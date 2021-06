https://mundo.sputniknews.com/20210602/las-nuevas-victimas-del-conflicto-con-marruecos-estan-en-huelva-1112791961.html

Las nuevas víctimas del conflicto con Marruecos están en Huelva

Las nuevas víctimas del conflicto con Marruecos están en Huelva

Las 12.600 trabajadoras marroquinas que esta campaña de la fresa trabajan en Huelva como temporeras no tienen claro cuándo podrán volver a su país

La salida de España estaba prevista con dos barcos semanales hasta mediados de junio y tres semanales durante el mes siguiente. Así era como la Dirección General de Migraciones y los empresarios de la fresa de Huelva habían pactado con Marruecos el retorno de las más de 12.000 trabajadoras contratadas en origen. Pero, por el momento, todo está en el aire, "porque desde Marruecos no han contestado absolutamente a nada, no existe comunicación desde hace semanas", lamenta Manuel Piedra, de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA). Las 12.600 marroquinas permanecerán en Andalucía a la espera de que Marruecos aminore su pulso fronterizo con España y aclare su postura. La operación retorno debía haber comenzado esta semana, pero los ferris que fletan los agricultores están a la espera de que alguien responda al teléfono desde Rabat. Manuel Piedra, que es secretario de Movilidad y Políticas Migratorias de UPA Andalucía y forma parte de la mesa de contratación nacional, comparte con Sputnik su temor a que "estas mujeres se conviertan en otra herramienta de presión, como ya sucedió hace dos semanas. Si fueron capaces de arrojar a niños y menores al mar, ¿qué no serán capaces de hacer con estas mujeres?".Desde UPA y desde Interfresa, el principal ente que aglutina al lobby del fruto rojo en Huelva, comparten su temor. Aunque desde Interfresa prefieren ser "cautos y esperar a que las vías diplomáticas resuelvan la situación", nadie oculta que el escenario es complejo. Ya el 21 de abril se canceló el primer retorno en barco de temporeras a Marruecos. Justo "un día antes, según sabemos, Marruecos tuvo la información de que Brahim Ghali estaba en España, por eso me temo que esto sea una medida de castigo", señala Piedra. Interfresa recalca la importancia y el valor de codesarrollo de las contrataciones en origen: Alarma en la huertaUPA ha convocado un acto de protesta ante el Consulado de Marruecos en Sevilla el 11 de junio, justo un día antes es cuando expira el estado de alarma en Marruecos, "ahí veremos si simplemente abren las fronteras y volvemos a la normalidad, o si por el contrario continúan con este pulso. Nuestra hoja de ruta es manifestarnos en Madrid y si no en Bruselas", detalla a este medio Piedra.Hay que tener en cuenta que, más allá del conflicto diplomático entre Marruecos y España, las principales damnificadas por esta situación serían las propias temporeras, las conciudadanas marroquinas. En la medida en que se alargue su estancia, deberán gastar dinero en su manutención, "seguirán viviendo en las instalaciones habilitadas por los empresarios, tendrán cama, agua y electricidad, asumimos la situación, pero el problema son los otros gastos", alerta Piedra, que sabe que muchas de estas mujeres, tras meses de duro trabajo, ya han enviado todo su dinero a Marruecos, "algunas no tienen nada y no saben cuándo volverán"."Me da igual el conflicto, yo quiero volver con mi familia"Es la postura más repetida entre las temporeras marroquinas, "no queremos saber de conflictos ni de España o Marruecos, solo queremos regresar a casa y estar con la familia", comparten con Sputnik los equipos de mediación. No obstante, por horarios de trabajo y porque no hablan español y solo oyen las noticias marroquís, muchas "ni siquiera son conscientes del problema que hay", detalla Piedra. Un mero rastreo por la agenda informativa oficial marroquí evidencia que la crisis migratoria está ausente.La única alusión: "Su Majestad El Rey Mohammed VI, Que Dios Le Asista, ha reiterado […] que se resuelva definitivamente la cuestión de los menores marroquíes no acompañados, que se encuentran en situación irregular en algunos países europeos", se refiere solo a los menores no acompañados. Pero nada de nada de las 12.600 mujeres de Huelva.Un sistema próspero que ahora se ve amenazadoLas contrataciones en origen permiten desde hace años una regulación del trabajo de miles de mujeres marroquíes. La localidad de Cartaya fue la que empezó en 2005 un sistema de contratación piloto en coordinación con la Agencia Nacional de Empleo y las Competencias (ANAPEC) de Marruecos. Cada año, un Convenio nacional para la ordenación, coordinación e integración sociolaboral de los flujos migratorios laborales en campañas agrícolas de temporada coordina al sector agrario y autoridades hispano–marroquís y sector civil. La campaña de 2020 –interrumpida por la pandemia– tenía previstas la llegada a España a 20.195 trabajadores, en su mayoría mujeres, de las que 13.695 ya habían venido otros años. Huelva siempre ha sido, con diferencia, el mayor punto de empleo.Investigadores de la Universidad de Huelva abordaron el perfil de estas mujeres en 2012. El 100% de las personas encuestadas eran mujeres, de mediana edad. Casi la totalidad tenían hijos a su cargo y un 75% eran analfabetas.Sólo el 34,6% de las encuestadas poseían un trabajo remunerado, cuyo salario medio rondaba los 107,7 euros por mes en Marruecos. En España se calculan sus ganancias en más de 1.000 euros netos por mes. Teniendo en cuenta que Marruecos prolonga una sociedad machista con una de las mayores brechas de género de todo el mundo hoy día, este apoyo económico a mujeres con cargas, analfabetas y de entornos empobrecidos supone un sustento esencial para el empoderamiento de la mujer. Honduras en el horizonte cercanoPero este sistema de contratación que, no lo olvidemos, beneficia también a los agricultores andaluces, está padeciendo presiones. Los agricultores señalan las inversiones del Reino Unido en Marruecos desde el Brexit y un cambio de estrategia en el reino alauita para con las contrataciones en origen. Es por ello que el lobby fresero instó al Gobierno de España a buscar vías paralelas a la mano de obra marroquí. Así, Honduras aparece en el horizonte próximo, según se acordó el 31 de mayo. La fresa no espera y precisa de una ingente mano de obra que no se encuentra en España. Depender exclusivamente de Marruecos es un riesgo demasiado grande para el sector onubense que produce el 97% de la fresa nacional (según datos de la temporada 2018/19). Los frutos rojos son un impulso económico insustituible en el suroeste de la península Ibérica, su exportación supuso en dicha campaña 471,5 millones de euros, según el Observatorio de precios y mercados de la Junta de Andalucía. Pero no habrá prosperidad compartida –ni para los freseros ni para miles de familias marroquíes– si Marruecos rompe el flujo laboral.

