generado un exceso de oferta en el mercado". Por otro lado, la ausencia de altas temperaturas en mayo y junio ha adormecido la demanda de sandías y melón en los mercados, "los precios a día de hoy siguen siendo malos, con medias para la sandía de 18 céntimos y de 20 céntimos para melón". Los agricultores que no dudan en calificar esta temporada como una de las peores que recuerdan.Un mercado maniatadoNo solo hay que mirar a los invernaderos para explicar esta crisis. Desde la huerta andaluza señalan también al incumplimiento de la nueva Ley de Cadena Alimentaria. La otra agrupación mayoritaria del campo andaluz, COAG pide al ministro Luis Planas que "cumpla" y active los mecanismos de control para poder cubrir al menos los costes de producción.Andrés Góngora, responsable de Frutas y Hortalizas de COAG, lamenta que "los intermediarios están imponiendo precios de ruina para la sandía, el melón y los demás productos de temporada, saltándose la ley de manera impune". COAG pide la intervención de la Agencia de Control Agroalimentario y del Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía. Los agricultores ya han hecho varios actos de protesta, arrojando cientos de kilos de sandías, aunque por el momento, sin reacciones de ningún tipo.El campo almeriense denuncia ser el eslabón mas frágil de la cadena alimenticia, debido a "problemas en el mercado y a la nula planificación". Señalan la especulación de las cadenas de supermercados que compran a la baja aduciendo que no hay demanda, "pero que siempre acaban dando salida al producto", confiesan a este periodista. Los cálculos son fáciles: los colectivos agrarios estiman que los costes de producción superan los 40 céntimos en sandía y 50 céntimos en melón de medio, pero los precios de venta actuales rondan los 18 y los 20 céntimos respectivamente. Otro ejemplo flagrante son los tomates, comercializados desde Holanda, aunque en muchos casos, el producto cultivado proceda de Almería. Las cuentas no salen, y para encontrar las razones, hay que tender la mirada más allá de nuestras fronteras.Un matrimonio indeseado con marruecosOtro argumento que aliña la difícil situación del campo es la crisis de España y Europa con Marruecos. Los agricultores hablan de competencia desleal. "Las importaciones dañan mucho a nuestra provincia, generando picos de producción en cualquier cultivo que hace que los precios se hundan", explica Góngora desde Almería.La planificación de la sandía y el melón es un ejemplo esta temporada. Los tiempos de siembra son prácticamente los mismos en España y Marruecos, por eso se optó por el cambio de fechas este año, para "evitar una competencia que tira los precios por el suelo, ellos tienen unos costes de producción de 10 ó 12 céntimos, eso es imbatible", confiesan fuentes de ASAJA.Los acuerdos con Marruecos vigentes desde 2012, que eliminan y reducen los porcentajes de aduanas no han sido revisados. Los acuerdos no contemplan siquiera un cupo específico para melones y sandías por un lado, y por otro, se han quedado obsoletos, ya que no han cambiado la cantidad de productos a importar a Europa con la salida del Reino Unido. Volviendo al tomate como ejemplo, Marruecos paga desde 2012 un arancel de 46 céntimos, "pero hoy por hoy, los costes de producción en Almería rondan los 50 céntimos", comparte el equipo técnico de ASAJA.A estas quejas se suman las faltas de garantías sanitarias, los agricultores señalan las crecientes exigencias sanitarias y de sostenibilidad en los invernaderos almerienses. Al otro lado, las alertas sanitarias evidencias que estas exigencias son más leves en terceros países.El sector está promoviendo reuniones con los eurodiputados ya que los Acuerdos Comerciales con Marruecos. Los agricultores han pedido explicaciones de la cuantía económica recuperada en aranceles y del destino de estos, pero no han obtenido respuesta alguna por parte del Gobierno. Sputnik tampoco ha recibido aclaración alguna.Intervendremos cuando sea necesarioUn hecho muy significativo de las implicaciones de los acuerdos con Marruecos es que, desde que entró en vigencia hace 9 años, Almería ha perdido un 16% de las hectáreas que dedicaba al tomate –según ASAJA– ante la falta de rentabilidad e imposibilidad de competir con los precios marroquís.Sputnik ha contactado con la oficina de la Comisión Europea en España que afirma seguir de cerca la situación de los productos agrícolas y estar dispuesta a intervenir para estabilizar los precios, si en algún momento detectan problemas estructurales en un sector. Pero para el campo almeriense, esta situación ya se está padeciendo con creces.ASAJA ha conseguido agendar encuentros con los eurodiputados españoles de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo para presionar por una renovación de los acuerdos con Marruecos. También el Ayuntamiento de El Ejido acaba de aprobar por unanimidad una solicitud al Gobierno de España para disminuir las importaciones procedentes de Marruecos y revisar los precios de entrada de producción agraria a la UE. "El objetivo es que se proteja a las regiones europeas como El Ejido", argumenta en el Pleno municipal el alcalde Francisco Góngora, que declaró a la región "amenazada por la competencia desleal derivada de la falta de consideración laboral, social, ambiental y fitosanitaria, que supone la producción, en este caso de Marruecos".El sector agrario, según los datos del Ministerio de Agricultura, ha sido una tabla de salvación en los meses más duros de 2020 por la pandemia. En medio del desastre, registró un insólito crecimiento del 6,9% en su PIB, incrementó las exportaciones y ofreció un saldo positivo comercial de cerca de 17.000 millones de euros. Hoy, esa tabla de salvación va a la deriva con los agricultores almerienses a bordo.

2021

