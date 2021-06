https://mundo.sputniknews.com/20210617/latinoamerica-ve-la-cumbre-putin-biden-como-una-bocanada-de-aire-fresco-1113297476.html

Latinoamérica ve la cumbre Putin-Biden como una "bocanada de aire fresco"

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La cumbre de los presidentes de Rusia y Estados Unidos (EEUU), Vladímir Putin y Joe Biden, se observa desde América Latina como... 17.06.2021

https://mundo.sputniknews.com/20210617/presidente-de-parlasur-cumbre-entre-biden-y-putin-aleja-al-mundo-de-la-guerra-fria-1113296729.html

