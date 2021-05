https://mundo.sputniknews.com/20210510/es-algo-unico-en-el-mundo-el-olivar-andaluz-apuesta-espanola-al-patrimonio-mundial-de-la-unesco-1111997988.html

"Es algo único en el mundo": el Olivar andaluz, apuesta española al Patrimonio Mundial de la Unesco

"Es algo único en el mundo": el Olivar andaluz, apuesta española al Patrimonio Mundial de la Unesco

El olivar es el mayor monocultivo del planeta y es sinónimo de Andalucía. Este paisaje es la propuesta de España para ser parte de la Lista de Patrimonio...

olivo

aceite de oliva

agricultura

andalucía

españa

unesco

No sabremos hasta junio del 2023 si el Mar de Olivos, como se ha denominado al Paisaje Cultural del Olivar Andaluz es o no Patrimonio Mundial de la Unesco. Por el momento, tras una andadura de casi 20 años, la propuesta va camino de lograrlo, contando ya con el aval del Consejo de Patrimonio Histórico Español. La iniciativa nació en Andalucía, en la Diputación de Jaén, lo cual es lógico. Si en el mundo hay más de 10 millones de hectáreas de olivar, 2,5 millones están en España, la mayor parte en Andalucía. De hecho, la provincia de Jaén, según algunos cálculos, llega a producir el 25% del aceite de oliva del mundo. Pero esta propuesta no va de hectáreas, exportaciones o agroeconomía.De hecho, Mar de Olivos es un repaso a toda la historia humana de esta región del mundo, narrada a través del olivar, desde "este a oeste y norte a sur de Andalucía, y desde la época prehistórica hasta el presente, el olivo es un ente totémico", reflexiona Marcelino, quien desde la Diputación de Jaén coordina el expediente que aún debe enviarse a la sede de la Unesco en París. "La historia de Andalucía es paralela a la del 'Mar de Olivos'"Andalucía es sinónimo de olivar, eso es así ahora y siempre, y en Andalucía, pero también en todo el mundo: en las ciudades europeas la luz llegaba a las calles con el aceite de menor calidad que se exportaba cuando la electricidad aún no había sustituido a las lámparas de aceite (aceite lampante). En América, lo que se importaba con más lujo desde Andalucía era el aceite de oliva en los siglos XVI y XVII, ¡el lujo líquido de la metrópoli!. Hasta en la Roma imperial un trozo de sus suelos era pura Bética —la Andalucía de aquellos tiempos— como demuestra la elevación del Monte Testaccio, formada por las ánforas de aceite que eran traídas desde el Río Guadalquivir.España cuenta ya con 48 bienes en la lista de Patrimonio Mundial, siendo el tercer país con más bienes integrados. El olivar andaluz está en la lid por el reconocimiento de la Unesco junto al centro histórico de Agadez (Níger), las Islas Ehotilé de Costa de Marfil, los oasis del sur de Marruecos o el legado arquitectónico de Le Corbusier en todo el mundo, por ejemplo.Un cultivo que ha tallado el mapa y la sociedad andaluzaEl paisaje y la sociedad que engloba la propuesta del Mar de Olivos ha ido conformando elementos patrimoniales entorno al olivo que permiten entender la evolución histórica de Andalucía. En datos agregados, las zonas que habitan en torno al olivar se extienden por 181.381 hectáreas y están habitadas por 150.849 personas de 41 municipios.Dentro de este Mar de Olivos hay 10 zonas diferenciadas. Todas ellas forman un paisaje cultural con un tejido social basado en la relación de los vecinos y el patrimonio cultural de elementos históricos: desde los acebuches de Málaga que evocan la llegada de los fenicios, a las terrazas frutales cercadas por acequias y olivos, tan típicas de la época nazarí en Granada, o las torres y castillos que cercan los olivares de la Edad Media y las grandes cortijos y haciendas monumentales que exportaban el aceite al Nuevo Mundo… así hasta la llegada de la industrialización del campo, que llevó las tierras a manos de la burguesía rural.¿Cómo coexiste el mayor monocultivo con la naturaleza?Fue en el siglo XIX y mediados del XX cuando el olivar alcanza sus cotas actuales y se conforma como el mayor monocultivo del planeta. De hecho, a día de hoy, sorprende que esta densidad cohabite con un sistema natural medianamente diverso. La respuesta está en que "como demuestra la historia del olivar, este es un sistema vivo, y precisamente ahora, el olivar está poniendo en valor el equilibrio ambiental". El olivar contemporáneo, explican desde la Diputación de Jaén, se esfuerza cada vez más por propiciar diversidad de fauna y flora, así como de preservar zonas con agua para el desarrollo de microecosistemas.De hecho, un reciente estudio de científicos cordobeses respondía a uno de los retos lanzados por la COP21 (cumbre contra el cambio climático de Naciones Unidas celebrada en París en 2015) para optimizar los suelos agrícolas en la lucha contra el cambio climático. Los científicos cordobeses han usado el suelo del olivar como banco de pruebas para integrar formas silvestres que, en interacción con el terreno olivarero, incrementa entre 10 y 14 toneladas la materia orgánica por hectárea en un periodo de cuatro años.El estudio de las cubiertas vegetales implica además que el suelo de miles de hectáreas esté protegido frente a la erosión causada por las correntías de agua. Además, este desarrollo de los suelo más naturalizados actúa como sumidero de carbono y posibilita menos consumo de agua, más biodiversidad, menos fertilizantes… Otro síntoma de progreso hacia horizontes más sostenibles está en la innovación: una cooperativa cordobesa de Pozoblanco acaba de presentar un sistema para convertir los huesos de aceituna en un producto bioplástico ecológico. El olivo del siglo XXI está inmerso en el rodaje de la economía circular.Raíces solidariasUna última peculiaridad que del olivar es que ha posibilitado un determinado tipo de relaciones sociales muy asentadas en la colaboración y en la solidaridad, "y eso se traduce en que las sociedades que han prosperado con el olivar son entornos muy cooperativizados. Es imposible que una persona trabaje sola el olivar", detalla Sánchez.Las cuadrillas vecinales de voluntarios que recogen la aceituna son un sistema de colaboración social que forma parte de la idiosincrasia andaluza. Esa manera de operar se materializó en las almazaras, no obstante, apunta Marcelino Sánchez, hay un paso pendiente de dar, "el actual estadío es de una productividad ejemplar, pero el siguiente paso es prosperar en el sello y comercialización global". Para ello, sin lugar a dudas, el sello de Patrimonio Mundial de la Unesco, avalando este viaje en el tiempo del olivar y Andalucía, como producto y como experiencia para el ecoturismo, será la mejor presentación para este siglo y los venideros.

andalucía

2021

