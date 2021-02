https://mundo.sputniknews.com/20210224/naranjas-como-energia-la-economia-circular-echa-a-rodar-gracias-a-la-naranja-mecanica-de-sevilla-1109126406.html

¿Naranjas como energía? La economía circular echa a rodar gracias a la naranja mecánica de Sevilla

¿Naranjas como energía? La economía circular echa a rodar gracias a la naranja mecánica de Sevilla

Sevilla, la ciudad con más naranjos de España, tira de innovación para avanzar en economía circular usando las naranjas que, hasta ahora, se malograban en gran... 24.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-24T13:22+0000

2021-02-24T13:22+0000

2021-02-24T13:24+0000

españa

naranjas

electricidad

energía

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/02/18/1109126306_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_0b463609d9dac98540299ccf4164cf14.jpg

Si Isaac Newton hubiera sido sevillano, la teoría de la gravedad hubiera sido formulada en un santiamén, no merced a elucubraciones con una manzana, sino a base de naranjazos cayéndole en la cabeza. La primavera coge fuerza en Sevilla y eso se nota en el goteo de naranjas que se desprenden de los árboles ornamentales cayendo al suelo, sobre coches o viandantes.Sevilla es la ciudad europea con más naranjos, según cuentan a Sputnik desde el Ayuntamiento. Pero Sevilla y su color especial tienen un reverso bastante incómodo. La gestión de las naranjas como residuo que, en cuestión de semanas, inundan las aceras, atoran el alcantarillado y degeneran en putrefacción orgánica. "El problema es la enorme masa vegetal que fructifica a la vez, tenemos más de 50.000 naranjos y este año hemos recogido en torno a 3000 toneladas de naranjas en semanas", nos explica Fernando Mora, director general de Medio Ambiente y Parques y Jardines en Sevilla. El consistorio ha tenido que contratar este año, que es de floración abundante y temprana, a olivareros y un innovador sistema mecanizado para dar respuesta al aluvión cítrico "demasiado abundante y generoso", cuenta Mora.No hay más que rastrear las redes sociales y conocer un poco de las actividades de los barrios de la capital andaluza para saber que "el temita de las naranjas" es recurrente. Pero ahora, Sevilla cuenta con una nueva herramienta que convierte el problema en oportunidad: Convertir un desecho en un producto es la esencia de la economía circular. En este caso, se trata de convertir las naranjas en electricidad. El proyecto funciona ya en las estaciones depuradoras. Los datos municipales de 2020 presumen de haber convertido 17.000 toneladas de naranjas en el equivalente de energía que consumen más de 73.000 hogares al día, tomando como referencia el consumo medio anual (3.272kW/h). Pero por el momento, la magia de la naranja mecánica no llega directamente a los enchufes de los sevillanos, sino que se queda en las estaciones depuradoras de aguas residuales. "Este proceso es un gran desconocido, al ciudadano le interesa que el agua llegue a su grifo en buenas condiciones, pero no sabe que lo más cuesta en la gestión del agua es precisamente tratar el agua que sale de su casa", nos detalla Benigno López.Según Emasesa, la depuración y el saneamiento del agua usada es el elemento más costoso en la gestión integral del agua, implica el 60% del gasto energético, "precisamente por eso, nuestra obsesión es ser autosuficientes energéticamente, así que miramos a nuestro alrededor y ahí encontramos las soluciones". El entorno de Sevilla cuenta con una importante industria alimentaria y claro, las ya mencionadas naranjas, "así que decidimos explotar ese potencial orgánico", revela López.El equipo que gestiona el proyecto calcula que antes de que llegue la primavera, cada naranjo habrá producido una media de 60 kilos de naranjas. De ellas, al procesarlas, se genera un 50% de zumo y otro 50% de cáscaras. El zumo se usa en las plantas de Emasesa y, aunque suene a experimento de niños con el quimicefa, da resultado.A los sedimentos que quedan tras la gestión de las aguas residuales y fecales —los fosfatos que emanan de lavadoras y lavavajillas y nuestros restos orgánicos— se le añade el zumo de naranja. "Todo eso lo metemos en algo así como un estómago gigante con una presión y temperatura determinada que permite que se genere un gas rico en metano, es decir, un combustible", así que a más materia orgánica —más zumo— más generación de energía. La naranja mecánica está en marcha.La magia de las naranjas se siente sobre todo en la estación depuradora EDAR Copero, la principal del área metropolitana. Copero consume 13,4 millones de Kw/h, el equivalente a 4.000 viviendas al año, "es la más grande del sur de España y es autosuficiente en un 95%, todo nuestro consumo eléctrico emana de estos sistemas". Las depuradoras están llamadas a ser complejos medioambientales que dinamicen la transición energética.Además, la cáscara de las naranjas tampoco se tira, se reutiliza también para hacer compostaje que va dirigido a las 15.000 hectáreas de campiña que rodea a Sevilla, cerrando de esta forma el ciclo del carbono, devolviendo éste al suelo. De hecho, Emasesa planea regalar a los ciudadanos una bolsa con 5 kilos de abono de este compostaje para uso doméstico en plantas. "La bolsa es el propio mensaje de la economía circular, ellos nos dan aguas residuales, nosotros le devolvemos abono de primera calidad para sus jardines".Sevilla ha encontrado una ganga en su propio suelo. Los naranjos que ahora son una baza para avanzar en la agenda 2030 son parte del paisaje hispalense desde que los mercantes genoveses trajeran desde China esta 'manzana dorada' a Al Ándalus. Los responsables de los entes públicos comparten el orgullo de haber encontrado una fortaleza de lo que hace bien poco era una debilidad, ¡el poder del coaching a naranjazos! El caso es que el proceso de mejora de eficiencia energética debe ir mejorado, "al aprendizaje científico es lento", reflexiona Mora. Por suerte, la primavera seguirá floreciendo y las naranjas seguirán cayendo en Sevilla y por cierto, en Buckingham Palace no tendrán que preocuparse. El Ayuntamiento adelanta que ha recuperado la tradición de enviar una muestra de naranjas amargas a la Casa Real Británica para fabricación de mermelada.

/20210211/pobreza-energetica-la-otra-pandemia-invisible-en-espana-que-se-calla-por-verguenza-1099940930.html

/20200308/israel-paraiso-naranjas-a-convertirse-potencia-tecnologica-1090718078.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Gonzalo Wancha https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Gonzalo Wancha https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Gonzalo Wancha https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

naranjas, electricidad, energía